В немецком университете демонтировали скульптуру из-за "устаревшего образа женственности"

Очередной фокус от адептов бодипозитива и прочего равноправия.
Изваяние известного немецкого скульптора Фрица Дюринга, стоявшее с 1994 года в фойе Университета Фленсбурга, внезапно признали нежелательным и убрали с глаз долой. Представитель вуза по вопросам гендерного равенства Мартина Спиргатис заявила, что многие преподавательницы и студентки чувствуют себя некомфортно при виде скульптуры, которая представляет собой "устаревший образ женственности и предлагает свести женственность к плодородию и деторождению".
В итоге изящную скульптуру демонтировали, а не её место поставили напечатанный на 3D-принтере радужный знак вопроса. В вузе пока не решили, что поставят на постамент вместо "Весны", но очевидно, что это будет что-то очень прогрессивное, от чего не будет коробить людей с "правильными" взглядами. Сейчас ценное изваяние находится в кабинете завхоза Акселя де Хаана. Мужчина признался, что ему нравится делить с ней свой офис.
Над решением радужного комсомола смеются даже немцы. Вот, к примеру, что пишет новостной Телеграм-канал Haintz.Media:
Культурный и социальный упадок Германии в настоящее время набирает скорость, от которой кружится голова. Общество и культура разрушаются. Я считаю, что следует срочно убрать Давида Микеланджело во Флоренции, поскольку, несомненно, некоторые „мужчины“ могут почувствовать дискомфорт при его виде.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Сейчас вот статуи которые демонстрировали здоровье, процветание будут заменять на статуи с демонстрацией отклонений и деградации.
так что просто заменят одно дегенератское творение на другое.