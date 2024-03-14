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Гравитация Марса сотрясает земной океан раз в 2,4 млн лет

Гравитация Марса сотрясает земной океан раз в 2,4 млн лет

Автор:
14 марта 2024 09:45
Сообщество : Наука
Метки: Земля   Марс   наука   океан   связь   течение   
1249
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Исследователи из Университета Сиднея и Университета Сорбонны обнаружили связь между Марсом и глубоководными океаническими течениями на Земле.

"Мы удивились, обнаружив циклы продолжительностью 2,4 млн лет в наших данных по глубоководным исследованиям. Объяснение только одно: они связаны с циклами взаимодействия Марса и Земли", - говорит Адриана Дуткевич из Университета Сиднея.

Эксперты использовали данные научных буровых работ по всему миру за последние 50 лет. Целью исследования было изучить силу глубоководных течений и то, как эти циклы могут повлиять на будущие климатические условия.

"Гравитационные поля планет в Солнечной системе взаимодействуют друг с другом, и это взаимодействие, называемое резонансом, меняет эксцентриситет планет, то, насколько близка их орбита к круговой", - говорит Дитмар Мюллер, соавтор работы.

Интересно, что ученые обнаружили колебания глубоководных течений в течение 2,4 миллиона лет, известные как астрономические большие циклы. Исследователи связали этот цикл с взаимодействием Земли и Марса с Солнцем.

Для Земли взаимодействие с Марсом приводит к периодам увеличения солнечной энергии и более тёплому климату, в глубинах океана усиливается циркуляция, возникают океанические вихри. Эти огромные водовороты достигают абиссальной зоны, что приводит к эрозии дна и образованию больших скоплений осадочных пород, известных как контуриты.

"Анализ данных за 65 млн лет свидетельствует о том, что в тёплых океанах происходит более интенсивная глубинная циркуляция. Благодаря этому океан не стагнирует, даже если Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOЦ) замедлится или вовсе прекратится", - говорит Дуткевич.

AMOЦ - ключевая система океанических течений, которая переносит теплые воды из тропиков в северное полушарие. Кроме того, она играет важную роль в формировании Гольфстрима.

Долгосрочное влияние этих циклов на глубины океана и морскую жизнь до конца не известно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Земля   Марс   наука   океан   связь   течение   
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16k
Ivan Час назад
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35k
Юрий Полчаса назад
Океанические отливы и приливы от Марса происходят на Земле?

А от Солнца и Луны происходят.
Так, в заливе Фанди наибольшая величина приливов и отливов достигает 18 м, в заливе Фробишер на о. Баффинова Земля и в некоторых пунктах пролива Ла-Манш – до 15 м, в Пенжинской губе Охотского моря – до 13 м.

Так может Марс и не виноват в замедлении "Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции..."
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4k
просто Дмитрий 38 минут назад
Ты не выпендривайся!!!Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция , понимаешь ли.... ТЫ ПАЛЬЦЕМ ПОКАЖИ...ЧТО К ЧЕМУ И КУДА !!!
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69
MrPalych 42 минуты назад
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4k
Шилов 53 минуты назад
Как циклы в 2.4 миллиона лет связаны с взаимодействием именно Марсом? А почему, скажем Венера не взаимодействует с Землей, она ближе и больше Марса? Бред какой-то...

Мэтью Инглэнд из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее: «Я скептически отношусь к связи с Марсом, учитывая, что его гравитационное притяжение к Земле очень слабое – всего лишь одна миллионная от солнечной. Даже Юпитер имеет более сильное гравитационное влияние на Землю»
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1k
Олег Квирулянт 56 минут назад
Отменяем антропогенный фактор! )))) что же скажет Гретта?
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15k
ron 2 часа назад
Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция...
Тихоокеанский параллельный возносящий ступор... )))
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Fuchsia

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