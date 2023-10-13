FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7016 постов • 3076 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Германии уволили эксперта по климату, который отказался летать на самолётах

В Германии уволили эксперта по климату, который отказался летать на самолётах

Автор:
13 октября 2023 12:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   исследователь   климат   курьёз   путешествие   самолёт   увольнение   
1088
3

Чтобы снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, он решил плыть на грузовом корабле. И совсем немного бы опоздал в свой университет. Всего на два месяца.

Институт мировой экономики Кильского Университета (IfW) уволил исследователя по климату Джанлука Гримальда из-за слишком медленного путешествия. Гримальда находился на Соломоновых островах, где изучал последствия и влияние изменения климата и глобализации на местных жителей.


Но две недели назад работодатель потребовал, чтобы учёный вернулся в офис в Киле в течение 5 дней. Гримальда не смог бы в указанный срок приехать в Германию, поскольку по соображениям совести уже 10 лет не летает на самолётах. Он рассказал, что вместо этого стал ждать подходящее грузовое судно, плавание на котором до Европы заняло бы два месяца.


"Я практикую отказ от полетов по соображениям совести более 10 лет. Мой работодатель в прошлом поддерживал меня в «медленном путешествии». Я не бойкотирую полеты вообще, но сяду на самолет только тогда, когда другой альтернативы не будет", — написал Гримальда на своей страничке в соцсети.

Помимо своего морального обязательства, Гримальда назвал ещё две причины, которые не позволяют ему пользоваться воздушным транспортом.


"Я пообещал всем 1800 участникам моего исследования на Бугенвиле, что вернусь к низкоуглеродной экономике. Я хочу сдержать свое обещание. Белых мужчин (к которым я принадлежу, как мне здесь часто напоминают) часто называют гиаманами — лжецами, мошенниками в Ток Писине (Папуа — Новой Гвинее) — вероятно, не без оснований, учитывая бурное колониальное прошлое страны. Я не хочу, чтобы меня считали гиаманом", — написал исследователь.


Третьей причиной поступка Гримальда назвал свой пример, который, как он надеется, "поможет пробить небольшую трещину в стене эгоизма, жадности и апатии", которые являются главным препятствием на пути в безудержному изменению климата.

Принципиальный исследователь сообщил, что намерен обжаловать своё увольнение при поддержке профсоюза. По его словам, действия IfW только кажутся оправданными с юридической точки зрения. В университете же отказались комментировать увольнение сотрудника, но подчеркнули, что уважают позицию Гримальды по использованию безвредных для климата способов путешествия. Но, видимо, не тогда, когда это идёт во вред работе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Германия   исследователь   климат   курьёз   путешествие   самолёт   увольнение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Saplus 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick 8 минут назад
работодателю просто надоело платить этому жулику зарплату за то, что он парахедами путешествует))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 13 минут назад
Зачем университет вообще его нанял? Чему этот олигофрен может научить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
Феличита 42 минуты назад
то есть ещё одно доказательство что вся эта борьба за зеленую энергетику фуфел. Хотя вдруг его восстановят на работе? Признают причину уважительной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim Час назад
Расскажите этому бородатому е.блану, что самолёт улетит по расписанию и без него :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yapon_otez Час назад
Да какие проблемы, за 5 дней оплата будет обычной, как если бы он летел на самолёте, а за 55 дней он не получает ничего. Так как не работает. Либо он находится в оплачиваемом отпуске на корабле.
Всё чётко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
По соображениям совести, не хочу работать, хочу только деньги получать, и поболее, поболее. Войдите в положение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

176852



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Камила Валиева в Нью-Йорке. Кто "отомстил" американцам за русскую фигуристку
Камила Валиева в Нью-Йорке. Кто "отомстил" американцам за русскую фигуристку
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 октября
Набирающие популярность в сообществах
Художник Александр Прокопенко
Художник Александр Прокопенко
Почему все боятся пятницу, 13-е?
Почему все боятся пятницу, 13-е?
Хакеры взломали НАТО и слили в открытый доступ секретные документы военного альянса
Хакеры взломали НАТО и слили в открытый доступ секретные документы военного альянса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Рекорд в постели

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Юмор#аварии#подборка#новости#США#полиция#знаменитости
#в мире#автомир#интересное#ДТП#кино#Москва#Автовсячина#дети#конфликт#позитив
#люди#машина#животные#Прикол#авто аварии#факты#фильм#Жизнь#инцидент#сарказм
Хакеры взломали НАТО и слили в открытый доступ секретные документы военного альянса Хакеры взломали НАТО и слили в открытый доступ секретные документы военного альянса Спалились по-полной программе: путешествия по Яндекс и Гугл-картам Спалились по-полной программе: путешествия по Яндекс и Гугл-картам 13 ужасных пассажиров, которых мало с самолета высадить, а надо еще в черный список добавить 13 ужасных пассажиров, которых мало с самолета высадить, а надо еще в черный список добавить 19-летняя бельгийка завершила свое одиночное путешествие вокруг земного шара 19-летняя бельгийка завершила свое одиночное путешествие вокруг земного шара Из-за высоких цен на газ, Volkswagen хочет сворачивать производство автомобилей в Германии Из-за высоких цен на газ, Volkswagen хочет сворачивать производство автомобилей в Германии Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина

На что жалуетесь?

Вернуться