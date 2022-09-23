Из-за высоких цен на газ, Volkswagen хочет сворачивать производство автомобилей в Германии

Хотя данный шаг - крайность и ещё неизвестно, насколько это отразится на стоимости автомобилей. Дешевле-то они точно не станут, а вот насколько вырастет их цена, пока не ясно.

Если закроют заводы в Германии, то автоматом их прикроют в Чехии и Словакии. На релокацию тысяч сотрудников никто денег тратить не будет, поэтому все они могут остаться без работы.