Депутат из Подмосковья, выращивавший марихуану, оказался Шаболдой. Но есть нюанс

Днем - труд на благо народа, а по вечерам - противозаконная деятельность.
В Подмосковье задержали 38-летнего депутата от КПРФ. Народный избранник попался на незаконной деятельности - в его гараже обнаружили небольшую плантацию конопли.
Ухоженным растениям был обеспечен хороший уход: с подсветкой и грамотным поливом. Хозяин этой оранжереи - Александр Шаболда - был избран в Совет депутатов 2-го избирательного округа в поселке Протвино в сентябре 2021 года. С тех пор он трудился на благо народа и, наверное, мечтал о победе коммунизма. Неизвестно, какую роль могла сыграть в достижении этой цели марихуана, однако коммунизм, похоже, откладывается. Ближайшие два месяца народный избранник проведёт в СИЗО, и у него будет время подумать о собственных ошибках.
В отношении коммуниста возбудили уголовное дело о попытке незаконного производства или сбыта наркотиков в крупном размере.
Максимальное наказание, предусмотренное по ст. 228.1 УК РФ — 20 лет лишения свободы. Однако т.к. в данной ситуации задержанный не смог довести злодеяние до конца по независящим от него причинам, ннаказание не может превышать 3/4 максимального срока. Таким образом, Шаболда может провести за решёткой всего 15 лет.
Источник:
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До 50-х годов Коммунистами были действительно лучшие представители человечества, особенно в время гражданской войны и ВОВ. Потом там постепенно стали появляться приспособленцы. Ну а в настоящее время в КПРФ, как преемнице ВКП(б) и КПСС наверное вообще Коммунистов в прямом смысле этого слова просто нет. И очень жаль, что при упоминании слов "коммунизм" и "коммунист" у всех будут ассоциации с этими придурками типа рашкина и прочей шаболды!
<<Днем - труд на "благо" народа, а по вечерам - противозаконная деятельность.>>
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это, собственно все, что нужно знать о некоторых "народных" избранниках.
А что же касается нашей любимой законодательной? Мало того, что уважаемые депутаты законы пишут, по которым мы, обычные граждане, обязаны жить. Но они ещё и неприкосновенность получают, ироды.
Предлагаю выступить с инициативой об обязательном прохождении детектора перед выдвижением на выборы. Можно даже с публикацией результатов
Не зря во многих странах за них смертная казнь.