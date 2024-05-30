Самые суровые места ледяного континента. Жизнь в каменистых, продуваемых всеми ветрами оазисах Антарктиды

Оазис — покрытое зеленью место с яркой листвой и источником чистой воды. Островки жизни посреди бесплодной пустыни, символ надежды и клочок живой природы средь мёртвых песков. Однако не все оазисы таковы, и под этим определением могут скрываться участки суши, вовсе лишённые каких-либо признаков жизни или же обладающие ими в самом минимальном виде.
И речь не о жаркой пустыне, где царит невыносимый зной, а о куда более жёстких условиях. Условиях Южного полюса Земли, там, где есть свои оазисы, и где они не столь дружелюбны, как в сердце пустыни.
Антарктида. Долгое время люди считали, что это континент, населённый разумными существами или кем-то, кто хотя бы похож на них. Даже на некоторых древних картах времён Великих географических открытий, а то и раньше, на юге рисовали огромный участок земли, покрытый лесами и холмами.
Экспедиции долгое время не могли высадиться на побережье из-за льдов, поэтому истинное положение вещей открылось лишь после января 1820 года — именно тогда русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева официально открыла материк. Стало понятно, что Антарктида — это бескрайние ледяные пустыни, и там нет ничего, кроме скудного животного мира, сосредоточенного на побережье, и многосотметрового льда, скрывающего под собой землю. Однако, как и во всякой пустыне, здесь есть свои оазисы, хотя и не в том представлении, что существует у большинства людей.
Примерно до 0,3% поверхности Антарктиды, то есть, примерно 42 тысячи квадратных километров, свободны от льда и снега. Там нет ничего, кроме голой каменистой поверхности. Именно их и называют антарктическим оазисами. Причиной их образования учёные считают Катабатические ветра. Плотные и холодные потоки ветра достигают здесь в среднем 150 км/ч, но отмечались порывы и до 300 км/ч. Они появляются из-за охлаждения в горах Антарктиды тёплых ветров со стороны океана. Таким образом, в антарктических оазисах снег и лёд буквально сметаются потоком ледяных ветров, обнажая поверхность земли.
Конечно, такие суровые условия не способствуют образованию жизни. При низких температурах и постоянных холодных ветрах эти места не могут похвастаться богатым растительным и животным миром. Тем не менее даже в таких условиях в оазисах присутствует несколько видов высших растений, множество мхов и даже несколько видов насекомых — бескрылых мух и комаров — и мелких ракообразных. Если оазис расположен неподалёку от побережья, то в зимние периоды в них остаются колонии императорских пингвинов.
Самым большим и вместе с тем самы бедным на формы жизни антарктическим оазисом являются Сухие долины Мак-Мердо. Расположены они недалеко от побережья Антарктиды по координатам 77°28′00″ ю. ш. 162°31′00″ в. д. — это самая большая область Антарктиды, не покрытая льдом и снегом, размерами примерно 8000 квадратных километров.
Долины Мак-Мердо, включающие в себя антарктические оазисы Виктории, Райта и Тейлора — одно из самых суровых мест для жизни на всей планете. Катабатические ветра здесь достигают скорости 150 км/ч практически постоянно, что вызывает испарение любой влаги. По расчётам учёных, эти земли свободны от снега и льда уже на протяжении 8 миллионов лет. Это долины, согласно международным договоренностям, отнесены к особо охраняемым территориям.
Суровые условия долин Мак-Мердо были таковы, что сотрудники НАСА испытывали здесь спускаемые космические аппараты серии «Викинг», так как условия были схожи с поверхностью Марса.
Также здесь находится ещё одна достопримечательность — Кровавый водопад. Это место было открыто в 1911 году, и поначалу учёные посчитали, что красноватый цвет вытекающей из ледника воды связан с водорослями. Однако последние исследования выяснили, что это не так. Источник красной воды — подлёдное озеро, скрытое под четырёхсотметровым ледяным панцирем и расположенное в нескольких километрах от водопада. Считается, что оно было скрыто льдом примерно 1,5-4 миллиона лет назад. Солёность этого озера примерно в 4 раза выше солёности океана, из-за чего красная вода не замерзает даже при 10 градусах ниже нуля. Красный цвет обусловлен уникальной экосистемой микроорганизмов, обитающих в озере. Без солнечного света, необходимого для фотосинтеза, а также питательных веществ, поступающих извне, они получают жизненную энергию, восстанавливая растворенные в воде сульфаты до сульфитов с последующим их окислением ионами трёхвалентного железа, попадающих в воду из донного грунта.
Открытие этой экосистемы, сумевшей приспособиться под столь суровые условия, дало учёным надежду обнаружить подобные живые организмы в условиях, схожих с антарктическими оазисами, однако уже на других планетах Солнечной системы. На Марсе — под его ледяными шапками — или же в океанах спутника Юпитера — Европы.
Стоит сказать, что оазис, несмотря на своё название, которое может вызвать определенные ассоциации, в Антарктиде имеет абсолютно противоположное значение. Антарктические оазисы — места куда более суровые, чем большая часть ледяного континента. Уникальные сочетания природных факторов сделали их практически безжизненными. Тем не менее именно в оазисах построено большинство научных станций, изучающих эти места. Это даёт богатые возможности для научных открытий и исследования природы Антарктиды. Самое удивительное, что даже такие места дают надежду человечеству встретить жизнь не только в оазисах, но и на других планетах. Ведь если жизнь, пусть в виде мхов и лишайников, приспособилась к столь суровым условиях, то можно надеяться, что человечество найдет её в том или ином виде и на других планетах Солнечной системы.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»
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