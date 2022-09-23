Итальянец получил счет за электричество и едва не ослеп

Владелец трехзвездочного отеля до сих пор не может прийти в себя. Говорит, что придется закрывать гостиницу, т.к. не потянет ее содержание в зимние месяцы.
Содержание гостиницы - дело затратное, а уж в нынешних условиях - тем более. Хозяин небольшого отеля в Сицилии не поверил своим глазам, когда получил счет за электричество.
Раньше мужчина платил 9 тысяч евро в месяц. Однако то, что он увидел в новой квитанции, на время лишило Беллиттери зрения — новый счет составил более 83 тысяч евро. Как сообщает местное издание Giornale di Sicilia, мужчине пришлось вызвать скорую помощь - он шесть часов находился под наблюдением врача, который назначил несчастному необходимое лечение.
Как только владельцу отеля полегчало, он сразу же связался с адвокатами, чтобы те составили иск против электроэнергетической компании. Примечательно, что помимо уплаты огромной суммы, операторы требуют установить новый электросчетчик. И тоже, разумеется, не бесплатно.
1 октября итальянец планирует закрыть свой отель, предвидя тяжелые времена для всех предпринимателей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Все процветание Европы оказалось зависит от России. Отключили Россию, отключили процветание. Придурки.
...который выставил несчастному счёт в 100.000 евро, ибо врачу тоже приходиться оплачивать электроэнергию.
Правда не уверен, что европейцы хотели именно этого, но интересно другое.
Когда они начнут своих кормчих на вилы поднимать?
Обогрев - сплит-системой
ясен пень, был бы котел и комнатные батареи - ВСЕГДА можно поменять горелку на дизельную, отказавшись от газа
в крайнем случае - поставить дровяной котел параллельно газовому
а так.....
дизель-генератор во дворе ему поставить не дадут - шумно......
а в ноябре попрет отопление
Будьте милосердны, не говорите им!