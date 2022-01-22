Британский костюм: коллекция Тальбота Хьюза

В 1910 году он продал небольшую коллекцию сумок Музею Виктории и Альберта, а также пожертвовал отдельные предметы, в том числе сюртук 1820-х годов. В 1913 году, когда Хьюз решил выставить остальную часть своей коллекции на продажу, американский универмаг предложил ему 5000 фунтов стерлингов, задумав передать ее в дар Музею искусств Метрополитен. Но Хьюз не стал отправлять свою коллекцию за границу, вместо этого продав ее универмагу Harrods в Лондоне за 2500 фунтов стерлингов. Там она выставлялась в течение трех недель для рекламы собственного ассортимента магазина современной женской одежды.

По истечении этого периода Harrods передал коллекцию в дар Музею Виктории и Альберта. Коллекция до сих пор хранится в музее. Талбот Хьюз продолжал дарить музею отдельные предметы вплоть до 1931 года.