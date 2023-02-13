Что такое купальники "Атом"

Дело в том, что немногим раньше появились купальники под названием "Атом". Этому слову не суждено было стать именем нарицательным, конечно – и вообще мало кто помнит это название.

Французский модельер Жак Эйм изменил моду в начале 30-х годов прошлого века, когда придумал разделить купальник на две части – до этого девушки пользовались только сплошными костюмами, закрывающими в том числе живот.

В 40-х он продолжал работу и на волне популярности темы атомной бомбы выпустил купальник с соответствующим названием.