Депутат из Подмосковья, выращивавший марихуану, оказался Шаболдой. Но есть нюанс

Ухоженным растениям был обеспечен хороший уход: с подсветкой и грамотным поливом. Хозяин этой оранжереи - Александр Шаболда - был избран в Совет депутатов 2-го избирательного округа в поселке Протвино в сентябре 2021 года. С тех пор он трудился на благо народа и, наверное, мечтал о победе коммунизма. Неизвестно, какую роль могла сыграть в достижении этой цели марихуана, однако коммунизм, похоже, откладывается. Ближайшие два месяца народный избранник проведёт в СИЗО, и у него будет время подумать о собственных ошибках.

В отношении коммуниста возбудили уголовное дело о попытке незаконного производства или сбыта наркотиков в крупном размере.