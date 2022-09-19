Как сложилась судьба одного чернокожего мальчика из захолустного городка, который не хотел работать на алмазном руднике

Тебе Магугу - чернокожий мальчик из небольшого захолустного городка Кимберли в Южной Африке. Там находится самый крупный алмазный рудник. Его жители, естественно, работали преимущественно на руднике, и ни о каком богатстве даже не мечтали. Хватало на жизнь - и хорошо.
Однако у Тебе были свои мечты. С 8 лет он рисовал. Он наблюдал за тем, что носить его мама, нашел по телевизору модный канал, и часами его смотрел. В итоге мать поддерживала планы сына, и в итоге в 2012 он переехал в Йоханнесбург, чтобы поступить в Школу дизайна одежды LISOF. Там он изучал дизайн одежды, фотографию и медиа.
Учебу он решил бросить и начать свой бизнес. Мать переживала, ведь у Тебе не было денег, но он очень хотел сотрудничать с популярными брендами, создавать коллаборации и нести в мир свое видение.
И у него получилось: Тебе стал первым дизайнером из Африки, который удостоился награды от крупнейшей в мире группы компаний по производству предметов роскоши, в которую входят Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Marc Jacobs, Céline, Kenzo и Guerlain.
Все внимание в своих коллекциях дизайнер уделяет социальной тематике. В одной из линеек одежды он изобразил двух женщин, обращая внимание на однополые отношения.
В другой - он уделил внимание насилию в его родной стране, сочетая образы домашнего хозяйства середины века с цветами бытовых чистящих средств.
Он рассказывает истории через одежду: все его образы обращены к актуальным проблемам. Они касаются и политики.
Каждый раз Тебе рассказывает какую-то историю о своей стране. Его идентичность помогает создавать крутые образы, которые говорят сами за себя.
"Я одеваю многих деловых женщин, которые любят красивую одежду, но хотят, чтобы она имела смысл. Это то, за что я держусь своего бренда, одежда с функцией. Дышащие ткани, продуманный дизайн внутри с карманами — то, что помогает в повседневной жизни", - рассказывает дизайнер.
И все фотосессии тоже сделаны в колоритных местах.
Тебе уже сотрудничал со многими известными брендами, в свои 26 он знаком с именитыми дизайнерами, которые хотят создать с ним еще коллекции.
Дизайнер не устает повторять, что он из Африки, и обращать внимание на проблемы его страны. Он старается исправить их, повлиять на мир.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Привет, из Африки, Тебе Магугу.
- И тебе тоже магугу, а зовут как?
-повлиять как? "Дайте денег и гумпомощи, мы тут голодаем!"? Или "Соотечественники африканцы, давайте уже въ"бывать и строить своё будущее сами!"?
А вычитать и поправить ошибки ниже достоинства.