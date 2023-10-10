Песня помогла найти грибников, заблудившихся в Подмосковье

Две женщины потерялись в лесу в Подмосковье. Спасатели узнали данные о местоположении грибников и направились в их сторону. Заблудившиеся женщины начали громко петь песню «Катюша», что помогло сотрудникам экстренных служб быстрее обнаружить их.
Спасатели нашли и вывели из леса двух женщин, сбившихся с пути во время сбора грибов в Богородском округе. Заблудившиеся сами обратились в единую службу экстренных вызовов #112 и рассказали, что потерялись в лесном массиве, расположенном между селом Мамонтово и деревней Боровково.
Спасатели оперативно прибыли в район поиска. Связавшись по телефону с любителями тихой охоты, работники дежурной смены объяснили, как можно с помощью смартфона отправить данные о своем местонахождении. Получив сведения о геолокации, спасатели отправились в сторону «потеряшек», работая на отклик.
Тем временем женщины, чтобы снять стресс, начали громко петь "Катюшу", что помогло спасателям быстрее их обнаружить. В медицинской помощи грибники не нуждались
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