Неоднозначный, но забавный тренд викторианской эпохи

В части развлечений гражданам, жившим в период викторианской эпохи, не особенно повезло. Надлежало соблюдать строгие моральные установки и хранить консервативные ценности. Поэтому чтобы хоть как-то разнообразить однообразные будни, люди придумывали себе развлечения. Одним из которых стало неожиданное направление в искусстве под названием безголовый портрет.
Но как такое нуарное название может быть забавным? Ведь в популярном post mortem нет и близко ничего весёлого. А человек без головы на фото – ещё ужаснее. Тем более что эта самая голова висит в руке на собственных волосах, зажата под мышкой, лежит на блюде или торчит на шесте.
Зарождение модного и дорогого тренда
Как-то раз фотограф Оскар Рейландер увидел в толпе фактурного мужчину. И решил создать его портрет в образе Иоанна Крестителя. Причём голова должна была возлежать на блюде отдельно от тела. Реализация плана по созданию провокационного произведения искусства растянулась на несколько лет. Сначала фотограф боялся подойти и озвучить идею, а потом модель пришлось несколько лет уговаривать, поскольку идеально подошедший по типажу мужчина счёл такое «произведение» кощунством и богохульством.
Сейчас состряпать такой портрет в простейшей программе – дело пары секунд. Но полтора столетия назад это был долгий и кропотливый труд. Ведь мастеру требовалось точно объединить два снимка, чтобы получить один, который выглядел бы при этом реалистично и правдоподобно.
Работа Рейландера, которую, кстати, приобрела сама королева Виктория, вдохновила и других мастеров. Которые часами просиживали в лабораториях, комбинируя негативы. Но игра стоила свеч. Полученные оригинальные фото хоть и стоили очень дорого, но раскупались как горячие пирожки.
Второй по известности фотографией в стиле безголового портрета можно назвать снимок семьи Баркли. На нём изображены дети с непроницаемыми лицами и их мать. У девушки в руках топор, мальчик держит голову матери за волосы. Считается, что таким диким способом отпрыски Баркли подготовились к Хэллоуину 1890 года. Юных преступников, которые пошли дальше вместо привычного развлечения делать куклы-чучела, изображающие родителей, заснял заглянувший в гости сосед.
Но в действительности этот безголовый портрет оказался современной подделкой. Его с помощью старой фотографии сделал Эдди Аллен, изменив оригинал. Впрочем, жутковатая легенда, связанная с этой семьёй, всё же есть. И она, видимо, и вдохновила автора. В соответствии с ней, хозяйку дома действительно обнаружили погибшей, а её дети исчезли и так и не были найдены. В связи с мрачной историей снимок изначально и посчитали настоящим.
Времена изменились, с ними пришли новые тренды. Но необычный предшественник фотошопа остался в истории как напоминание о стремлении людей сделать нашпигованную строгими правилами жизнь чуть веселее.
Источник:
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Или они тогда не летали?
Или выдержка дагерротипов не позволяла?
А может их ВООБЩЕ не существует и это одна из великих афер 20-го века, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание общественности от более мировых проблем?