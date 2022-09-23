Из-за высоких цен на газ, Volkswagen хочет сворачивать производство автомобилей в Германии

Также могут закрыться заводы в Чехии и Словакии.
Дефицит природного газа ощутил на себе даже такой промышленный гигант, как Volkswagen. Руководство компании заявляет, что если ситуация не изменится, то производство придётся переносить из Германии в Испанию, Португалию или Бельгию. Там есть терминалы по приёму сжиженного природного газа.
Хотя данный шаг - крайность и ещё неизвестно, насколько это отразится на стоимости автомобилей. Дешевле-то они точно не станут, а вот насколько вырастет их цена, пока не ясно.
Если закроют заводы в Германии, то автоматом их прикроют в Чехии и Словакии. На релокацию тысяч сотрудников никто денег тратить не будет, поэтому все они могут остаться без работы.
Проблемы есть и у нас - в Петербурге закрывается завод Toyota. Он работал с 2007-го и выпускал по 100 тысяч Camry и RAV4 в год. Из-за проблем с поставками комплектующих, производство приостановили ещё весной, работников отправили в отпуск и выплачивали им ⅔ зарплаты. Сейчас завод решили закрыть. Работникам предприятия выплатят 12 окладов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В своей группе VW хочет превзойти целевые показатели экономии, установленные для Европы и Германии, и сократить потребление газа на «средний двузначный процент», как заявил Михаэль Хайнеманн, глава VW Kraftwerk GmbH. Перевод собственного производства электроэнергии в Вольфсбурге на газ произойдет позже. VW продолжит использовать там каменный уголь до конца первого квартала 2024 года. В других местах потребление падает, например, благодаря тому, что VW снизил температуру в своих офисах до 19 градусов, а на заводах до 17 градусов.
"О себе: Мой главный язык немецкий, русский я учил до 6 класса и уже больше 30-ти лет в Германии, смотря как сейчас русские пишут то я ещё молодец. "
Судя по пунктуации,вы уже не молодец,так,класс на третий тянете)))