FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1726 постов • 319 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Что такое купальники "Атом"

Что такое купальники "Атом"

Автор:
13 февраля 2023 09:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: атом   девушки   интересно   история   купальники   мода   фото   
457
7

Все знают, что такое бикини – женский купальник, который был достаточно откровенным для своего времени, а теперь является чуть ли не стандартом для всех мировых пляжей. Многие в курсе, что назван он в честь атолла Бикини в Тихом океане, а точнее – в честь испытания атомной бомбы, которое там проводилось военными США в 1946-м году. Но есть ещё одна интересная часть этой истории.

Дело в том, что немногим раньше появились купальники под названием "Атом". Этому слову не суждено было стать именем нарицательным, конечно – и вообще мало кто помнит это название.

Французский модельер Жак Эйм изменил моду в начале 30-х годов прошлого века, когда придумал разделить купальник на две части – до этого девушки пользовались только сплошными костюмами, закрывающими в том числе живот.

В 40-х он продолжал работу и на волне популярности темы атомной бомбы выпустил купальник с соответствующим названием.

×

Очевидным образом он хотел подчеркнуть, что этот купальник – очень маленький. Даже самый маленький, хотя и парадокс очевиден, ведь атом переводится как "неделимый", а купальники Эйма как раз и прославились тем, что он разделил купальный костюм на две части.

А знаете, почему про "Атом", состоящий из шорт, закрывающих пупок и ягодицы, и достаточно целомудренного лифа, все забыли – причём очень быстро?

Потому что через короткое время некто Луи Реар, который ранее к моде не имел никакого отношения (говорят, он получил бизнес по производству нижнего белья в наследство, будучи инженером-автомехаником), выпустил свой купальник.

Это был 1946-й год и с точки зрения маркетинга Реар поступил, наверное, идеально – он противопоставил названию "Атом" название "Бикини" как символ того, что и атом можно разделить на более мелкие частицы. Название атолла было на слуху – и все, скажем так, понимали контекст.

Ну и понятно, что представленный Луи Реаром купальник полностью соответствовал такой заявке, потому что был для своего времени невиданно откровенным.

Но новый купальный костюм (хотя костюмом его как-то уже сложно назвать) вызвал споры и стал популярным не сразу.

Фотографии девушек в "Бикини" (это слово ещё не стало нарицательным) – да, популярными стали, и даже прославили ранее не очень известных моделей. А вот на пляж так рисковали выходить далеко не все.

Впрочем, специалисты отдают главную роль в популяризации нового купальника кинематографу. В 1952-м году вышел фильм Manina, la fille sans voiles ("Манина, девушка без вуали") с участием ещё несовершеннолетней Бриджит Бордо.

Только через несколько лет он вышел в американский прокат, и уже под новым названием – Manina, the Girl in the Bikini ("Манина, девушка в "Бикини").

Актриса и правда весь фильм ходит в таком купальнике, что вызывало у кого-то возмущение, а у кого-то восторг (это вообще первый фильм, где девушки снялись в бикини) – и привлекло внимание к фильму. Но, как видим, именно американцы решили обыграть название купальника, перенеся акцент с метафоры про вуаль на женское тело.

Скажем, в тот же британский прокат фильм вообще вышел под названием The Lighthouse-Keeper's Daughter ("Дочь смотрителя маяка").

Впрочем, американское название подхватили некоторые страны. Скажем, в Швеции и Венесуэле фильм вышел под лаконичной вывеской "Девушка в бикини" – Flicka i bikini и La chica del bikini соответственно.

Американский подход, как мы понимаем, сработал – фильм стал популярным, а название "Бикини" вскоре стало ассоциироваться исключительно с подобным откровенным купальником.

Интересно, что сначала его даже запрещали – за появление на пляже в бикини штрафовали, причём не только в США, но и в части европейских стран. Но образ уже проник в поп-культуру – он стал упоминаться, к примеру, в песнях и, конечно, девушки в бикини стали появляться в новых фильмах и сериалах.

История названия нового купальника тоже, видимо, никому не казалась ни циничной, ни безвкусной. А может и наоборот – ведь США тогда очень гордились своими атомными бомбами... А про "Атом" все забыли, хотя подобные купальные костюмы и сейчас пользуются спросом, будучи достаточно элегантными.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: атом   девушки   интересно   история   купальники   мода   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Горожанин 15 минут назад
Эволюция:

Бикини - Мини бикини - Микро бикини - Без бикини!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

296991



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном
Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном
Неудобная правда про электромобили
Неудобная правда про электромобили
Набирающие популярность в сообществах
Зачем иранцы поставили на килевой обтекатель Ту-154М нос от американского истребителя?
Зачем иранцы поставили на килевой обтекатель Ту-154М нос от американского истребителя?
Биография актёра Павла Трубинера
Биография актёра Павла Трубинера
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Печальный опыт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Фотографии#животные#США#землетрясение
#интересно#Юмор#факты#картинки#подборка#познавательно
#СССР#люди#страна#Приколы#забавно#Турция
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Как менялись женские купальники с 1910-х годов по 2010 Как менялись женские купальники с 1910-х годов по 2010 Тайна "Кресла Дьявола". Все, кто садился на него, вскоре умирали Тайна "Кресла Дьявола". Все, кто садился на него, вскоре умирали Без исторической справки не разберешься, или коллекция очень странных фото Без исторической справки не разберешься, или коллекция очень странных фото Самые важные снимки в истории фотографии Самые важные снимки в истории фотографии Как сложилась судьба одного чернокожего мальчика из захолустного городка, который не хотел работать на алмазном руднике Как сложилась судьба одного чернокожего мальчика из захолустного городка, который не хотел...

На что жалуетесь?

Вернуться