Житель Подольска прикоснулся к трубе в ванной и погиб от удара током

Семья 29-летнего погибшего и раньше жаловалась на проблемы с электричеством.
В подмосковном Подольске от удара током погиб молодой мужчина. Он прикоснулся к стальной трубе, пытаясь перекрыть воду, когда прорвало шланг под раковиной. Этого оказалось достаточно - парень упал и погиб до приезда врачей.
Молодой мужчина жил в одной квартире с семьёй сестры. Жильцы и раньше жаловались на то, что при прикосновении к трубам (они в квартире были стальными) и даже к входной двери, получали неприятные ощущения. Вызывали электрика, но тот лишь разводил руками: дескать, причин подобной аномалии может быть много - от оголенного провода в подвале до незаземленной стиральной машинки у соседей. Установить точную причину специалист не брался. А в ближайшее время жильцы планировали поменять стальные коммуникации на трубы ПВХ, но не успели.
Как сообщают в СМИ, уже после трагедии, которая произошла 3 октября, в квартиру с проверкой приходил электрик от местной управляющей компании, но снова не смог выявить причину удара током. Между тем, замеры, которые сделали жильцы квартиры, показали скачки напряжения, идущие от труб. Теперь в этом деле будет разбираться полиция.
Источник:
- "Это была плохая идея": очевидцы рассказали о давке в Сеуле, в результате которой погибло более 150 человек
- Электроконвульсии и мрачные эксперименты по воскрешению учёного, который выступил прототипом Виктора Франкенштейна
- Сгорела, забрав с собой своих демонов: Елена Майорова
- В Подмосковье дети закрыли в сарае 11-летнего ребёнка и подожгли его
- Момент гибели байкера в Абрау Дюрсо попал на видео
c первого поста
>>,стоя на кафельном (непроводящем) полу
-Помещения с бетонными (кафель) полами, относятся помещениям с повышенной опасностью. (см ПУЭ и пр.)
Съёмная квартира.
Раковина, рядом плита электрическая.
Что-то готовлю, параллельно посуду мою.
В правой руке ложка, перемешиваю.
Тут левую пол струю воды засунул.
Шарахнуло так, что ложка через всю кухню улетела. :)
Причину можно искать полгода бригадой 10 человек и ничего не найти .
Старый дом , старая проводка , кучу ,,химий,, от непрофессиональных сантехников , куча старой так ники и так далее .
Заменить всю проводку в доме на современную и безопасную .
Парня жаль !
Помню случай когда девочку убило от прикосновения к домофону ...
кинуть провод от трубы до шины заземления не сообразил.
Если че, в доме штатное заземление не предусмотрено.
Такова жизнь.....
УЗО "замеряет" ток утечки между проводами, проходящими через него.
если фаза с автомата соседа замкнёт на зануление, которое находится у тебя - то каким образом это может повлиять на УЗО?
это повлияет только на автомат, стоящий у соседа.
Дурак, что поделать
Если у меня одна фаза, у соседа - другая.
И сосед ворует, зануляясь на трубу или батарею
То на батарее появится потенциал от другой фазы
Я лично видел до 25 вольт лупасило
Как ты думаешь, от межфазного 25 вольт УЗО не сработает?
А ты попробуй.
У меня выбивает постоянно летом, пришлось вообще отключить его.
А так - да, дурак
В молодости ZX Spectrum спаял, как-то ума хватило.
Как он получается - ХЗ
НО каждое лето все врубают сплиты "на трубу батареи", и УЗО выбивает именно у меня
Ибо ни у кого такой приблуды давно нет