Учительница музыки из Подмосковья отдала мошенникам больше 3 миллионов рублей

Новая фишка мошенников: теперь они рассказывают доверчивым гражданам о «тайных операциях». Например, знакомой недавно позвонила какая-то слякоть, и сказала, что ее счетом пытаются воспользоваться и незаконно перевести деньги. Та сразу ответила, что сейчас позвонит в банк и разберется. И тут началось: «Мы этих мошенников больше 6 месяцев разрабатывали. Если вы сейчас позвоните, то вся операция пойдет под откос - они сразу все узнают!» Ну и в том же духе. Интересно, что знакомая - девушка прошаренная, она никогда не велась на болтовню мошенников, хоть они и до этого ей звонили. А тут поверила. И чуть было не лишилась денег - хорошо, что муж вовремя оказался рядом и послал аферистов. А так бы, кто знает…

Эта история из той же серии: «конспирация и тайна следствия». Учительнице позвонили рано утром и сообщили, что ее счета пытаются взломать и надо срочно действовать - звонить в Центробанк! И немедленно перевели на «специалиста по финансам из ЦБ». Тот авторитетно продиктовал ей алгоритм дальнейших действий: нужно переводить деньги на резервный счет - его-то точно не взломают! Потом перевели на «следователя» и тот нашептал, что все это ни в коем случае нельзя ни с кем обсуждать: идет следствие и пока она проходит по нему как свидетель. Пока. Чтобы доказать невиновность, ей нужно сотрудничать и делать, что говорят. В общем, навешали лапши.

И главное - деньги лежали в разных банках и учительница потратила 3(!) дня, чтобы перевести все свои средства. Как потом выяснилось, на киви-кошелек…