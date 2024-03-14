Гравитация Марса сотрясает земной океан раз в 2,4 млн лет

Исследователи из Университета Сиднея и Университета Сорбонны обнаружили связь между Марсом и глубоководными океаническими течениями на Земле.
"Мы удивились, обнаружив циклы продолжительностью 2,4 млн лет в наших данных по глубоководным исследованиям. Объяснение только одно: они связаны с циклами взаимодействия Марса и Земли", - говорит Адриана Дуткевич из Университета Сиднея.
Эксперты использовали данные научных буровых работ по всему миру за последние 50 лет. Целью исследования было изучить силу глубоководных течений и то, как эти циклы могут повлиять на будущие климатические условия.
"Гравитационные поля планет в Солнечной системе взаимодействуют друг с другом, и это взаимодействие, называемое резонансом, меняет эксцентриситет планет, то, насколько близка их орбита к круговой", - говорит Дитмар Мюллер, соавтор работы.
Интересно, что ученые обнаружили колебания глубоководных течений в течение 2,4 миллиона лет, известные как астрономические большие циклы. Исследователи связали этот цикл с взаимодействием Земли и Марса с Солнцем.
Для Земли взаимодействие с Марсом приводит к периодам увеличения солнечной энергии и более тёплому климату, в глубинах океана усиливается циркуляция, возникают океанические вихри. Эти огромные водовороты достигают абиссальной зоны, что приводит к эрозии дна и образованию больших скоплений осадочных пород, известных как контуриты.
"Анализ данных за 65 млн лет свидетельствует о том, что в тёплых океанах происходит более интенсивная глубинная циркуляция. Благодаря этому океан не стагнирует, даже если Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOЦ) замедлится или вовсе прекратится", - говорит Дуткевич.
AMOЦ - ключевая система океанических течений, которая переносит теплые воды из тропиков в северное полушарие. Кроме того, она играет важную роль в формировании Гольфстрима.
Долгосрочное влияние этих циклов на глубины океана и морскую жизнь до конца не известно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А от Солнца и Луны происходят.
Так, в заливе Фанди наибольшая величина приливов и отливов достигает 18 м, в заливе Фробишер на о. Баффинова Земля и в некоторых пунктах пролива Ла-Манш – до 15 м, в Пенжинской губе Охотского моря – до 13 м.
Так может Марс и не виноват в замедлении "Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции..."
Мэтью Инглэнд из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее: «Я скептически отношусь к связи с Марсом, учитывая, что его гравитационное притяжение к Земле очень слабое – всего лишь одна миллионная от солнечной. Даже Юпитер имеет более сильное гравитационное влияние на Землю»
Тихоокеанский параллельный возносящий ступор... )))