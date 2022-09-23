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Итальянец получил счет за электричество и едва не ослеп

Итальянец получил счет за электричество и едва не ослеп

Автор:
23 сентября 2022 11:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   гостиница   италия   отель   политика   счет   экономика   электричество   
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Владелец трехзвездочного отеля до сих пор не может прийти в себя. Говорит, что придется закрывать гостиницу, т.к. не потянет ее содержание в зимние месяцы.

Содержание гостиницы - дело затратное, а уж в нынешних условиях - тем более. Хозяин небольшого отеля в Сицилии не поверил своим глазам, когда получил счет за электричество.


Раньше мужчина платил 9 тысяч евро в месяц. Однако то, что он увидел в новой квитанции, на время лишило Беллиттери зрения — новый счет составил более 83 тысяч евро. Как сообщает местное издание Giornale di Sicilia, мужчине пришлось вызвать скорую помощь - он шесть часов находился под наблюдением врача, который назначил несчастному необходимое лечение.


Как только владельцу отеля полегчало, он сразу же связался с адвокатами, чтобы те составили иск против электроэнергетической компании. Примечательно, что помимо уплаты огромной суммы, операторы требуют установить новый электросчетчик. И тоже, разумеется, не бесплатно.

1 октября итальянец планирует закрыть свой отель, предвидя тяжелые времена для всех предпринимателей.


Источник:

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Метки: Ynews   гостиница   италия   отель   политика   счет   экономика   электричество   
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21  комментарий
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10k
Sasa Полчаса назад
Это капитализм, детка!
Все процветание Европы оказалось зависит от России. Отключили Россию, отключили процветание. Придурки.
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7k
Vалѣнтиныч 4 минуты назад
"мужчине пришлось вызвать скорую помощь - он шесть часов находился под наблюдением врача, который назначил несчастному необходимое лечение."
...который выставил несчастному счёт в 100.000 евро, ибо врачу тоже приходиться оплачивать электроэнергию.
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38k
Александр 21 минуту назад
Ну все, скоро заживем!
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66k
Вит Z Полчаса назад
Первый пошёл....)))
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92k
Броненосец Потелкам Полчаса назад
Патамушта на Сицилии в домах нет классической системы отопления
Обогрев - сплит-системой
ясен пень, был бы котел и комнатные батареи - ВСЕГДА можно поменять горелку на дизельную, отказавшись от газа
в крайнем случае - поставить дровяной котел параллельно газовому
а так.....
дизель-генератор во дворе ему поставить не дадут - шумно......
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Блин, если на Западе узнают, что у нас в России полным ходом идёт кампания по бесплатной замене счётчиков в "частном" секторе на дистанционные счётчики нового поколения....
Будьте милосердны, не говорите им!
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22k
Serg2001 Полчаса назад
Ну так не надо было срать в колодец, из которого они десятилетиями пили...
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6k
rutt Полчаса назад
Хохлов пусть селит, глядишь государство денюшки подкинет. Или всё, лафа закончилась?
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