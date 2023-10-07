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Житель Подольска прикоснулся к трубе в ванной и погиб от удара током

Житель Подольска прикоснулся к трубе в ванной и погиб от удара током

Автор:
07 октября 2023 10:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   Подольск   смерть   трагедия   удар током   электричество   
2547
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Семья 29-летнего погибшего и раньше жаловалась на проблемы с электричеством.

В подмосковном Подольске от удара током погиб молодой мужчина. Он прикоснулся к стальной трубе, пытаясь перекрыть воду, когда прорвало шланг под раковиной. Этого оказалось достаточно - парень упал и погиб до приезда врачей.


Молодой мужчина жил в одной квартире с семьёй сестры. Жильцы и раньше жаловались на то, что при прикосновении к трубам (они в квартире были стальными) и даже к входной двери, получали неприятные ощущения. Вызывали электрика, но тот лишь разводил руками: дескать, причин подобной аномалии может быть много - от оголенного провода в подвале до незаземленной стиральной машинки у соседей. Установить точную причину специалист не брался. А в ближайшее время жильцы планировали поменять стальные коммуникации на трубы ПВХ, но не успели.


Как сообщают в СМИ, уже после трагедии, которая произошла 3 октября, в квартиру с проверкой приходил электрик от местной управляющей компании, но снова не смог выявить причину удара током. Между тем, замеры, которые сделали жильцы квартиры, показали скачки напряжения, идущие от труб. Теперь в этом деле будет разбираться полиция.

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Метки: Подмосковье   Подольск   смерть   трагедия   удар током   электричество   
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28  комментариев
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40k
Aleks 36 минут назад
Это какой то гандон так сэкономил 100 рублей, пытаясь обмануть счетчик. Фаза на батарее.
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1k
олег 38 минут назад
людям пох на самих себя .это решается за несколько часов.
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582
Olldd Час назад
Почитал комментарии, как-то печально, ибо причина этой неисправности находится в 5 сек. Специалисты нужны. А не эти
c первого поста
>>,стоя на кафельном (непроводящем) полу
-Помещения с бетонными (кафель) полами, относятся помещениям с повышенной опасностью. (см ПУЭ и пр.)
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79
Doctor Tod Olldd 36 секунд назад
Не в 5 сек, конечно. Но задача вполне осуществима. Особенно, если электрические щиты находятся не внутри квартир.
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61k
Diego Safari Час назад
Надо было сразу пройтись по квартирам и найти кто накинул провод на трубу.
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36
A A Diego Safari 7 минут назад
Кто ж Вам откроет? С начала приведут всё в нормальное положение. А потом ищите. Да и надо знать где искать.
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32k
Teodor Час назад
Быстрее надо разбираться, однозначно же - кто-то из соседей заземлил стиралку или бойлер на водопроводную трубу...
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52k
turyst Час назад
В командировке был, в Шимановске.
Съёмная квартира.
Раковина, рядом плита электрическая.
Что-то готовлю, параллельно посуду мою.
В правой руке ложка, перемешиваю.
Тут левую пол струю воды засунул.
Шарахнуло так, что ложка через всю кухню улетела. :)
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6k
fin4all Час назад
А разве замена труб на ПВХ изменит электропроводность воды? А электрика к ответственности. Знал о проблеме и забил. Преступная халатность должностного лица
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8k
diman02 Час назад
,,Установить точную причину специалист не брался.,,
Причину можно искать полгода бригадой 10 человек и ничего не найти .
Старый дом , старая проводка , кучу ,,химий,, от непрофессиональных сантехников , куча старой так ники и так далее .
Заменить всю проводку в доме на современную и безопасную .
Парня жаль !
Помню случай когда девочку убило от прикосновения к домофону ...
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12k
ron Час назад
электрик не знал, как воруют электричество мимо счетчика, сажая ноль (а иногда и фазу) на батареи или водные трубы? Плохой электрик, недоученый
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22k
Анатолий Соколов 2 часа назад
жэковский электрик - [мат].
кинуть провод от трубы до шины заземления не сообразил.
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224
iskra 2 часа назад
У меня трубы ПВХ,но когда проржавел ТЭН в водонагревателе,то от воды ощутимо щипало током.Даже когда просто мыл руки,стоя на кафельном (непроводящем) полу. Если бы одновременно взялся за что-то заземленное,наверное,тряхнуло бы сильно.
Если че, в доме штатное заземление не предусмотрено.
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