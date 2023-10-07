Житель Подольска прикоснулся к трубе в ванной и погиб от удара током

Молодой мужчина жил в одной квартире с семьёй сестры. Жильцы и раньше жаловались на то, что при прикосновении к трубам (они в квартире были стальными) и даже к входной двери, получали неприятные ощущения. Вызывали электрика, но тот лишь разводил руками: дескать, причин подобной аномалии может быть много - от оголенного провода в подвале до незаземленной стиральной машинки у соседей. Установить точную причину специалист не брался. А в ближайшее время жильцы планировали поменять стальные коммуникации на трубы ПВХ, но не успели.





Как сообщают в СМИ, уже после трагедии, которая произошла 3 октября, в квартиру с проверкой приходил электрик от местной управляющей компании, но снова не смог выявить причину удара током. Между тем, замеры, которые сделали жильцы квартиры, показали скачки напряжения, идущие от труб. Теперь в этом деле будет разбираться полиция.