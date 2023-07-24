Среброносый датчанин, перевернувший представления о звёздах

Ещё в студенческие годы он поспорил о каком-то научном моменте с дальним родственником. Словесных аргументов оказалось недостаточно, и спорщики разрешили свои противоречия с помощью дуэли. В результате которой Тихо лишился изрядной части носа. И до конца жизни ему пришлось носить серебряный протез. Изготовленный собственноручно. Причём, парень не стал комплексовать из-за специфической внешности. Необычный нос наоборот способствовал его узнаваемости и, соответственно, популяризации.

Полученное после смерти дяди наследство позволило Браге заняться любимым делом. В промежутках между расчётами он успел зачать своей супруге аж 8 наследников. Но возможности позволяли гармонично всё совмещать.