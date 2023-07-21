В немецком университете демонтировали скульптуру из-за "устаревшего образа женственности"

В итоге изящную скульптуру демонтировали, а не её место поставили напечатанный на 3D-принтере радужный знак вопроса. В вузе пока не решили, что поставят на постамент вместо "Весны", но очевидно, что это будет что-то очень прогрессивное, от чего не будет коробить людей с "правильными" взглядами. Сейчас ценное изваяние находится в кабинете завхоза Акселя де Хаана. Мужчина признался, что ему нравится делить с ней свой офис.