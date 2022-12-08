Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина

«Защитники» природы продолжают испытывать терпение властей.
Очередные экоактивисты решили навести суету сразу в двух аэропортах ФРГ. И похоже, им это удалось. Как пишет издание EuroWeekly News, участники экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») пробрались на территорию мюнхенского и берлинского аэропортов и приклеили себя к ВПП.
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Активисты сообщили, что заблокировали движение по одной из полос в аэропорту Мюнхена и берлинского аэропорта Бранденбург, чтобы привлечь внимание властей к проблеме изменения климата.
«От нас нет никакой опасности. Однако она исходит от смертоносной политики правительства!» — написали защитники природы в Twitter.
По данным издания, полиции сообщили о масштабной операции в аэропорту Мюнхена. Из-за которых в воздушном движении будут намечаются перебои. Как накажут назойливых вредителей не сообщается.
В последнее время активизировались
экошизы разного рода спасатели планеты, хотя вроде ещё не сезон. На днях, к примеру, веганка решила устроить одиночный протест прямо в лондонском ресторане. Но протест удался не очень — почти сразу веганку, словно кусок мяса, выволокли из заведения жаль что не в состоянии отбивной.
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Так же и человечество, а особенности человек, существуя на планете лишь мизерную часть её жизни, не может осознать цикличность жизни Этой планеты. А учитывая, что человечеством ближайший космос изучен лучше, чем планета на которой оно существует, то можно орать про глобальнейшие изменения и загрязнения и приклеивать себя к поверхности.
Главное, чтобы у нас такого не было!
Вот фото, два дня назад эти твари в мюнхене сидели на улице, с двух сторон цепью стояли полицейские. Не пытаясь их убрать, охраняли.