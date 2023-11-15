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Главаря «азербайджанской мафии», который избивал невинных прохожих в Питере, задержали и экстрадировали в Россию

Главаря «азербайджанской мафии», который избивал невинных прохожих в Питере, задержали и экстрадировали в Россию

Автор:
15 ноября 2023 16:55
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Турал Мамедов   азербайджанская мафия   александр бастрыкин   гопники   драки   задержание   экстрадиция   
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Он с подельниками метелил людей и снимал это на камеру. Когда его дружков поймали - сбежал за границу. Думал там скрыться, но не вышло.

Недавно в Питере объявилась настоящая банда гопников: они толпой налетали на случайных прохожих, жестоко избивали их и снимали это «шоу». Потом выкладывали в сеть и ждали лайков и миллионов просмотров.

Одним из самых внимательных зрителей этого непотребства стал Председатель СК Александр Бастрыкин. Лайков под видео «азербайджанской мафии» он не поставил, зато приказал немедленно их поймать и наказать по всей строгости закона.

На следующий же день начались задержания. Парни сами всё засняли, в том числе и свои довольные лица, так что найти их было несложно. В итоге приняли всех, кроме главаря - Турала Мамедова, этот гражданин сбежал в Азербайджан и думал там отсидеться. Но не учёл того, что его объявят в международный розыск и местные власти выдадут «мафиози» российским силовикам.

Скоро Мамедов совершит ещё один вояж - на зону, как и его подельники. Теперь вся банда собралась в СИЗО и ждёт приговора суда.

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Метки: Видео   Турал Мамедов   азербайджанская мафия   александр бастрыкин   гопники   драки   задержание   экстрадиция   
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39  комментариев
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20k
Александр 2 часа назад
Каждый эпизод судить отдельно и сроки суммировать
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1k
рулон обоев Минуту назад
интересно как это азики выдали своего гражданина?
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3k
Руслан 15 минут назад
Хорошо было бы, чтобы обезьяна-азербот не дожила до суда, а «повесилась» в СИЗО
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19k
Shtoppi 16 минут назад
надеюсь это ушлепок и его подельки сдохнут на крытке в течении полугода пребывания.
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5k
Timur 17 минут назад
Какая нахрен мафия?? Кучка полупёдаров вонючих! Я родился и вырос в Азербайджане и могу смело утверждать, что это их национальная черта бить слабых и обязательно толпой и с показушной жестокостью. А по одиночке конченные сыкуны. Но это касается только детско-юношеского возраста, взрослые в большинстве своем так себя не вели.
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4k
просто Дмитрий 17 минут назад
тема к размышлениям.... Люди и за Северным полярным кругом могут шить и кроить спец. одежду
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4k
просто Дмитрий 17 минут назад
тема к размышлениям.... Люди и за Северным полярным кругом могут шить и кроить спец. одежду
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6k
jnkbxybr 19 минут назад
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9k
TitaniumAngelSmiht 21 минуту назад
Я так понимаю, вся удаль это во время "качания" внезапно дать в лицо. Отребье. Очень жаль, что не нашлось того, кто ему перо в бок воткнул бы.
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6k
Трям Полчаса назад
Думаю лет 25 строгача в одиночке ему хватит.
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6k
Трям Полчаса назад
Показательно посадить на бутылку и вещать это по всем муслимским странам по тв!
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4k
Евгений 42 минуты назад
Статья 210 УК РФ. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).
До 20-ти, вот он посмеётся когда узнает через сколько выйдет, больным и не нужным.
С одной стороны - вроде жалко молодых, а с реально понимешь, на кой хрен они обществу нужны. И мне что, его 10-15-20 лет кормить, Ваще не жалко!!!
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378
danieldewitte 44 минуты назад
Чурка от человека отличается в первую очередь отсутствием мозга.
Думаю, по бутылке в жопу и хорошему срокешнику обезьяны заслужили.
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899
Вася 51 минуту назад
Ну, респект Азербайджану, что выдали. А то встречаются такие твари, что не выдают несмотря ни на что. Надеюсь у диаспоры хватит мозгов, не заносить за этих выродков?
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13k
кот базилий Час назад
Какие же они глупые и тупые как полено - чурки .
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2k
Максим Макашев Час назад
Ждём, когда диаспора азеров начнёт скулить - ОНИЖЕДЕТИ!!!!!
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20k
Bill Час назад
Слово "мафия" сюда не подходит. Мафия - это слияние преступников с чиновниками. А здесь просто банда хулиганов.
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8k
Pravednik84 Час назад
Я не одобряю, но могу понять форточника, карманника, наркобарыгу, автоугонщика, мошенника, грабителя (магазинов/банков/музеев) и даже с трудом могу понять ГОПника (низшая каста воров)... Это их профессия, они с неё кушают... Но вот эти видео вызывают скорее недоумение. Этого я понять не могу, да и не хочу.
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25k
ЦСКА Час назад
Хорошо бы увидеть крупный план мордочки этого бешеного хорька, во время приговора...
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391k
Алексей Час назад
главаря азербайджанской мафии..... слишком громко сказано.просто п.и.д.а.р.а. черножопого.так правильнее будет
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1k
Звёздный странник Час назад
- "...выкладывали в сеть и ждали лайков и миллионов просмотров."
То есть эти макаки после такого, совершенно даже в мыслях не допускали, что им нужно ожидать опергруппу с наручниками?
- "Парни сами всё засняли, в том числе и свои довольные лица."
Это до какой степени нужно деградировать?
Ну зона им предоставит и "лайки" и просмотры.
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August

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