Как сложилась судьба одного чернокожего мальчика из захолустного городка, который не хотел работать на алмазном руднике

Однако у Тебе были свои мечты. С 8 лет он рисовал. Он наблюдал за тем, что носить его мама, нашел по телевизору модный канал, и часами его смотрел. В итоге мать поддерживала планы сына, и в итоге в 2012 он переехал в Йоханнесбург, чтобы поступить в Школу дизайна одежды LISOF. Там он изучал дизайн одежды, фотографию и медиа.