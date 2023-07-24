Среброносый датчанин, перевернувший представления о звёздах

Эпоха, в которую довелось жить этому человеку, была сложной для науки. Вольнодумцы в основной массе благополучно отправлялись на костёр, чтобы другим неповадно было. Но этот учёный избежал участи своих собратьев по цеху.
Тихо Браге (1546-1601) родился в семье датского дворянина. Но в соответствии со старинным обычаем, его передали в семью бездетного дяди. Оно и понятно, ведь у мальчика было 9 сестёр и братьев. А дядя Йерген – знаменитый адмирал очень тепло отнёсся к воспитаннику и дал ему путёвку в жизнь. Уже в 12 лет Тихо поступил в университет Копенгагена. А солнечное затмение, которому он стал свидетелем, послужило толчком к выбору дела его жизни – астрономии. Хотя приёмные родители видели сына юристом, он так погрузился в науку о звёздах, что даже самостоятельно начал изготавливать специальные устройства для наблюдения за небесными телами.
Ещё в студенческие годы он поспорил о каком-то научном моменте с дальним родственником. Словесных аргументов оказалось недостаточно, и спорщики разрешили свои противоречия с помощью дуэли. В результате которой Тихо лишился изрядной части носа. И до конца жизни ему пришлось носить серебряный протез. Изготовленный собственноручно. Причём, парень не стал комплексовать из-за специфической внешности. Необычный нос наоборот способствовал его узнаваемости и, соответственно, популяризации.
Полученное после смерти дяди наследство позволило Браге заняться любимым делом. В промежутках между расчётами он успел зачать своей супруге аж 8 наследников. Но возможности позволяли гармонично всё совмещать.
Тихо организовал обсерваторию Ураниборг, названную в честь музы астрономии Урании, собрал колоссальный объём данных о звёздах, изобрёл дверной замок и печатный станок. Привлёк к научной деятельности одну из сестёр, Софию. Которая стала первой женщиной-астрономом своего времени.
Но действительно роскошным подарком, который получает не каждый исследователь, стала возможность понаблюдать за рождением Сверхновой в созвездии Кассиопеи. Астроном вёл подробные записи в период 1572–1574 гг. И его открытие так и называют – Сверхновой Тихо Браге.
Король Фредерик II даже предоставил в распоряжение астронома небольшой остров Вен и обеспечил солидное финансовое довольствие. Всё для престижа страны.
Но сменивший на троне отца наследник был более холоден в отношении науки. К тому же на астронома стали поступать жалобы: и в церковь редко ходит, и за поместьями, вверенными в его распоряжение, не наблюдает. И Браге собрал своё увеличившееся семейство и перебрался в Вену, а потом в Прагу.
Вскоре для работы со знаменитостью прибыл молодой Иоганн Кеплер, который впоследствии откроет на основе собранных и систематизированных Браге данных законы движения планет Солнечной системы.
Скончался астроном довольно молодым, в возрасте 54 лет. Смерть Браге окутана множеством мифов. Ходила версия, что из-за скромности он не мог покинуть королевский пир и скончался из-за разрыва переполненного мочевого пузыря (что сомнительно в силу физиологических особенностей сфинктера). Было предположение, что к ранней смерти привело увлечение лекарствами с высоким содержанием ртути. Даже гипотеза о физическом устранении ходила, в соответствии с которой датский король Кристиан IV распорядился отравить учёного из-за связи с королевой-матерью.
Уже в наши дни останки Браге были эксгумированы и изучены. Анализ не показал повышенного содержания ртути. С высокой долей вероятности причиной смерти стала уремия, спровоцированная отказом почки.
На надгробии учёного, похороненного в пражском Тынском соборе с рыцарскими почестями, высечена эпитафия: «Не власти, не богатства, а только скипетры науки вечны». Как-то даже неловко пытаться спорить с этим утверждением.
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Эпоха, в которую довелось жить этому человеку, была сложной для науки. Вольнодумцы в основной массе благополучно отправлялись на костёр, чтобы другим неповадно было. Но этот учёный избежал участи своих собратьев по цеху.
Вообще, истории известно только трое (не три тысячи, а именно трое) ученых, которые попали на костер. А Николай Коперник в "эту сложную для науки эпоху" еще до рождения Тихо Браге доказал и опубликовал книгу о гелиоцентрической системе мира.
А какие же страшные гонения испытал Браге в "эту сложную для науки эпоху"?
1.Король Фредерик II даже предоставил в распоряжение астронома небольшой остров Вен и обеспечил солидное финансовое довольствие.
2. Перебрался в Прагу и умер не от голода и холода, а на королевском пиру.
3.Похоронен в пражском соборе с рыцарскими почестями.
И, кстати. Браге не изобретал печатного станка, как написано в этой статейке. Он просто сделал давно всем известный печатный станок, чтобы публиковать свои научные работы не отходя от кассы, так сказать.