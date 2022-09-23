Итальянец получил счет за электричество и едва не ослеп

Раньше мужчина платил 9 тысяч евро в месяц. Однако то, что он увидел в новой квитанции, на время лишило Беллиттери зрения — новый счет составил более 83 тысяч евро. Как сообщает местное издание Giornale di Sicilia, мужчине пришлось вызвать скорую помощь - он шесть часов находился под наблюдением врача, который назначил несчастному необходимое лечение.

Как только владельцу отеля полегчало, он сразу же связался с адвокатами, чтобы те составили иск против электроэнергетической компании. Примечательно, что помимо уплаты огромной суммы, операторы требуют установить новый электросчетчик. И тоже, разумеется, не бесплатно.

1 октября итальянец планирует закрыть свой отель, предвидя тяжелые времена для всех предпринимателей.