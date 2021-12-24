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Учительница музыки из Подмосковья отдала мошенникам больше 3 миллионов рублей

Учительница музыки из Подмосковья отдала мошенникам больше 3 миллионов рублей (2 фото)

Автор:
24 декабря 2021 16:01
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   аферисты   банк   деньги   мошенники   следователь   счет   учительница   
1042
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Теперь у нее нет ни денег, ни перспектив найти аферистов.

Новая фишка мошенников: теперь они рассказывают доверчивым гражданам о «тайных операциях». Например, знакомой недавно позвонила какая-то слякоть, и сказала, что ее счетом пытаются воспользоваться и незаконно перевести деньги. Та сразу ответила, что сейчас позвонит в банк и разберется. И тут началось: «Мы этих мошенников больше 6 месяцев разрабатывали. Если вы сейчас позвоните, то вся операция пойдет под откос - они сразу все узнают!» Ну и в том же духе. Интересно, что знакомая - девушка прошаренная, она никогда не велась на болтовню мошенников, хоть они и до этого ей звонили. А тут поверила. И чуть было не лишилась денег - хорошо, что муж вовремя оказался рядом и послал аферистов. А так бы, кто знает…

Эта история из той же серии: «конспирация и тайна следствия». Учительнице позвонили рано утром и сообщили, что ее счета пытаются взломать и надо срочно действовать - звонить в Центробанк! И немедленно перевели на «специалиста по финансам из ЦБ». Тот авторитетно продиктовал ей алгоритм дальнейших действий: нужно переводить деньги на резервный счет - его-то точно не взломают! Потом перевели на «следователя» и тот нашептал, что все это ни в коем случае нельзя ни с кем обсуждать: идет следствие и пока она проходит по нему как свидетель. Пока. Чтобы доказать невиновность, ей нужно сотрудничать и делать, что говорят. В общем, навешали лапши.

И главное - деньги лежали в разных банках и учительница потратила 3(!) дня, чтобы перевести все свои средства. Как потом выяснилось, на киви-кошелек…

Когда поняла, что ее развели, кинулась в полицию, стала обрывать телефоны банков. Но куда там, деньги - 3,2 миллиона рублей - уже испарились. А она поняла, что тот же «Сбер» - это самый большой банк Восточной Европы с десятками миллионов клиентов, если что-то случится со счетом - никто звонить не будет. Это она станет околачивать пороги банка, чтобы на нее хотя бы обратили внимание. То же самое можно сказать и о других крупных банках. Не говоря уж о «специалистах из ЦБ» - они вообще такими вещами не занимаются.

Но урок обошелся дорого. Даже слишком.

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Метки: Подмосковье   аферисты   банк   деньги   мошенники   следователь   счет   учительница   
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3k
Ivan 2 часа назад
Это уже даже не смешно... Ну из каждего же утюга предупреждают.
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74
izko 3 минуты назад
Мне недавно из техподдержки интернет провайдера звонил говорит нужно замерить скорость интернета, хотел чтобы я установил программу для удалённого подключения к компьютеру TeamViewer. Я сразу понял, что это мошенник, но жена не дала поиздеваться над ним, выдернула кабель питания из компа.
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235
Сигизмунд Лазаревич 9 минут назад
второе образование всегда платное. вот и прикупила себе немного знаний по сходной цене
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47k
viktor.bobruk 2012 12 минут назад
Кто хочет быть обманутым - того и обманут! И второе, учитель музыки и такая немаленькая сумма!!!!!!!!!!!!!!!!! А в голове, нотная грамота, наверное!
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20k
shevanez 19 минут назад
Лохотрон обыкновенный. Милости просим! Заходите на досуге!
Но про.ебать три ляма-жестоко, конечно....
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336
Антиха́хел Полчаса назад
Шоооо, опять????
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2k
Роман Гамзалиев 40 минут назад
А что счет открывают сейчас без паспорта ? Или у полиции нет полномочий их у банка получить?
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5k
КремлеКот 2 часа назад
Я уже устал удивляться человеческой глупости.
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369
Карл Такойто 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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43
sereja.krasava 2 часа назад
Полчаса назад вот и звонил "следователь". Но как долго балаболил! Я устал его слушать,сказал что я не клиет банков. Бросил трубку.
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14k
Patmaz 2 часа назад
Каждый раз читая про очередное разводилово, поражаюсь, как с такими мозгами смогли накопить/заработать такие деньги...
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9k
кот базилий 2 часа назад
Неужели такая дура....
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9k
кот базилий 2 часа назад
Мне вчера так два раза звонили после прививки, где заполняя анкету оставил телефон. Не прошло и двух часов как номер с моими данными слили.
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2k
ddp 2 часа назад
Вот казалось бы что это развлдилово уже не новое. Минимум месяц о нем слышно в интернете. Но ни один банк не озаботился об информировании клиентов о том, что делать, если позвонил "следователь". По телеку от рекламы про кредиты уже тошнит. Вместо этого лучше бы работали над защито клиентов. В том числе информационной защитой. Про МВД я вообще молчу, им это не интересно.
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336
Антиха́хел ddp Полчаса назад
Зайдите, в приложение Сбера, вы удивитесь, там целый раздел посвящён просвещению лохов! С инструкциями, видео и тестами.
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468
Васёк Антиха́хел Полчаса назад
А зачем, тут важно жижи побольше лопатой сгрести и на вентилятор накинуть
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August

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