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Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина

Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина

Автор:
08 декабря 2022 14:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   аэропорт   климат   полиция   протест   экоактивисты   
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«Защитники» природы продолжают испытывать терпение властей.

Очередные экоактивисты решили навести суету сразу в двух аэропортах ФРГ. И похоже, им это удалось. Как пишет издание EuroWeekly News, участники экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») пробрались на территорию мюнхенского и берлинского аэропортов и приклеили себя к ВПП.

Активисты сообщили, что заблокировали движение по одной из полос в аэропорту Мюнхена и берлинского аэропорта Бранденбург, чтобы привлечь внимание властей к проблеме изменения климата.

«От нас нет никакой опасности. Однако она исходит от смертоносной политики правительства!» — написали защитники природы в Twitter.

По данным издания, полиции сообщили о масштабной операции в аэропорту Мюнхена. Из-за которых в воздушном движении будут намечаются перебои. Как накажут назойливых вредителей не сообщается.

В последнее время активизировались экошизы разного рода спасатели планеты, хотя вроде ещё не сезон. На днях, к примеру, веганка решила устроить одиночный протест прямо в лондонском ресторане. Но протест удался не очень — почти сразу веганку, словно кусок мяса, выволокли из заведения жаль что не в состоянии отбивной.

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Метки: Германия   аэропорт   климат   полиция   протест   экоактивисты   
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29  комментариев
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Запустить такую на полосу и эти сами отклеятся))) а нет, ну, судьба у них такая..
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2k
Zamkadysh (точка)Net 52 секунды назад
Плодовая мушка доздрофила живёт от 3 д о5 дней. Она не знает, что по меркам длительности человеческой жизни бывает смена времён года и она циклична.
Так же и человечество, а особенности человек, существуя на планете лишь мизерную часть её жизни, не может осознать цикличность жизни Этой планеты. А учитывая, что человечеством ближайший космос изучен лучше, чем планета на которой оно существует, то можно орать про глобальнейшие изменения и загрязнения и приклеивать себя к поверхности.
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16k
Bill 3 минуты назад
Измельчали эти "активисты". Павленского им в помощь.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 9 минут назад
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7k
Marlboro 17 минут назад
Как же они меня бесят, эти активисты. Почему из-за них должны страдать обычные жители, которые не успели в школу, садик, встречу.. потому что перекрыли ВПП, автомагистраль и т.д. Почему они не клеят себя у здания правительства? К самолету правительства, к машине правительства? Зачем вмешивать простых жителей? Они как пида..сы - надо разрекламировать все свое нутро. Приняли бы скорей закон какой, чтобы таких сажали на пару лет. Самое обидное - что и переехать нельзя и люлей надавать - сразу тюрьма дело.. а то что они творят - это типа "привлекают общественность". Лучше бы сиськи показывали, как какие-то активисты там делали.. или на худой конец прибивали свои мудья к мостовой - вреда ноль, а общественность привлечена :)
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4k
solovei7 39 минут назад
К нарам их приклеить, лет так на 5 и другим неповадно будет))
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29k
Ashabad 47 минут назад
Товарищи экоактивисты! Не останавливайтесь, вы на верном пути! Вперёд к новым достижениям!
Главное, чтобы у нас такого не было!
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20k
ЦСКА 59 минут назад
Дурачки! Что бы наверняка привлечь внимание общественности, надо приклеиваться к движущемуся эскалатору...
Дурачки! Что бы наверняка привлечь внимание общественности, надо приклеиваться к движущемуся эскалатору...Посмотреть
Дурачки! Что бы наверняка привлечь внимание общественности, надо приклеиваться к движущемуся эскалатору...
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71k
Доктор Джонс Час назад
А что они себя не приклеили в активной зоне ядерного реактора?
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1k
ChePaev Час назад
газом их, как тараканов надо, там ссыкливые маменькины сынки, с перепуга разбегутся.
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9k
Евгений Час назад
Ссылка vk.com
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9k
Евгений Час назад
Выпускайте собак.
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1k
Fiverknot Час назад
На этом биомусоре одежда на 90% сделана из продуктов нефтепереработки. Они свои "искренние озабоченности" об экологии могут себе в жопу засунуть.
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1k
Andrey Час назад
Просто приклеили? А чего гвоздями не прибили друг-друга? Особенно за яйца, было бы эффектнее отдирать
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11k
Ivan 2 часа назад
Тю, делов то. Бульдозером отскоблить, поливалкой смыть, что останется.
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Странное отношение властей на угрозу безопасности аэропорта. Ведь это уголовное преступление.
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1k
Провокатор 2 часа назад
Мужик двери открыл, девки вынесли девку, мужик двери закрыл. Правильно, мужчин надо беречь.
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
вот и все дела)))
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Бесят такие мрази, только о себе и нынешних людях думают! А то что 5 веков!!! Реально, почти пять веков был малый ледниковый период, это их не волнует? В атаку на исторические музеи!!! И ведь это только из последнего изменения климата... хотя стоп, а кто тогда был ответственен за изменением климата? Может костры с ведьмами небо коптили? Или помои на улицах землю загрязняли?
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