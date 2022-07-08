Спалились по-полной программе: путешествия по Яндекс и Гугл-картам

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Герои данного поста должны были уже давно подать в суд на Яндекс и Гугл, которые сделали из них звезд, не спросив на то согласие. Перед вами курьезные ситуации, в которые может попасть каждый. Проверьте, может быть среди этих счастливчиков есть и вы!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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