Новые спутники GeoXO позволят получить важнейшие сведения об экосистемах океанов

Данные с GeoXO будут использоваться для прогноза погоды, а также для обнаружения и мониторинга таких опасных экологических явлений, как лесные пожары, засуха и наводнения.

NOAA планирует усовершенствовать качество видимых и инфракрасных изображений и возможностей картографирования молний, а также включить в программу гиперспектральное зондирование, наблюдение за составом атмосферы и цветом океана.