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В роли чемодана: калининградец попытался полетать "зайцем" в багажном отсеке самолёта

В роли чемодана: калининградец попытался полетать "зайцем" в багажном отсеке самолёта

Автор:
17 марта 2023 16:03
Сообщество : Путешествия
Метки: Калининград   Москва   багажный отсек   курьёз   полиция   психиатр   самолёт   
1888
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Молодой человек сам не знает, зачем устроил такой цирк. Но ничего, теперь его вылечат.

Живой и агрессивный груз вчера днём извлекли из багажного отделения самолёта сотрудники аэропорта Домодедово. Сообщается, что 24-летний житель Калининграда Максим Кругляк собирался улететь домой и уже прошёл регистрацию, но на борт его не пустили из-за эмоционального поведения.

Тогда в больную голову пассажира пришёл "гениальный" план. Он проник на перрон и залез в багажный отсек самолёта авиакомпании S7, который через некоторое время тоже должен был вылететь в Калининград. Однако при проверке багажного отсека Максима обнаружили. Его с трудом выковыряли из самолёта и передали полицейским. А пассажирам пришлось ещё некоторое время ожидать взлёта из-за повторной проверки самолёта на наличие запрещённых вещей.

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Пообщавшись с Максимом, полицейские махнули на него рукой. Сейчас с ним работает психиатр. По словам матери задержанного, парень начал чудить после перенесённого ковида — у него начались панические атаки и он пил таблетки, назначенные психиатром.


И всё ему на голову – где слабое место у человека, на то, зараза, и бьёт этот коронавирус.

По словам матери Максима, она с ним созванивалась после его прилёта в столицу. Тогда же он ей признался, что не помнит, как купил билет на самолёт и только по прилёту осознал, что находится в Москве. Сейчас горе-путешественник находится в одной из психиатрических лечебниц Москвы под бдительным надзором докторов.

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Метки: Калининград   Москва   багажный отсек   курьёз   полиция   психиатр   самолёт   
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22  комментария
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6k
sumrаknn Час назад
Был у меня случай когда летал на самолете не просто без билета, а даже и без паспорта, чистым зайцем.
1991г возвращались из стройотряда из Якутии в Москву, самолет сделал промежуточную остановку в Красноярске, когда выходили проводницы говорят - стоим 2 часа. Вышли в аэропорт, наслаждаемся цивилизацией а через час в аэропорт вышла дамочка и прокричала нашему рейсу на посадку (не по громкой связи), трое, в тч и я были на улице и знали что еще целый час. Короче самолет улетел без нас, мы к нач. вокзала с бедой и тут обнаруживается, что паспорт с билетом я оставил в самолете. Моим приятелям в билетах поменяли номер рейса на следующий и готово, а что делать со мной? У меня ни паспорта, ни билета, ни денег на другой билет - все в самолете. Вы не поверите, но бывают хорошие люди в нашей стране, и Красноярске в частности. Мне сказали жди, посадят. Дождались след рейса и нас троих служебными коридорами, миную проверки, довели и посадили в самолет (конечно они связывались и им доложили что наш самолет потерял троих) и попросили подкинуть до Москвы. Ни билеты, ни паспорта не смотрели, да у меня и не было. Низкий поклон таким хорошим людям, сейчас такого наверно уже не встретишь.
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10k
wild cat 22 минуты назад
золотые слова: где слабое место у человека, на то, зараза, и бьёт этот коронавирус.
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43k
turyst 38 минут назад
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1k
Шурман Час назад
Есть у меня Кент он Супервайзер в Аэропорту Брюсселя , ему низкий поклон если бы не он иногда пришлось бы за перевес доплачивать . Мы поднимали эту тему типа провезти что то живое в чемоданах и тд , он говорит там за мониторами и сканерами очень много людей на линии и такое хрен пройдет . Вот такие вот блогеры просто разводят людей , было дело сдавал багаж а в сноуборде лежала нога барана , все потому что я пообещал что на НГ будет запеченная нога барана а в Латвии ее можно достать но по не реальной цене а местные арабы мне это делают почти за пол цены , так вот сдаю доску а мне постойте , открыл показал там поржали но отправили , прилетаю Сноу долго нет и вот приносят и на нем наклейки таможни и службы проверок . Ногу кстати не тронули просто убедились что это не человеческая :)
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486
ruslan d Час назад
Там жеж холод собачий ...
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486
ruslan d Sanar Час назад
Ну я думал все же животных перевозят в каких-то специальных помещениях ...
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486
ruslan d Sanar Час назад
Ну так или иначе собаня больше приспособлена к холоду , нежли человек
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
И что можно вот так налегке проникнуть? Это у нас значит терроризм, напряжённая обстановка и всё такое... Чувак в невминозе запросто зашёл и загрузился. Прикол прикол...
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74k
Viktor 2 часа назад
Вы хоть перекурчик сделайте, а то один другому на пятки наступает!

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14k
banzai7 2 часа назад
Тут ковид, наверное, не при чем.
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26k
Serg2001 2 часа назад
Весна, однако!...
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1k
ViktorSikret 2 часа назад
я раньше опубликовал!
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