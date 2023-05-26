Житель ФРГ затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера

"Нападавший" говорит, что спутал правительственный кортеж со свадебной церемонией и хотел поздравить "жениха".
Немецкая газета Bild поведала курьёзную историю, из-за которой следовало бы уволить всю службу безопасности канцлера Германии Олафа Шольца. По данным СМИ, ночью в среду, когда Шольц со свитой направлялся в аэропорт Франкфурта-на-Майне, в его кортеж затесалась лишняя машина. Этот автомобиль не только проехал всю дорогу в составе кортежа, но и смог проникнуть в аэропорт к правительственному самолёту, поскольку сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции, встречавшие Шольца, посчитали его сопровождающим.
За несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с якобы греческой фамилией подбежал на летном поле к Шольцу, обхватил его рукой и притянул к себе, до того просто присоединившись к кортежу канцлера на своей частной машине
Самое смешное, что охранники заподозрили неладное только после того, как мужчина отпустил Шольца из объятий и собирался вновь его обнять. По данным СМИ, "мужчина с греческой фамилией" заявил службе охраны, что принял кортеж за свадебный и хотел поздравить виновника торжества.
По мнению ветерана "Альфы", подполковника запаса Андрея Попова, вряд ли примкнувший к кортежу Шольца мужчина был случайным человеком. Попов считает, что кто-то хотел таким образом отправить канцлеру послание.
Очевидно, что действия охраны не выдерживают никакой критики, как можно было допустить, что в составе кортежа посторонняя машина? Во-вторых, как машина могла проехать на территорию аэропорта? Охрана, видимо, действует по принципу "если человек находится рядом, то его можно пустить к Шольцу. Это был четкий месседж Шольцу о том, что его жизнь не охраняется должным образом: если можно вот так подойти и обнять канцлера, то, значит, есть и другие лазейки
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Это вы верно подметили.
И я так полагаю что Папа Римский тоже диктатор?
Да кому он нахрен нужен?
Но есть тьма сумасшедших, у кого проблемы с отцом.
Убьют ради гордости. Как с Кэннеди.