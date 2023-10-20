«На нас батюшка заявление написал»: два гопника из Канска сплясали в православном храме и теперь им грозит до 5 лет тюрьмы

Их оперативно задержали, а доказательств их проступка и не требовалось - они сами всё засняли.
Два гражданина из Канска Красноярского края вломились утром в церковь и как следует «отожгли». Материли священника и прихожан, приплясывали, один из них даже попытался залезть на башню с колоколами. Видимо, решил отзвонить утреннюю зорьку. Потом поржали над приехавшими полицейскими и обложили их матом.
Источник:
На этом не остановились и самый активный из этой парочки ещё и записал кучу видео, в которых жаловался, что «батюшка написал заявление в полицию». И снова обматерил священника.
Источник:
Естественно, после всего этого их задержали, причём особо не церемонясь. А на допросе вся их удаль куда-то испарилась. Два «героя» просили прощения «перед обществом», признавали вину и каялись. Одному из них сразу вменили обвинения, второй вроде бы мог отделаться штрафом. Не отделался.
Источник:
По статьям «Хулиганство» и «Оскорбление чувств верующих» им светит по 5 лет колонии.
Теперь будут ураганить на зоне.
Источник:
- Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием
- В Даниловском монастыре так толком и не смогли объяснить, почему на иконах у них появился патриарх Кирилл
- В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии»
- "Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность": неадекватный пассажир самолёта напал на соседа с вилкой
- Куча дорогих часов, чёрная икра и оружие: в Дагестане прошёл обыск в замке экс-министра спорта республики
Там они точно ураганить не будут
Хочешь что-то доказать? У тебя под боком книги, знания, читай и развивайся! Победи в споре.
Для меня религия останется странной независимо от действий хулиганов.