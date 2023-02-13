Что такое купальники "Атом"

Все знают, что такое бикини – женский купальник, который был достаточно откровенным для своего времени, а теперь является чуть ли не стандартом для всех мировых пляжей. Многие в курсе, что назван он в честь атолла Бикини в Тихом океане, а точнее – в честь испытания атомной бомбы, которое там проводилось военными США в 1946-м году. Но есть ещё одна интересная часть этой истории.
Дело в том, что немногим раньше появились купальники под названием "Атом". Этому слову не суждено было стать именем нарицательным, конечно – и вообще мало кто помнит это название.
Французский модельер Жак Эйм изменил моду в начале 30-х годов прошлого века, когда придумал разделить купальник на две части – до этого девушки пользовались только сплошными костюмами, закрывающими в том числе живот.
В 40-х он продолжал работу и на волне популярности темы атомной бомбы выпустил купальник с соответствующим названием.
Очевидным образом он хотел подчеркнуть, что этот купальник – очень маленький. Даже самый маленький, хотя и парадокс очевиден, ведь атом переводится как "неделимый", а купальники Эйма как раз и прославились тем, что он разделил купальный костюм на две части.
А знаете, почему про "Атом", состоящий из шорт, закрывающих пупок и ягодицы, и достаточно целомудренного лифа, все забыли – причём очень быстро?
Потому что через короткое время некто Луи Реар, который ранее к моде не имел никакого отношения (говорят, он получил бизнес по производству нижнего белья в наследство, будучи инженером-автомехаником), выпустил свой купальник.
Это был 1946-й год и с точки зрения маркетинга Реар поступил, наверное, идеально – он противопоставил названию "Атом" название "Бикини" как символ того, что и атом можно разделить на более мелкие частицы. Название атолла было на слуху – и все, скажем так, понимали контекст.
Ну и понятно, что представленный Луи Реаром купальник полностью соответствовал такой заявке, потому что был для своего времени невиданно откровенным.
Но новый купальный костюм (хотя костюмом его как-то уже сложно назвать) вызвал споры и стал популярным не сразу.
Фотографии девушек в "Бикини" (это слово ещё не стало нарицательным) – да, популярными стали, и даже прославили ранее не очень известных моделей. А вот на пляж так рисковали выходить далеко не все.
Впрочем, специалисты отдают главную роль в популяризации нового купальника кинематографу. В 1952-м году вышел фильм Manina, la fille sans voiles ("Манина, девушка без вуали") с участием ещё несовершеннолетней Бриджит Бордо.
Только через несколько лет он вышел в американский прокат, и уже под новым названием – Manina, the Girl in the Bikini ("Манина, девушка в "Бикини").
Актриса и правда весь фильм ходит в таком купальнике, что вызывало у кого-то возмущение, а у кого-то восторг (это вообще первый фильм, где девушки снялись в бикини) – и привлекло внимание к фильму. Но, как видим, именно американцы решили обыграть название купальника, перенеся акцент с метафоры про вуаль на женское тело.
Скажем, в тот же британский прокат фильм вообще вышел под названием The Lighthouse-Keeper's Daughter ("Дочь смотрителя маяка").
Впрочем, американское название подхватили некоторые страны. Скажем, в Швеции и Венесуэле фильм вышел под лаконичной вывеской "Девушка в бикини" – Flicka i bikini и La chica del bikini соответственно.
Американский подход, как мы понимаем, сработал – фильм стал популярным, а название "Бикини" вскоре стало ассоциироваться исключительно с подобным откровенным купальником.
Интересно, что сначала его даже запрещали – за появление на пляже в бикини штрафовали, причём не только в США, но и в части европейских стран. Но образ уже проник в поп-культуру – он стал упоминаться, к примеру, в песнях и, конечно, девушки в бикини стали появляться в новых фильмах и сериалах.
История названия нового купальника тоже, видимо, никому не казалась ни циничной, ни безвкусной. А может и наоборот – ведь США тогда очень гордились своими атомными бомбами... А про "Атом" все забыли, хотя подобные купальные костюмы и сейчас пользуются спросом, будучи достаточно элегантными.
Источник:
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