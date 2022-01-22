Британский костюм: коллекция Тальбота Хьюза

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Художник Талбот Хьюз собрал одну из самых впечатляющих коллекций британского исторического костюма XV - XIX столетий. Она доступна для обзора и сегодня.
Талбот Хьюз (1869–1942) был британским художником, коллекционером исторических костюмов и миниатюр, автором книг по изобразительному искусству и дизайну костюмов. Он собрал коллекцию из более чем 750 исторических костюмов и аксессуаров, датируемых с 1450 по 1870-е годы. Свою коллекцию он использовал в качестве студийного реквизита.
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В 1910 году он продал небольшую коллекцию сумок Музею Виктории и Альберта, а также пожертвовал отдельные предметы, в том числе сюртук 1820-х годов. В 1913 году, когда Хьюз решил выставить остальную часть своей коллекции на продажу, американский универмаг предложил ему 5000 фунтов стерлингов, задумав передать ее в дар Музею искусств Метрополитен. Но Хьюз не стал отправлять свою коллекцию за границу, вместо этого продав ее универмагу Harrods в Лондоне за 2500 фунтов стерлингов. Там она выставлялась в течение трех недель для рекламы собственного ассортимента магазина современной женской одежды.
По истечении этого периода Harrods передал коллекцию в дар Музею Виктории и Альберта. Коллекция до сих пор хранится в музее. Талбот Хьюз продолжал дарить музею отдельные предметы вплоть до 1931 года.
По истечении этого периода Harrods передал коллекцию в дар Музею Виктории и Альберта. Коллекция до сих пор хранится в музее. Талбот Хьюз продолжал дарить музею отдельные предметы вплоть до 1931 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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