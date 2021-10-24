Вечерние парики 1920-х из пальмовых листьев

К моде «ревущих двадцатых» сложно оставаться равнодушным: она прекрасна, но и безобразна в некоторых проявлениях тоже. Женщины 1920-х отказались от корсетов и длинных волос, они хотели выглядеть динамичными, независимыми и не чуждыми прогресса.
Многим мода двадцатых годов кажется неженственной и корявой, кому-то – наоборот, чрезмерно декоративной и жеманной, в любом случае, модные образы тех лет сложно спутать с другими эпохами.
Короткие женские стрижки появились во время Первой мировой – многие женщины отправлялись на фронт в качестве сестер милосердия и были вынуждены остричь длинные волосы, за которыми не было возможности ухаживать. Эта вынужденная мера после войны стала модной тенденцией, и вскоре появились головные уборы, подходящие под короткие непышные стрижки – шапочки «клош» (колокольчик), плотно облегающие голову и прикрывающие лоб.
Появились вечерние варианты головных уборов, имитирующих короткие стрижки – вязаные облегающие шапочки из шелковых нитей и бусин и забавные цветные парики.
Интересно, что парики были нарочито декоративными и не похожими на натуральные волосы – их делали из металлизированных нитей, шелка и даже тонкой проволоки.
Но самым частым материалом для нарядных уборов двадцатых годов была рафия – пряжа из сушеных листьев одноименной пальмы, очень распространенной в тропиках Африки и Южной Америки. Длинные листья рафии режут на полосы и просушивают, высушенные листья получаются мягкими и пластичными, но при этом прочными и хорошо сохраняющими форму.
Полосы рафии можно легко расщепить вдоль волокон, получается что-то вроде мочала, но с более блестящей поверхностью. Такая пряжа имеет светло-бежевый цвет и может быть окрашена в любой оттенок, в двадцатые годы предпочитали «электрические» цвета с металлическим блеском или просто цвет металла.
Сейчас из рафии делают плетеные сумки и обувь, а в двадцатых годах делали парики. Парик из рафии мог имитировать распространенную в те годы прическу «марсельские волны», а мог быть со сложными плетеными элементами (это остатки влияния предыдущей модной эпохи, модерна).
Парик мог быть дополнительно украшен шпильками и большими пряжками из металла и панциря черепахи с искусственными камнями.
Сохранившиеся парики из пальмовой мочалки смотрятся странно, но в них была своя прелесть – это было дерзко, легкомысленно и прогрессивно. С помощью париков можно было кардинально менять цвет волос день ото дня, и вместе с нарядными платьями 1920-х шлемы-парики выглядели шикарно и почти космически.
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