Гийом Лежантиль – талантливый, но очень неудачливый учёный

В 1761 году Венера должна была проходить по диску Солнца. Явление это редкое, происходит циклически – с промежутком два раза в 8, потом раз в 105,5 лет, затем снова раз в 8 лет и раз в 121,5. Учёные рассчитали идеальную точку для наблюдения, чтобы потом использовать данные для вычисления точного расстояния от Земли до Солнца.

Такой точкой стал индийский город Пондишери, принадлежавший на тот момент французам. Лежантиль отплыл туда, но город захватили англичане. Корабль не смог пристать к берегу, и редкое явление астроном наблюдал с его борта.