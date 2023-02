Что такое купальники "Атом"

Фотографии девушек в "Бикини" (это слово ещё не стало нарицательным) – да, популярными стали, и даже прославили ранее не очень известных моделей. А вот на пляж так рисковали выходить далеко не все.

Впрочем, специалисты отдают главную роль в популяризации нового купальника кинематографу. В 1952-м году вышел фильм Manina, la fille sans voiles ("Манина, девушка без вуали") с участием ещё несовершеннолетней Бриджит Бордо.

Только через несколько лет он вышел в американский прокат, и уже под новым названием – Manina, the Girl in the Bikini ("Манина, девушка в "Бикини").