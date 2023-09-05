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Депутат из Подмосковья, выращивавший марихуану, оказался Шаболдой. Но есть нюанс

Депутат из Подмосковья, выращивавший марихуану, оказался Шаболдой. Но есть нюанс

Автор:
05 сентября 2023 18:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Наркотики   Подмосковье   Шаболда   депутат   задержание   маризуана   полиция   
1485
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Днем - труд на благо народа, а по вечерам - противозаконная деятельность.

В Подмосковье задержали 38-летнего депутата от КПРФ. Народный избранник попался на незаконной деятельности - в его гараже обнаружили небольшую плантацию конопли.



Ухоженным растениям был обеспечен хороший уход: с подсветкой и грамотным поливом. Хозяин этой оранжереи - Александр Шаболда - был избран в Совет депутатов 2-го избирательного округа в поселке Протвино в сентябре 2021 года. С тех пор он трудился на благо народа и, наверное, мечтал о победе коммунизма. Неизвестно, какую роль могла сыграть в достижении этой цели марихуана, однако коммунизм, похоже, откладывается. Ближайшие два месяца народный избранник проведёт в СИЗО, и у него будет время подумать о собственных ошибках.


В отношении коммуниста возбудили уголовное дело о попытке незаконного производства или сбыта наркотиков в крупном размере.


Максимальное наказание, предусмотренное по ст. 228.1 УК РФ — 20 лет лишения свободы. Однако т.к. в данной ситуации задержанный не смог довести злодеяние до конца по независящим от него причинам, ннаказание не может превышать 3/4 максимального срока. Таким образом, Шаболда может провести за решёткой всего 15 лет.



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Метки: Наркотики   Подмосковье   Шаболда   депутат   задержание   маризуана   полиция   
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12  комментариев
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29k
Юрьевич Час назад
Я так понял, что основная задача КПРФ - это максимальная дискредитация идеи коммунизма и Коммунистов (именно с большой буквы). И они с этим очень успешно справляются.
До 50-х годов Коммунистами были действительно лучшие представители человечества, особенно в время гражданской войны и ВОВ. Потом там постепенно стали появляться приспособленцы. Ну а в настоящее время в КПРФ, как преемнице ВКП(б) и КПСС наверное вообще Коммунистов в прямом смысле этого слова просто нет. И очень жаль, что при упоминании слов "коммунизм" и "коммунист" у всех будут ассоциации с этими придурками типа рашкина и прочей шаболды!
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17k
Shtoppi Полчаса назад
вот так будет правильно:
<<Днем - труд на "благо" народа, а по вечерам - противозаконная деятельность.>>
---------
это, собственно все, что нужно знать о некоторых "народных" избранниках.
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26k
AzuveR 49 минут назад
Ну чего достебались до избранника ? Это всё для нужд партии.
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634
Anatolij 53 минуты назад
Вот почему-то для назначения на определенные должности исполнительной власти существует необходимое условие, пройти полиграф (детектор лжи). Это и военные, и полиция, и некоторые федералы, и т.п. Оно и понятно, власть есть власть. Соблазнов много, тут хоть как-то страхуются.
А что же касается нашей любимой законодательной? Мало того, что уважаемые депутаты законы пишут, по которым мы, обычные граждане, обязаны жить. Но они ещё и неприкосновенность получают, ироды.
Предлагаю выступить с инициативой об обязательном прохождении детектора перед выдвижением на выборы. Можно даже с публикацией результатов
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40k
Notan Blaine Час назад
Без этого никак
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10k
Juli Час назад
а я-то думаю...что за шаболдой он оказался.....
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6k
MPEG-8 Час назад
Был уже один строитель коммунизма Рашкин, это тот, что лося от кабана отличить не может, так и этот товарищ на голубом глазу заявит, мол выращивал сельдерей, но в какой то момент перепутал семена.
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12k
Артем Час назад
Ну сбыт еще доказать надо, а до 17 кустов это незаконное выращивание - это административка.
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34k
albedo Час назад
Наркотики - зло.
Не зря во многих странах за них смертная казнь.
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