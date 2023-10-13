В Германии уволили эксперта по климату, который отказался летать на самолётах

Институт мировой экономики Кильского Университета (IfW) уволил исследователя по климату Джанлука Гримальда из-за слишком медленного путешествия. Гримальда находился на Соломоновых островах, где изучал последствия и влияние изменения климата и глобализации на местных жителей.





Но две недели назад работодатель потребовал, чтобы учёный вернулся в офис в Киле в течение 5 дней. Гримальда не смог бы в указанный срок приехать в Германию, поскольку по соображениям совести уже 10 лет не летает на самолётах. Он рассказал, что вместо этого стал ждать подходящее грузовое судно, плавание на котором до Европы заняло бы два месяца.



