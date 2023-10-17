Обладательница самого большого бюста России Ирен Феррари устроила скандал в детском саду

Как сообщает SHOT, 42-летняя модель и диджей ночного клуба на почве бытовой ссоры с соседкой, устроила запоминающееся шоу в дошкольном учреждении Подмосковья, бегая по участку и размахивая своими
сиськами имплантами 10-го размера.
Инцидент произошел в частном детском саду в ЖК "Рублёвское предместье" на Новорижском шоссе.
Всё началось с того, что у Ирины возник бытовой конфликт с соседкой в общедомовом чате.
Соседка попросила "звезду" не приходить в кафе, расположенное в их же ЖК, с собакой, так как страдает аллергией на шерсть и приступами астмы.
Модель вскипела, стала засыпать оппонентку угрозами и оскорблениями, а сегодня решила сделать "ход
грудью конём" и выяснить все окончательно. И заявилась к неприятельнице прямо на работу — в частный детский садик, где начала кричать и бегать за ней. Та сначала решила, что это какая-то наркоманка, - пишет SHOT, но потом обратила внимание на грудь и вспомнила, что это та самая звезда из начала 2000-х.
Скандал получился на славу. Как пишет SHOT, Ирен Феррари угрожала изнасиловать мужа своей соседки, а саму её поставить на колени, как до этого она "ставила на колени олигархов".
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Журналиста SHOT даже удалось достать и опубликовать эксклюзивное видео, где видно и слышно как 42-летняя модель находясь в дошкольном учреждении, при детях оскорбляет воспитательницу Оксану. Как утверждает издание, следом за скандалом последовал еще и обнажённый перфоманс Феррари, которая бегала по детсаду с голой грудью. Жаль, конечно, что сотрудники такое постеснялись снять на видео.
Зато есть скриншоты экрана на которых запечатлены угрозы, которыми Ирен завалила воспитательницу Оксану.
Пострадавшая обратилась в полицию.
Для тех, кто подзабыл, издание напоминает, что в 2000-х "Ирен прославилась закрытыми вечеринками, куда приглашала VIP-публику и показывала гостям свои сиськи". Потом ходила по шоу, снималась в сериалах и для обложек мужских журналов.
В 2009 году у Феррари лопнула её гигантская грудь во время перелёта из Москвы в Лос-Анджелес. Но она сделала новую, увеличив её с 9-го до 10 размера.
Сейчас модель работает диджеем в ночных клубах.
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Видно чем больше бюст тем меньше ум, но амбиций много.
Здохни тварь.
мужу бы на время сменить место жительства, ибо демострация "роскошного" вымени №10 может серьезно повредить нежную мужскую психику.
Увеличила, так увеличила.
Но зачем она в морду вставила импланты десятого размера?
.
А чё, одному мне вспомнился анекдот
"Семенович после очередной операции сменила свою фамилию на "Восьминович"?