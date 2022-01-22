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Британский костюм: коллекция Тальбота Хьюза

Британский костюм: коллекция Тальбота Хьюза (36 фото)

Автор:
22 января 2022 08:30
Сообщество : Картинка дня
Метки: британский костюм   интересно   история   история в картинках   картинки   мода   одежда   фото   
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Художник Талбот Хьюз собрал одну из самых впечатляющих коллекций британского исторического костюма XV - XIX столетий. Она доступна для обзора и сегодня.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: британский костюм   интересно   история   история в картинках   картинки   мода   одежда   фото   
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Е-Лена Час назад
Очень красиво! И - сколько же вдохновения и труда вложено в эти вещи...
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