Песня помогла найти грибников, заблудившихся в Подмосковье

Спасатели нашли и вывели из леса двух женщин, сбившихся с пути во время сбора грибов в Богородском округе. Заблудившиеся сами обратились в единую службу экстренных вызовов #112 и рассказали, что потерялись в лесном массиве, расположенном между селом Мамонтово и деревней Боровково.

Спасатели оперативно прибыли в район поиска. Связавшись по телефону с любителями тихой охоты, работники дежурной смены объяснили, как можно с помощью смартфона отправить данные о своем местонахождении. Получив сведения о геолокации, спасатели отправились в сторону «потеряшек», работая на отклик.