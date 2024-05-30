Самые суровые места ледяного континента. Жизнь в каменистых, продуваемых всеми ветрами оазисах Антарктиды

И речь не о жаркой пустыне, где царит невыносимый зной, а о куда более жёстких условиях. Условиях Южного полюса Земли, там, где есть свои оазисы, и где они не столь дружелюбны, как в сердце пустыни.

Антарктида. Долгое время люди считали, что это континент, населённый разумными существами или кем-то, кто хотя бы похож на них. Даже на некоторых древних картах времён Великих географических открытий, а то и раньше, на юге рисовали огромный участок земли, покрытый лесами и холмами.

Экспедиции долгое время не могли высадиться на побережье из-за льдов, поэтому истинное положение вещей открылось лишь после января 1820 года — именно тогда русская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева официально открыла материк. Стало понятно, что Антарктида — это бескрайние ледяные пустыни, и там нет ничего, кроме скудного животного мира, сосредоточенного на побережье, и многосотметрового льда, скрывающего под собой землю. Однако, как и во всякой пустыне, здесь есть свои оазисы, хотя и не в том представлении, что существует у большинства людей.

Примерно до 0,3% поверхности Антарктиды, то есть, примерно 42 тысячи квадратных километров, свободны от льда и снега. Там нет ничего, кроме голой каменистой поверхности. Именно их и называют антарктическим оазисами. Причиной их образования учёные считают Катабатические ветра. Плотные и холодные потоки ветра достигают здесь в среднем 150 км/ч, но отмечались порывы и до 300 км/ч. Они появляются из-за охлаждения в горах Антарктиды тёплых ветров со стороны океана. Таким образом, в антарктических оазисах снег и лёд буквально сметаются потоком ледяных ветров, обнажая поверхность земли.