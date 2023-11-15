Главаря «азербайджанской мафии», который избивал невинных прохожих в Питере, задержали и экстрадировали в Россию

На следующий же день начались задержания. Парни сами всё засняли, в том числе и свои довольные лица, так что найти их было несложно. В итоге приняли всех, кроме главаря - Турала Мамедова, этот гражданин сбежал в Азербайджан и думал там отсидеться. Но не учёл того, что его объявят в международный розыск и местные власти выдадут «мафиози» российским силовикам.