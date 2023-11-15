Главаря «азербайджанской мафии», который избивал невинных прохожих в Питере, задержали и экстрадировали в Россию

Он с подельниками метелил людей и снимал это на камеру. Когда его дружков поймали - сбежал за границу. Думал там скрыться, но не вышло.
Недавно в Питере объявилась настоящая банда гопников: они толпой налетали на случайных прохожих, жестоко избивали их и снимали это «шоу». Потом выкладывали в сеть и ждали лайков и миллионов просмотров.
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
Одним из самых внимательных зрителей этого непотребства стал Председатель СК Александр Бастрыкин. Лайков под видео «азербайджанской мафии» он не поставил, зато приказал немедленно их поймать и наказать по всей строгости закона.
Источник:
На следующий же день начались задержания. Парни сами всё засняли, в том числе и свои довольные лица, так что найти их было несложно. В итоге приняли всех, кроме главаря - Турала Мамедова, этот гражданин сбежал в Азербайджан и думал там отсидеться. Но не учёл того, что его объявят в международный розыск и местные власти выдадут «мафиози» российским силовикам.
Источник:
Скоро Мамедов совершит ещё один вояж - на зону, как и его подельники. Теперь вся банда собралась в СИЗО и ждёт приговора суда.
Источник:
- Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах
- В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции
- «Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину
- Голый и неадекватный россиянин устроил дебош в Таиланде и поплатился
- "Зарежу тебя прямо здесь!": неподалёку от Кремля группа мигрантов устроила скандал и истерику из-за проверки документов
До 20-ти, вот он посмеётся когда узнает через сколько выйдет, больным и не нужным.
С одной стороны - вроде жалко молодых, а с реально понимешь, на кой хрен они обществу нужны. И мне что, его 10-15-20 лет кормить, Ваще не жалко!!!
Думаю, по бутылке в жопу и хорошему срокешнику обезьяны заслужили.
То есть эти макаки после такого, совершенно даже в мыслях не допускали, что им нужно ожидать опергруппу с наручниками?
- "Парни сами всё засняли, в том числе и свои довольные лица."
Это до какой степени нужно деградировать?
Ну зона им предоставит и "лайки" и просмотры.
https://rusonline.org/v-strane/oborzeli-okonchatelno-v-samare-migranty-pridumali-dlya-russkih-strashnoe-nakazaniehttps://rusonline.org/v-strane/oborzeli-okonchatelno-v-samare-migranty-pridumali-dlya-russkih-strashnoe-nakazanie
После этого сложилось стойкое убеждение, что у этих мигрантов в настройках опция "законопослушность" вообще отключена по умолчанию.