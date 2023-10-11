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«Ау, вы обалдели?!»: в Подмосковье ветерану пришёл счёт на электричество на 23 миллиона рублей

«Ау, вы обалдели?!»: в Подмосковье ветерану пришёл счёт на электричество на 23 миллиона рублей

Автор:
11 октября 2023 16:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Евгений Попов   Подмосковье   Россети   ветеран   депутат   подключение   счёт   электричество   
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Дело дошло до Госдумы.

Вот чем поделился депутат Евгений Попов:

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После этого «Россети» немедленно среагировали и на связь вышел директор филиала этой компании Игорь Чадов. Он поспешил заверить, что этот бланк с 23 миллионами - всего лишь для информации.

Указанная в счете сумма была направлена заявителю в информационном порядке в ответ на поступившую от него заявку на технологическое присоединение. Проведенное специалистами обследование участка показало, что электросетевые объекты компании «Россети Московский регион», от которых можно осуществить присоединение к электросетям, находятся на расстоянии 2,7 км. Затраты на строительство электросетевой инфраструктуры на столь удаленном от земельного участка заявителя расстоянии превысят 20 млн рублей.

И направил ветерана в электросетевую АО «Оборонэнерго» - её объекты находится ближе к многострадальному участку и всё якобы будет гораздо проще и дешевле.

Мы на связи с заявителем и поможем до конца ему разобраться в ситуации, - заверил чиновник «Россетей».

Источник:

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Метки: Евгений Попов   Подмосковье   Россети   ветеран   депутат   подключение   счёт   электричество   
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6  комментариев
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6k
livaneth 37 минут назад
Собственно никто не обязан за свой счет тянуть три километра линии ради одного содового домика на десять квадратов. Если хозяин хочет себе в дом электричество, то пусть либо платит электрической компании по её расценкам, либо пусть сам тянет линию, получая по ходу дела разрешения от владельцев всех участков по дороге, а потом охраняет эту линию от охотников за медью. Ну, или автономный дизель-генератор. Тоже решение.
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830
Гиви 4 минуты назад
Заголовок статьи гавённый!!!!!
Счет пришел не за электричество, а за технологическое подключение.
Россети сейчас тоже не дураки тащить ЛЭП (со столбами-проводами) за 5 км к одному единственному пасечнику с ЛПХ за 500 рублей.
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9k
Дмитрий 6 минут назад
Тут суть в чём? Все "нижеотписавшиеся" пишут типа "ну и что в этом такого?" или ""никто не обязан за свой счёт!" А суть в том, что она такова какова она есть и какова иначе! Если бы они просто разъяснили пенсионеру, что "мол! Старик! Работы до х...я! Тянуть к тебе ветку ах...тьМегадорого", то это была бы одна серия. Ему же тупо выставили счёт!!! А это, малыши, уже другая история!
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16k
Majul 19 минут назад
Тот кто писал этот текст с головой не дружит.
В СНТ стоит хибара. В СНТ нет электричества, одному захотелось свет в дом. Здорово, никто не против. Но он один захотел, вернее заявил, к нему одному ЛЭП тянуть? Бесплатно? С какого перепуга?
Что за слезы Ярославны опять на пустом месте? Автора сисян развальный ужалил?
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99k
Татьяна Юсова 19 минут назад
Когда в 1980 году раздавали дачные участки прямо в лесу, никакого электричества там не было естественно. Подключили электричество только лет через 5-6. Всё это время пользовались дизель-генератором, в основном по вечерам, посмотреть телевизор, почитать при свете, а не при керосиновой лампе, которая тоже была в наличии.
Просто если участок совсем без коммуникаций, то мужик должен был думать с самого начала, как его семья там будет жить, без света, без газа, без воды.
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56k
zloykoyot Полчаса назад
И что в этом такого? Ничуть не умаляю заслуги ветерана. И расценочки конечно драконовские. Но тянуть бесплатно линию электропередач лично для него одного никто не станет, нет таких льгот, не существует. Заранее к возможным критикам - сколько лично вы бы захотели за работу по установке одного столба электропередач?
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