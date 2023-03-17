В роли чемодана: калининградец попытался полетать "зайцем" в багажном отсеке самолёта

Молодой человек сам не знает, зачем устроил такой цирк. Но ничего, теперь его вылечат.
Живой и агрессивный груз вчера днём извлекли из багажного отделения самолёта сотрудники аэропорта Домодедово. Сообщается, что 24-летний житель Калининграда Максим Кругляк собирался улететь домой и уже прошёл регистрацию, но на борт его не пустили из-за эмоционального поведения.
Тогда в больную голову пассажира пришёл "гениальный" план. Он проник на перрон и залез в багажный отсек самолёта авиакомпании S7, который через некоторое время тоже должен был вылететь в Калининград. Однако при проверке багажного отсека Максима обнаружили. Его с трудом выковыряли из самолёта и передали полицейским. А пассажирам пришлось ещё некоторое время ожидать взлёта из-за повторной проверки самолёта на наличие запрещённых вещей.
Пообщавшись с Максимом, полицейские махнули на него рукой. Сейчас с ним работает психиатр. По словам матери задержанного, парень начал чудить после перенесённого ковида — у него начались панические атаки и он пил таблетки, назначенные психиатром.
И всё ему на голову – где слабое место у человека, на то, зараза, и бьёт этот коронавирус.
По словам матери Максима, она с ним созванивалась после его прилёта в столицу. Тогда же он ей признался, что не помнит, как купил билет на самолёт и только по прилёту осознал, что находится в Москве. Сейчас горе-путешественник находится в одной из психиатрических лечебниц Москвы под бдительным надзором докторов.
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1991г возвращались из стройотряда из Якутии в Москву, самолет сделал промежуточную остановку в Красноярске, когда выходили проводницы говорят - стоим 2 часа. Вышли в аэропорт, наслаждаемся цивилизацией а через час в аэропорт вышла дамочка и прокричала нашему рейсу на посадку (не по громкой связи), трое, в тч и я были на улице и знали что еще целый час. Короче самолет улетел без нас, мы к нач. вокзала с бедой и тут обнаруживается, что паспорт с билетом я оставил в самолете. Моим приятелям в билетах поменяли номер рейса на следующий и готово, а что делать со мной? У меня ни паспорта, ни билета, ни денег на другой билет - все в самолете. Вы не поверите, но бывают хорошие люди в нашей стране, и Красноярске в частности. Мне сказали жди, посадят. Дождались след рейса и нас троих служебными коридорами, миную проверки, довели и посадили в самолет (конечно они связывались и им доложили что наш самолет потерял троих) и попросили подкинуть до Москвы. Ни билеты, ни паспорта не смотрели, да у меня и не было. Низкий поклон таким хорошим людям, сейчас такого наверно уже не встретишь.
Он своими ножками до самолёта дошёл.