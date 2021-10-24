Вечерние парики 1920-х из пальмовых листьев

Сохранившиеся парики из пальмовой мочалки смотрятся странно, но в них была своя прелесть – это было дерзко, легкомысленно и прогрессивно. С помощью париков можно было кардинально менять цвет волос день ото дня, и вместе с нарядными платьями 1920-х шлемы-парики выглядели шикарно и почти космически.