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«На нас батюшка заявление написал»: два гопника из Канска сплясали в православном храме и теперь им грозит до 5 лет тюрьмы

«На нас батюшка заявление написал»: два гопника из Канска сплясали в православном храме и теперь им грозит до 5 лет тюрьмы

Автор:
20 октября 2023 13:59
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дебоширы   Канск   Красноярский край   Церковь   задержание   храм   хулиганы   
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Их оперативно задержали, а доказательств их проступка и не требовалось - они сами всё засняли.

Два гражданина из Канска Красноярского края вломились утром в церковь и как следует «отожгли». Материли священника и прихожан, приплясывали, один из них даже попытался залезть на башню с колоколами. Видимо, решил отзвонить утреннюю зорьку. Потом поржали над приехавшими полицейскими и обложили их матом.

На этом не остановились и самый активный из этой парочки ещё и записал кучу видео, в которых жаловался, что «батюшка написал заявление в полицию». И снова обматерил священника.

Естественно, после всего этого их задержали, причём особо не церемонясь. А на допросе вся их удаль куда-то испарилась. Два «героя» просили прощения «перед обществом», признавали вину и каялись. Одному из них сразу вменили обвинения, второй вроде бы мог отделаться штрафом. Не отделался.

По статьям «Хулиганство» и «Оскорбление чувств верующих» им светит по 5 лет колонии.

Теперь будут ураганить на зоне.


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Метки: Видео   Дебоширы   Канск   Красноярский край   Церковь   задержание   храм   хулиганы   
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8  комментариев
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13k
Андрей А Полчаса назад
"Теперь будут ураганить на зоне."
Там они точно ураганить не будут
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15k
Александр 5 минут назад
Все эти "раскаивания" на камеру - туфта... Ну, вот, в знак раскаяния, отрежь себе член, тогда поверю...
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14k
Ser 7 минут назад
"5 лет колонии."! ... хм сильно! за "чувство"!

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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Я конечно не понимаю религии, немного странно в 21 веке, но зачем идти в место отправления религиозных культов и оскорблять людей? Это глупо, мягко говоря.
Хочешь что-то доказать? У тебя под боком книги, знания, читай и развивайся! Победи в споре.
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August

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