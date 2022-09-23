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Из-за высоких цен на газ, Volkswagen хочет сворачивать производство автомобилей в Германии

Из-за высоких цен на газ, Volkswagen хочет сворачивать производство автомобилей в Германии

Автор:
23 сентября 2022 15:23
Сообщество : Автомир
Метки: Германия   Производство   Фольцваген   завод   санкт-петербург   сокращение   тайота   увольнение   
1859
3

Также могут закрыться заводы в Чехии и Словакии.

Дефицит природного газа ощутил на себе даже такой промышленный гигант, как Volkswagen. Руководство компании заявляет, что если ситуация не изменится, то производство придётся переносить из Германии в Испанию, Португалию или Бельгию. Там есть терминалы по приёму сжиженного природного газа.

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Хотя данный шаг - крайность и ещё неизвестно, насколько это отразится на стоимости автомобилей. Дешевле-то они точно не станут, а вот насколько вырастет их цена, пока не ясно.

Если закроют заводы в Германии, то автоматом их прикроют в Чехии и Словакии. На релокацию тысяч сотрудников никто денег тратить не будет, поэтому все они могут остаться без работы.

Проблемы есть и у нас - в Петербурге закрывается завод Toyota. Он работал с 2007-го и выпускал по 100 тысяч Camry и RAV4 в год. Из-за проблем с поставками комплектующих, производство приостановили ещё весной, работников отправили в отпуск и выплачивали им ⅔ зарплаты. Сейчас завод решили закрыть. Работникам предприятия выплатят 12 окладов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   Производство   Фольцваген   завод   санкт-петербург   сокращение   тайота   увольнение   
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18  комментариев
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66k
Вит Z 2 часа назад
Ну тогда,добро пожаловать в Калугу,здесь у них уже есть производство,пускай расширяются.Газ по российским ценам,электроэнергия также,экономия 1000%!
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11k
Alex Djeff 41 секунду назад
Автору надо было просто скопипастить пост и написать хэштеги, но и тут не справился... "Фольцваген"!
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−25
asdurufon Полчаса назад
это ещё что ! вот Валентине Терешковой за прогиб космический подарил Володька Пупкин [мат] автоматический...
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10k
Star Link Полчаса назад
сейчас еще газ из средиземноморья запустят. перераспределение капитала. Спасибо агенту Сороса В.В Путину
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1k
Шершень 37 минут назад
Есть вариант для VW и Toyota, они передают свои производственные линии в РФ, в обмен на газ, нефть, уголь.
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711
Иванов Петров Сидоров 41 минуту назад
Ягодки еще впереди.
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2k
NIS 46 минут назад
Короче , как ванговала Бабка , в 2023 гейропа пересаживается на Лады
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93k
Z_Павел Юрьевич_V 56 минут назад
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3k
Трям 2 часа назад
Да и хер с ними! Пусть обратно разбирают тачки и на запчасти пускают. Заодно и цены на них снизятся.
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Кажется скоро в гейропе экономика совсем "посыпется". Будут "верхом" на санкциях стучать зубами от холода и козявки трескать - зато пиндосам угодили)))
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304
Fisher1979 2 часа назад
Опять пи@дите, вот что происходит.
В своей группе VW хочет превзойти целевые показатели экономии, установленные для Европы и Германии, и сократить потребление газа на «средний двузначный процент», как заявил Михаэль Хайнеманн, глава VW Kraftwerk GmbH. Перевод собственного производства электроэнергии в Вольфсбурге на газ произойдет позже. VW продолжит использовать там каменный уголь до конца первого квартала 2024 года. В других местах потребление падает, например, благодаря тому, что VW снизил температуру в своих офисах до 19 градусов, а на заводах до 17 градусов.
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304
Fisher1979 Вит Z 50 минут назад
Пускай так, но знаете ли вы второй язык так же хорошо как я русский.
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33
Денис Федотов 2 часа назад
Проблемы Тойоты - умное рациональное производство, в нормальных условиях это +, в условиях пандемии, а затем и санкций это большой минус.
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