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В немецком университете демонтировали скульптуру из-за "устаревшего образа женственности"

В немецком университете демонтировали скульптуру из-за "устаревшего образа женственности"

Автор:
21 июля 2023 17:24
Сообщество : Искусство
Метки: Германия   Университет Фленсбурга   демонтаж   женственность   курьез   скульптура   
1637
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Очередной фокус от адептов бодипозитива и прочего равноправия.

Изваяние известного немецкого скульптора Фрица Дюринга, стоявшее с 1994 года в фойе Университета Фленсбурга, внезапно признали нежелательным и убрали с глаз долой. Представитель вуза по вопросам гендерного равенства Мартина Спиргатис заявила, что многие преподавательницы и студентки чувствуют себя некомфортно при виде скульптуры, которая представляет собой "устаревший образ женственности и предлагает свести женственность к плодородию и деторождению".

В итоге изящную скульптуру демонтировали, а не её место поставили напечатанный на 3D-принтере радужный знак вопроса. В вузе пока не решили, что поставят на постамент вместо "Весны", но очевидно, что это будет что-то очень прогрессивное, от чего не будет коробить людей с "правильными" взглядами. Сейчас ценное изваяние находится в кабинете завхоза Акселя де Хаана. Мужчина признался, что ему нравится делить с ней свой офис.

Над решением радужного комсомола смеются даже немцы. Вот, к примеру, что пишет новостной Телеграм-канал Haintz.Media:


Культурный и социальный упадок Германии в настоящее время набирает скорость, от которой кружится голова. Общество и культура разрушаются. Я считаю, что следует срочно убрать Давида Микеланджело во Флоренции, поскольку, несомненно, некоторые „мужчины“ могут почувствовать дискомфорт при его виде.

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Метки: Германия   Университет Фленсбурга   демонтаж   женственность   курьез   скульптура   
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14  комментариев
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4k
Natalia 2 часа назад
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11k
ScorpionDS 11 минут назад
Раньше кино, снимали что бы показать красивый мир, с красивыми людьми - теперь же что бы никого не обидеть стали звать страшных и не таланливых актеров.

Сейчас вот статуи которые демонстрировали здоровье, процветание будут заменять на статуи с демонстрацией отклонений и деградации.
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5k
Elena Ki 38 минут назад
Только так
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3k
Pioner76 47 минут назад
Даааа... это дно.
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6k
hhwost 49 минут назад
статуэтка-то тоже из серии "исскуство не для всех".
так что просто заменят одно дегенератское творение на другое.
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2k
Vovan Petroff 50 минут назад
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4k
Дмитрий Круглов 58 минут назад
Каким боком сюда приплели комсомол? Или юный автор просто не знает значение этого слова?
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3k
Lexx Час назад
Эти говномесы и бабы с пришитыми писюнами, ещё будут рассуждать о "женственности", вырожденцы и извращюги поганые.
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15k
a_komolow Час назад
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1k
Uganda 2 часа назад
Все уже поняли, что основные постулаты европейских ценностей в наши дни ведут к демографическому уничтожению. В итоге европейцы пропадут, а их место жительства займут беженцы из южных стран.
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