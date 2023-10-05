FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12084 поста • 1270 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Судья Дредд"

Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Судья Дредд"

Автор:
05 октября 2023 07:18
Сообщество : Кино
Метки: Судья Дредд   в мире   знаменитости   кино   съемки   факты   фильм   
1595
16
1

Фантастический боевик "Судья Дредд" с Сильвестром Сталлоне вышел в далёком 1995 году и запомнился многим зрителям. Предлагаю вам узнать несколько интересных фактов о фильме, а также увидеть архивные фотографии со съемок.

Фантастический боевик "Судья Дредд" с Сильвестром Сталлоне в главной роли вышел в далеком 1995 году. Для многих зрителей 90-х фильм считается настоящим хитом, хотя, конечно, не лишен косяков. Но сегодня я решил рассказать вам несколько интересных фактов о данной картине, а также показать некоторые архивные фотографии со съемок.

1. Фильм "Судья Дредд" был основан на одноименных комиксах, но в первоисточнике Дредд практически никогда не снимал свой шлем. А вот что касается фильма, то лично Сталлоне настоял на том, чтобы его герой большую часть фильма ходил без шлема.

Зато в фильме "Судья Дредд 3D" (2012) года создатели придерживались именно этой концепции, поэтому Дредд так ни разу и не снял свою маску, и в итоге мы ни разу не увидели лицо Карла Урбана, который и сыграл главную роль в фильме.

Кстати, сам Сталлоне комиксов не читал и даже не знал о том, что существует такой персонаж как судья Дредд.

2. Изначально на роль Дредда планировалось позвать Арнольда Шварценеггера, но в итоге на роль пригласили Сильвестра Сталлоне.

3. Комичного персонажа Ферджи мог сыграть Джо Пеши, но он отказался. Тогда Сильвестр Сталлоне предложил на эту роль комика Роба Шнайдера, с которым они уже вместе работали в фильме "Разрушитель".

Кстати, Роб Шнайдер частенько импровизировал во время съемок, и некоторые его импровизации (например, когда он разговаривает с Дреддом в летательном аппарате) попали в финальную версию фильма.

Ну и конечно, стоит отметить, что во время съемок одной из сцен Шнайдер упал с лестницы лицом вниз. Благо, все обошлось.

4. Режиссер Дэнни Кэннон признался, что ему было трудно работать с Сильвестром Сталлоне, так как тот постоянно лез со своими правками, так как видел всё иначе. В итоге, режиссер позже сказал, что больше не собирается работать с популярными актерами, чтобы никто из них не смел лезть в съемочный процесс.

Кстати, Дэнни Кэннон мог стать режиссером фильма "Крепкий орешек 3", но отказался в пользу "Судьи Дредда".

Сам же Сильвестр Сталлоне также нелестно отзывался о режиссере. Актер сказал в одном из интервью, что однажды Кэннон слез с режиссерского кресла и начал кричать что-то типа "Бойтесь меня! Все должны меня бояться".

5. Изначально планировалось, что боевого робота сыграет человек в роботизированном костюме, но режиссер настоял, чтобы робот был реалистичным. В итоге для фильма был создан реалистичный робот, управляемый аж пятью операторами.

6. По изначальной задумке главным злодеем должен был стать Судья Смерть, но из-за сложности создания скелетоподобного тела от данной идеи решено было отказаться, и в итоге главным антагонистом стал "брат" Дредда - судья Рико.

7. Фильм оказался провальным в прокате, еле-еле отбив бюджет. При бюджете в 90 миллионов долларов фильм собрал всего 113 миллионов. А как известно, чтобы окупиться, фильм должен собрать в прокате как минимум в два раза больше, чем его бюджет.

8. За роль судьи Дредда Сталлоне номинировался на "Золотую малину". Да и вообще, Сталлоне частенько получал "золотые малины", из-за чего (по версии опять же данной премии) он стал худшим актером XX века. Правда, позже он был реабилитирован за фильм "Крид: Наследие Рокки".

9. Из фильма было удалено немало жестоких и весьма мрачных сцен, чтобы снизить возрастной рейтинг.

10. Созданием дизайна одежды для судей занимался знаменитый итальянский модельер Джанни Версаче, которого пригласил лично Сильвестр Сталлоне. Но в итоге ни один из предложенных им дизайнов не был принят.

11. По фильму "Судья Дредд" была выпущена одноименная игра на приставке "Sega mega drive 2". Кстати, про игры по мотивам фильмов с Сильвестром Сталлоне на приставках Dendy и Sega mega drive 2.

12. Сильвестр Сталлоне и Арманд Ассанте (Судья Рико) носили голубые контактные линзы, чтобы показать, чтобы соответствовать их генетическому "отцу" - судье Фарго.

13. Судью Гриффина сыграл немецкий актер Юрген Прохнов. Интересно, что именно Юрген Прохнов озвучивал Сильвестра Сталлоне во многих фильмах для немецкого проката.

14. Создатель оригинальных комиксов Джон Вагнер сказал, что ему фильм не понравился, и что экранизация ничего общего с его творением не имеет, а сам судья Дредд был показан неправильно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Судья Дредд   в мире   знаменитости   кино   съемки   факты   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
124
Kostiantyn Yeryhin 20 минут назад
Норм фильмец. До сих пор смотрится "на ура", несмотря что ему ого-го лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
399
guess 11 минут назад
Судья 2012 с Карлом Урбаном на порядок лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Shurovik 13 минут назад
"Главный антагонист" - так неправильно, ибо "антагонист" уже означает "главный отрицательный герой" (его антипод - протагонист, главный положительный герой).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149
Liberman 13 минут назад
Я - Закон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
russger 18 минут назад
"Созданием дизайна одежды для судей занимался знаменитый итальянский модельер Джанни Версаче, которого пригласил лично Сильвестр Сталлоне. Но в итоге ни один из предложенных им дизайнов не был принят"

Вывод: все эти ваши версачи-гучи-куячи гумно полное :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
649
MidMaster Полчаса назад
Судя по обзорам кинокритиков, Сталлоне был ещё то говно на съёмочной площадке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

615210



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дорожные рабочие нашли послание из прошлого
Дорожные рабочие нашли послание из прошлого
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя пользоваться гаджетами
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям...
Набирающие популярность в сообществах
Эволюция противолодочного оружия. Торпеды принимают эстафету
Эволюция противолодочного оружия. Торпеды принимают эстафету
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут
Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор в ресторане

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#интересное#история#кино#фильм#полиция#подборка#знаменитости
#машина#автомир#интересно#животные#ДТП#авто аварии#позитив#дети#Россия#новости
#автомобили#в мире#Прикол#факты#аварии#Автовсячина#США#Китай#забавно#улыбнуло
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? 12 фильмов, которые критиковали их главные звёзды 12 фильмов, которые критиковали их главные звёзды Интересные факты о фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" Интересные факты о фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" Как снимали фильм "Марс атакует" Как снимали фильм "Марс атакует" Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Бэтмен", о которых многие не знают Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Бэтмен", о которых многие не знают Интересные факты о фильме "Один дома" Интересные факты о фильме "Один дома"

На что жалуетесь?

Вернуться