Обладательница самого большого бюста России Ирен Феррари устроила скандал в детском саду

Инцидент произошел в частном детском саду в ЖК "Рублёвское предместье" на Новорижском шоссе.

Всё началось с того, что у Ирины возник бытовой конфликт с соседкой в общедомовом чате.

Соседка попросила "звезду" не приходить в кафе, расположенное в их же ЖК, с собакой, так как страдает аллергией на шерсть и приступами астмы.