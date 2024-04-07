США собираются создать сеть железных дорог и новые часы для смены времени... на Луне

Народ, если кто не в курсе, на Луне уже сейчас есть экономика, и, судя по всему, она в упадке. Вот ее-то и будут усиленно поднимать американцы.

"В ближайшие 10 лет в лунной экономике произойдет большая смена парадигмы", - сказал Майкл Найак, программный менеджер Отдела стратегических технологий DARPA.



По их идее, железные дороги могли бы открыть Луну для серьезного и устойчивого экономического развития, как это было на американском Западе в конце 19 века.