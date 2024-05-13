Новые спутники GeoXO позволят получить важнейшие сведения об экосистемах океанов

Новая спутниковая система Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), известная как Geostationary Extended Observations (GeoXO), расширит возможности наблюдения за Землей. Геостационарные спутники будут двигаться на высоте 36 тыс.км над экватором со скоростью вращения планеты.
Благодаря спутниковым системам NOAA нового поколения, таким как серия GOES-R, учёные получают изображения Земли высокой чёткости быстрее, чем когда-либо прежде. Поскольку климат продолжает быстро меняться, технологии также нуждаются в обновлении. Спутниковая система NOAA GeoXO расширит возможности наблюдения за планетой. Она позволит решать возникающие экологические проблемы и задачи, связанные с погодой, океаном и климатом, которые угрожают безопасности и благополучию жителей Западного полушария.
Данные с GeoXO будут использоваться для прогноза погоды, а также для обнаружения и мониторинга таких опасных экологических явлений, как лесные пожары, засуха и наводнения.
NOAA планирует усовершенствовать качество видимых и инфракрасных изображений и возможностей картографирования молний, а также включить в программу гиперспектральное зондирование, наблюдение за составом атмосферы и цветом океана.
Спутники нового поколения позволяют учёным проводить наблюдения, которые практически невозможно осуществить с земли
Датчик GeoXO Ocean Color (OCX) ("Цвет океана") имеет пространственное разрешение 390 метров. Он будет наблюдать за биологией, химией и экологией океана для оценки его продуктивности, изменения экосистемы, качества прибрежных и внутренних вод.
"Мы знаем, что GOES-R в основном ориентирован на то, что мы считаем погодной миссией. Поэтому мы планируем добавить новый прибор под названием Ocean Color (OCX), который будет сканировать прибрежные районы США, а также некоторые крупные озёра, такие как Великие озёра. Он сможет определять, есть ли там стоки, загрязнения или разливы нефти", - пояснила Пэм Салливан, директор программы GOES-R и GeoXO NOAA.
Данные GeoXO позволят экспертам лучше понять условия окружающей среды и дополнят наблюдения с других спутников NOAA, NASA и международных партнёров. Таким образом, учёные смогут решать возникающие экологические проблемы, реагировать на последствия изменения климата, а также предупреждать о суровых погодных условиях и экологических угрозах.
GeoXO будет состоять из трёх аппаратов (один над восточной частью США, другой - над западной, а третий - между ними), которые придут на смену нынешним спутникам серии GEO Operational Environmental Satellites-R (GOES-R). GEO-West, как и GEO-East, оборудован устройствами для формирования изображений в видимом/инфракрасном диапазоне, картографом молний и прибором для определения цвета океана. GEO-Central оснащён гиперспектральным инфракрасным эхолотом, прибором для определения состава атмосферы, а также полезной нагрузкой.
GeoXO планируют запустить в начале 2030-х годов и эксплуатировать до 2050-х годов.
У Национального управления океанических и атмосферных исследований богатая история успешной эксплуатации геостационарных спутников наблюдения за окружающей средой (GOES) и полярно-орбитальных спутников (POES). Эта программа уже более 50 лет является незаменимой для Соединенных Штатов и их партнёров по всему миру.
Метеоролог Гарри Векслер задолго до появления метеорологических спутников высказал мысль о том, что они станут отличным инструментом как для предупреждения людей о приближении суровой погоды, так и для сбора информации об атмосфере. Именно он в 1954 году поручил неизвестному художнику нарисовать то, что спутник мог бы запечатлеть с орбиты. Это произошло примерно за 4 года до запуска первого американского спутника Explorer-1.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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