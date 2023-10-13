В Германии уволили эксперта по климату, который отказался летать на самолётах

Чтобы снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, он решил плыть на грузовом корабле. И совсем немного бы опоздал в свой университет. Всего на два месяца.
Институт мировой экономики Кильского Университета (IfW) уволил исследователя по климату Джанлука Гримальда из-за слишком медленного путешествия. Гримальда находился на Соломоновых островах, где изучал последствия и влияние изменения климата и глобализации на местных жителей.
Но две недели назад работодатель потребовал, чтобы учёный вернулся в офис в Киле в течение 5 дней. Гримальда не смог бы в указанный срок приехать в Германию, поскольку по соображениям совести уже 10 лет не летает на самолётах. Он рассказал, что вместо этого стал ждать подходящее грузовое судно, плавание на котором до Европы заняло бы два месяца.
"Я практикую отказ от полетов по соображениям совести более 10 лет. Мой работодатель в прошлом поддерживал меня в «медленном путешествии». Я не бойкотирую полеты вообще, но сяду на самолет только тогда, когда другой альтернативы не будет", — написал Гримальда на своей страничке в соцсети.
Помимо своего морального обязательства, Гримальда назвал ещё две причины, которые не позволяют ему пользоваться воздушным транспортом.
"Я пообещал всем 1800 участникам моего исследования на Бугенвиле, что вернусь к низкоуглеродной экономике. Я хочу сдержать свое обещание. Белых мужчин (к которым я принадлежу, как мне здесь часто напоминают) часто называют гиаманами — лжецами, мошенниками в Ток Писине (Папуа — Новой Гвинее) — вероятно, не без оснований, учитывая бурное колониальное прошлое страны. Я не хочу, чтобы меня считали гиаманом", — написал исследователь.
Третьей причиной поступка Гримальда назвал свой пример, который, как он надеется, "поможет пробить небольшую трещину в стене эгоизма, жадности и апатии", которые являются главным препятствием на пути в безудержному изменению климата.
Принципиальный исследователь сообщил, что намерен обжаловать своё увольнение при поддержке профсоюза. По его словам, действия IfW только кажутся оправданными с юридической точки зрения. В университете же отказались комментировать увольнение сотрудника, но подчеркнули, что уважают позицию Гримальды по использованию безвредных для климата способов путешествия. Но, видимо, не тогда, когда это идёт во вред работе.
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Всё чётко.