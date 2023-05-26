Житель ФРГ затесался в кортеж Шольца и схватил канцлера

Немецкая газета Bild поведала курьёзную историю, из-за которой следовало бы уволить всю службу безопасности канцлера Германии Олафа Шольца. По данным СМИ, ночью в среду, когда Шольц со свитой направлялся в аэропорт Франкфурта-на-Майне, в его кортеж затесалась лишняя машина. Этот автомобиль не только проехал всю дорогу в составе кортежа, но и смог проникнуть в аэропорт к правительственному самолёту, поскольку сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции, встречавшие Шольца, посчитали его сопровождающим.





За несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с якобы греческой фамилией подбежал на летном поле к Шольцу, обхватил его рукой и притянул к себе, до того просто присоединившись к кортежу канцлера на своей частной машине





Самое смешное, что охранники заподозрили неладное только после того, как мужчина отпустил Шольца из объятий и собирался вновь его обнять. По данным СМИ, "мужчина с греческой фамилией" заявил службе охраны, что принял кортеж за свадебный и хотел поздравить виновника торжества.