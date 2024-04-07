США собираются создать сеть железных дорог и новые часы для смены времени... на Луне

Первая мысль - молодцы американцы, неужели за ум взялись и решили все же восстановить свою умирающую железную дорогу, но не все так просто.
Они хотят сделать сеть лунных железных дорог. А потом перейти к Марсу. Уже заключили даже первые контракты по программе «Luna-10». Действительно, зачем вкладывать деньги в то, что уже мертво, когда можно неплохо заработать на том, чего в принципе не существует.
Народ, если кто не в курсе, на Луне уже сейчас есть экономика, и, судя по всему, она в упадке. Вот ее-то и будут усиленно поднимать американцы.
"В ближайшие 10 лет в лунной экономике произойдет большая смена парадигмы", - сказал Майкл Найак, программный менеджер Отдела стратегических технологий DARPA.
По их идее, железные дороги могли бы открыть Луну для серьезного и устойчивого экономического развития, как это было на американском Западе в конце 19 века.
Ну а пока одни товарищи в поте лица
осваивают бюджет разрабатывают для Луны поезда, другие вовсю трудятся для создания особых часов, показывающих лунное время. Спойлер - они тикать быстрее будут.
В НАСА решили создать специальные часы для Луны, учитывая ее особенности. Дело в том, что на естественном спутнике Земли время течет быстрее аж на 58,7 микросекунды в сутки. В связи с этим Белый дом поручил НАСА и другим американским агентствам разработать часы, настроенные на местное время. И еще одно грандиозное отличие - на Луне не будет перехода на летнее время.
«Часы на Луне будут идти с другой скоростью, чем часы на Земле, — сказал Кевин Коггинс, главный чиновник НАСА по связям с общественностью и навигации. — В этом есть смысл: при попадании на Луну или Марс, вы будто сталкиваетесь с новым телом, и у каждого из них свой ритм сердцебиения».
В прошлом году Европейское космическое агентство и вовсе заявило, что Земле необходимо ввести единое время для Луны, где сутки длятся 29,5 земных суток.
Источник:
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А потом или ишак умрет или падишах
в среднем рельс весит 50 кг/п.м. то есть стоимость перемещения одного метра рельс на расстояние 400 км =605 000 долларов и умножаем на 1000 (расстояние до Луны в тысячу раз больше чем до МКС) 605 000 000 долларов будет стоить перенести один метр рельсы до Луны . Получается что это просто наглое мошенничество а не проект . Это прям трест «Общество гигантских растений» в Незнайке
а тут, ишь, на Луну они, бяRть, лыжи смазали, чтобы и там все засарать тоже.
А тут целая лунная дорога