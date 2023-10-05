Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Судья Дредд"

Фантастический боевик "Судья Дредд" с Сильвестром Сталлоне вышел в далёком 1995 году и запомнился многим зрителям. Предлагаю вам узнать несколько интересных фактов о фильме, а также увидеть архивные фотографии со съемок.
Фантастический боевик "Судья Дредд" с Сильвестром Сталлоне в главной роли вышел в далеком 1995 году. Для многих зрителей 90-х фильм считается настоящим хитом, хотя, конечно, не лишен косяков. Но сегодня я решил рассказать вам несколько интересных фактов о данной картине, а также показать некоторые архивные фотографии со съемок.
1. Фильм "Судья Дредд" был основан на одноименных комиксах, но в первоисточнике Дредд практически никогда не снимал свой шлем. А вот что касается фильма, то лично Сталлоне настоял на том, чтобы его герой большую часть фильма ходил без шлема.
Зато в фильме "Судья Дредд 3D" (2012) года создатели придерживались именно этой концепции, поэтому Дредд так ни разу и не снял свою маску, и в итоге мы ни разу не увидели лицо Карла Урбана, который и сыграл главную роль в фильме.
Кстати, сам Сталлоне комиксов не читал и даже не знал о том, что существует такой персонаж как судья Дредд.
2. Изначально на роль Дредда планировалось позвать Арнольда Шварценеггера, но в итоге на роль пригласили Сильвестра Сталлоне.
3. Комичного персонажа Ферджи мог сыграть Джо Пеши, но он отказался. Тогда Сильвестр Сталлоне предложил на эту роль комика Роба Шнайдера, с которым они уже вместе работали в фильме "Разрушитель".
Кстати, Роб Шнайдер частенько импровизировал во время съемок, и некоторые его импровизации (например, когда он разговаривает с Дреддом в летательном аппарате) попали в финальную версию фильма.
Ну и конечно, стоит отметить, что во время съемок одной из сцен Шнайдер упал с лестницы лицом вниз. Благо, все обошлось.
4. Режиссер Дэнни Кэннон признался, что ему было трудно работать с Сильвестром Сталлоне, так как тот постоянно лез со своими правками, так как видел всё иначе. В итоге, режиссер позже сказал, что больше не собирается работать с популярными актерами, чтобы никто из них не смел лезть в съемочный процесс.
Кстати, Дэнни Кэннон мог стать режиссером фильма "Крепкий орешек 3", но отказался в пользу "Судьи Дредда".
Сам же Сильвестр Сталлоне также нелестно отзывался о режиссере. Актер сказал в одном из интервью, что однажды Кэннон слез с режиссерского кресла и начал кричать что-то типа "Бойтесь меня! Все должны меня бояться".
5. Изначально планировалось, что боевого робота сыграет человек в роботизированном костюме, но режиссер настоял, чтобы робот был реалистичным. В итоге для фильма был создан реалистичный робот, управляемый аж пятью операторами.
6. По изначальной задумке главным злодеем должен был стать Судья Смерть, но из-за сложности создания скелетоподобного тела от данной идеи решено было отказаться, и в итоге главным антагонистом стал "брат" Дредда - судья Рико.
7. Фильм оказался провальным в прокате, еле-еле отбив бюджет. При бюджете в 90 миллионов долларов фильм собрал всего 113 миллионов. А как известно, чтобы окупиться, фильм должен собрать в прокате как минимум в два раза больше, чем его бюджет.
8. За роль судьи Дредда Сталлоне номинировался на "Золотую малину". Да и вообще, Сталлоне частенько получал "золотые малины", из-за чего (по версии опять же данной премии) он стал худшим актером XX века. Правда, позже он был реабилитирован за фильм "Крид: Наследие Рокки".
9. Из фильма было удалено немало жестоких и весьма мрачных сцен, чтобы снизить возрастной рейтинг.
10. Созданием дизайна одежды для судей занимался знаменитый итальянский модельер Джанни Версаче, которого пригласил лично Сильвестр Сталлоне. Но в итоге ни один из предложенных им дизайнов не был принят.
11. По фильму "Судья Дредд" была выпущена одноименная игра на приставке "Sega mega drive 2". Кстати, про игры по мотивам фильмов с Сильвестром Сталлоне на приставках Dendy и Sega mega drive 2.
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12. Сильвестр Сталлоне и Арманд Ассанте (Судья Рико) носили голубые контактные линзы, чтобы показать, чтобы соответствовать их генетическому "отцу" - судье Фарго.
13. Судью Гриффина сыграл немецкий актер Юрген Прохнов. Интересно, что именно Юрген Прохнов озвучивал Сильвестра Сталлоне во многих фильмах для немецкого проката.
14. Создатель оригинальных комиксов Джон Вагнер сказал, что ему фильм не понравился, и что экранизация ничего общего с его творением не имеет, а сам судья Дредд был показан неправильно.
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Вывод: все эти ваши версачи-гучи-куячи гумно полное :)