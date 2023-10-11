Гийом Лежантиль – талантливый, но очень неудачливый учёный

Для того чтобы добиться успеха в определённом деле, трудолюбия и упорства бывает маловато. Нужна хотя бы небольшая толика везения. Иначе проект превращается в полный трэш.
Гийом Жозеф Гиацинт Жан-Батист Лежантиль (1725-1792) принадлежал к дворянскому роду, должен был стать служителем церкви, получил образование богослова и готовился принять сан. Как вдруг очень заинтересовался наукой – математикой и астрономией и сменил профиль деятельности.
В 1761 году Венера должна была проходить по диску Солнца. Явление это редкое, происходит циклически – с промежутком два раза в 8, потом раз в 105,5 лет, затем снова раз в 8 лет и раз в 121,5. Учёные рассчитали идеальную точку для наблюдения, чтобы потом использовать данные для вычисления точного расстояния от Земли до Солнца.
Такой точкой стал индийский город Пондишери, принадлежавший на тот момент французам. Лежантиль отплыл туда, но город захватили англичане. Корабль не смог пристать к берегу, и редкое явление астроном наблюдал с его борта.
Такие данные не имели смысла. И учёный решил дождаться следующего прохождения Венеры. 8 лет Гийом потратил на изучение индийских островов. Составил карты, собрал данные об этнографическом составе, отливах и приливах.
За год до знаменательного события Пондишери снова перешёл к французам. И астроном потратил остаток времени на изучение местной флоры и фауны. Но в час-Х удача снова повернулась к бедняге спиной. Тихая ясная погода сменилась пасмурной. Тучи разошлись только через два часа после после прохождения Венеры.
Исследователь был раздавлен, забросил дневник. А когда получил письмо от коллег из Манилы, где видимость явления оказалась отличной, то и вовсе слёг.
Лежантиль, огорчённый неудачами, решил вернуться домой. Но на этом его злоключения не закончились. Первый корабль сильно повредила буря, и ему пришлось вернуться. Капитан следующего отказался брать астронома на борт по распоряжению нового комиссара.
В результате только через год, в 1771 году скитальца согласились доставить во Францию испанцы. Взяв в качестве платы львиную долю его коллекции экспонатов, собранных за годы скрупулёзного труда.
Во Франции он оказался только в октябре и столкнулся с новыми испытаниями. Родственники ввиду долгого отсутствия посчитали учёного мёртвым. Жена вышла за другого, место в Академии наук оказалось занято. А большая часть состояния растащена наследниками.
Но Гийом решил не сдаваться. Добился восстановления в Академии, вернул часть имущества, снова женился. А спустя несколько лет сам король, наслышанный о злоключения во имя науки, присвоил ему звание академика – одного из трёх астрономов в Академии.
Конечно, Лежантилю очень и очень не повезло. И он стал своего рода символом неудач в научной среде. Но справедливость восторжествовала: астроном опубликовал несколько томов своих исследований Индии, Индийских и Филиппинских островов. Его именем также был назван кратер на Луне. А такой чести, согласитесь, удостаивается далеко не каждый не только неудачник, но и удачливый в жизни и в науке человек.
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