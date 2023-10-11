«Ау, вы обалдели?!»: в Подмосковье ветерану пришёл счёт на электричество на 23 миллиона рублей

Дело дошло до Госдумы.
Вот чем поделился депутат Евгений Попов:
После этого «Россети» немедленно среагировали и на связь вышел директор филиала этой компании Игорь Чадов. Он поспешил заверить, что этот бланк с 23 миллионами - всего лишь для информации.
Указанная в счете сумма была направлена заявителю в информационном порядке в ответ на поступившую от него заявку на технологическое присоединение. Проведенное специалистами обследование участка показало, что электросетевые объекты компании «Россети Московский регион», от которых можно осуществить присоединение к электросетям, находятся на расстоянии 2,7 км. Затраты на строительство электросетевой инфраструктуры на столь удаленном от земельного участка заявителя расстоянии превысят 20 млн рублей.
И направил ветерана в электросетевую АО «Оборонэнерго» - её объекты находится ближе к многострадальному участку и всё якобы будет гораздо проще и дешевле.
Мы на связи с заявителем и поможем до конца ему разобраться в ситуации, - заверил чиновник «Россетей».
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Счет пришел не за электричество, а за технологическое подключение.
Россети сейчас тоже не дураки тащить ЛЭП (со столбами-проводами) за 5 км к одному единственному пасечнику с ЛПХ за 500 рублей.
В СНТ стоит хибара. В СНТ нет электричества, одному захотелось свет в дом. Здорово, никто не против. Но он один захотел, вернее заявил, к нему одному ЛЭП тянуть? Бесплатно? С какого перепуга?
Что за слезы Ярославны опять на пустом месте? Автора сисян развальный ужалил?
Просто если участок совсем без коммуникаций, то мужик должен был думать с самого начала, как его семья там будет жить, без света, без газа, без воды.