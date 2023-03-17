В роли чемодана: калининградец попытался полетать "зайцем" в багажном отсеке самолёта

Живой и агрессивный груз вчера днём извлекли из багажного отделения самолёта сотрудники аэропорта Домодедово. Сообщается, что 24-летний житель Калининграда Максим Кругляк собирался улететь домой и уже прошёл регистрацию, но на борт его не пустили из-за эмоционального поведения.



Тогда в больную голову пассажира пришёл "гениальный" план. Он проник на перрон и залез в багажный отсек самолёта авиакомпании S7, который через некоторое время тоже должен был вылететь в Калининград. Однако при проверке багажного отсека Максима обнаружили. Его с трудом выковыряли из самолёта и передали полицейским. А пассажирам пришлось ещё некоторое время ожидать взлёта из-за повторной проверки самолёта на наличие запрещённых вещей.