Гравитация Марса сотрясает земной океан раз в 2,4 млн лет

"Мы удивились, обнаружив циклы продолжительностью 2,4 млн лет в наших данных по глубоководным исследованиям. Объяснение только одно: они связаны с циклами взаимодействия Марса и Земли", - говорит Адриана Дуткевич из Университета Сиднея.

Эксперты использовали данные научных буровых работ по всему миру за последние 50 лет. Целью исследования было изучить силу глубоководных течений и то, как эти циклы могут повлиять на будущие климатические условия.