Учёные подсчитали, когда на Земле возникнет взрывной парниковый эффект

Взрывной парниковый эффект — процесс, при котором положительная обратная связь между температурой поверхности и непрозрачностью атмосферы увеличивает силу парникового эффекта на планете до тех пор, пока её океаны не испарятся. Такой процесс, как предполагается, произошел на раннем этапе истории Венеры.

«Этот климатически нестабильный переход разделяет две популяции планет — с умеренным климатом и горячих после взрывного парникового эффекта, — говорится в исследовании. — Понимание механизма взрывного парникового эффекта имеет ключевое значение для оценки разницы эволюции Венеры и Земли».

Венеру называют «злым близнецом» Земли, потому что она тоже скалистая и примерно такого же размера, но средняя температура ее поверхности составляет 465°C. Благодаря плотной атмосфере Венера даже горячее, чем Меркурий, хотя последний вращается по орбите ближе к Солнцу. Скалистая планета не только негостеприимна, но и стерильна — ее поверхность достаточно горяча, чтобы расплавить свинец, и содержит ядовитые облака серной кислоты.

Даже с Земли Венера — самое яркое явление на ночном небе, не считая Луны, и ее можно различить по легкому желтоватому оттенку. Таким образом, она служит для нас наглядным предупреждением о том, что может случиться с планетой.