«Ау, вы обалдели?!»: в Подмосковье ветерану пришёл счёт на электричество на 23 миллиона рублей

Кто над всем этим стоит

Депутат из Подмосковья, выращивавший марихуану, оказался Шаболдой. Но есть нюанс

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