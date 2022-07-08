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Спалились по-полной программе: путешествия по Яндекс и Гугл-картам

Спалились по-полной программе: путешествия по Яндекс и Гугл-картам

Автор:
08 июля 2022 15:08
Метки: google maps   Юмор   Яндекс карты   гугл карты   курьез   палево   путешествие   смех   
4353
17
Герои данного поста должны были уже давно подать в суд на Яндекс и Гугл, которые сделали из них звезд, не спросив на то согласие. Перед вами курьезные ситуации, в которые может попасть каждый. Проверьте, может быть среди этих счастливчиков есть и вы!
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Источник:

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Метки: google maps   Юмор   Яндекс карты   гугл карты   курьез   палево   путешествие   смех   
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Viktor Полчаса назад
Дык такой уж есть.

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10k
Hunson Abadeer 21 минуту назад
Да № 10 интересен
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Richard

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