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Житель ФРГ затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера

Житель ФРГ затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера

Автор:
26 мая 2023 17:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Олаф Шольц   Франкфурт-на-Майне   кортеж   курьёз   объятия   служба безопасности   
1686
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"Нападавший" говорит, что спутал правительственный кортеж со свадебной церемонией и хотел поздравить "жениха".

Немецкая газета Bild поведала курьёзную историю, из-за которой следовало бы уволить всю службу безопасности канцлера Германии Олафа Шольца. По данным СМИ, ночью в среду, когда Шольц со свитой направлялся в аэропорт Франкфурта-на-Майне, в его кортеж затесалась лишняя машина. Этот автомобиль не только проехал всю дорогу в составе кортежа, но и смог проникнуть в аэропорт к правительственному самолёту, поскольку сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции, встречавшие Шольца, посчитали его сопровождающим.


За несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с якобы греческой фамилией подбежал на летном поле к Шольцу, обхватил его рукой и притянул к себе, до того просто присоединившись к кортежу канцлера на своей частной машине


Самое смешное, что охранники заподозрили неладное только после того, как мужчина отпустил Шольца из объятий и собирался вновь его обнять. По данным СМИ, "мужчина с греческой фамилией" заявил службе охраны, что принял кортеж за свадебный и хотел поздравить виновника торжества.

По мнению ветерана "Альфы", подполковника запаса Андрея Попова, вряд ли примкнувший к кортежу Шольца мужчина был случайным человеком. Попов считает, что кто-то хотел таким образом отправить канцлеру послание.


Очевидно, что действия охраны не выдерживают никакой критики, как можно было допустить, что в составе кортежа посторонняя машина? Во-вторых, как машина могла проехать на территорию аэропорта? Охрана, видимо, действует по принципу "если человек находится рядом, то его можно пустить к Шольцу. Это был четкий месседж Шольцу о том, что его жизнь не охраняется должным образом: если можно вот так подойти и обнять канцлера, то, значит, есть и другие лазейки

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Метки: Германия   Олаф Шольц   Франкфурт-на-Майне   кортеж   курьёз   объятия   служба безопасности   
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10  комментариев
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BenderRodriguez Полчаса назад
Ему и не нужно суперпупер охраны. У них Меркель в простой магазин за продуктами ходит. Это диктаторы любят защищаться от народной любви.
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24k
Bar0 9 минут назад
Опа, а у них, оказывается, тоже есть национальности, которые называть нельзя
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7k
perekrestok 12 минут назад
Решил пощупать как ливерная колбаса на ощупь. А когда решил откусить, то охрана появилась. А то вдруг им колбасы не останется!
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28k
Юрьевич 39 минут назад
"Это был четкий месседж Шольцу о том, что его жизнь не охраняется должным образом"

Да кому он нахрен нужен?
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2k
Lexx 45 минут назад
Жаль, что не убил, такая возможность была.
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5k
Старичок 2 часа назад
и схватил шольца за... жопу. потому как ливерка)))))
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