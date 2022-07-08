Спалились по-полной программе: путешествия по Яндекс и Гугл-картам

Летняя распродажа Roidmi EVE Plus - робота, который убирает не только за вами, но и за собой

Чем мы занимаемся, когда нас никто не видит

Друзья, перед нами компромат: убойные кадры с Google Maps, которых не должно быть

Конкретно спалились, или когда лучше учиться на чужих ошибках

За 0,5 секунды до: убойные моменты, которые случайно попали в кадр

Этих кадров не должно было быть, или как Гугл/Яндекс карты сделали людей в одночасье знаменитыми