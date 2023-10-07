Неоднозначный, но забавный тренд викторианской эпохи

Второй по известности фотографией в стиле безголового портрета можно назвать снимок семьи Баркли. На нём изображены дети с непроницаемыми лицами и их мать. У девушки в руках топор, мальчик держит голову матери за волосы. Считается, что таким диким способом отпрыски Баркли подготовились к Хэллоуину 1890 года. Юных преступников, которые пошли дальше вместо привычного развлечения делать куклы-чучела, изображающие родителей, заснял заглянувший в гости сосед.

Но в действительности этот безголовый портрет оказался современной подделкой. Его с помощью старой фотографии сделал Эдди Аллен, изменив оригинал. Впрочем, жутковатая легенда, связанная с этой семьёй, всё же есть. И она, видимо, и вдохновила автора. В соответствии с ней, хозяйку дома действительно обнаружили погибшей, а её дети исчезли и так и не были найдены. В связи с мрачной историей снимок изначально и посчитали настоящим.