Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина

В последнее время активизировались экошизы разного рода спасатели планеты, хотя вроде ещё не сезон. На днях, к примеру, веганка решила устроить одиночный протест прямо в лондонском ресторане. Но протест удался не очень — почти сразу веганку, словно кусок мяса, выволокли из заведения жаль что не в состоянии отбивной.