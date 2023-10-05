Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Судья Дредд"

Фантастический боевик "Судья Дредд" с Сильвестром Сталлоне в главной роли вышел в далеком 1995 году. Для многих зрителей 90-х фильм считается настоящим хитом, хотя, конечно, не лишен косяков. Но сегодня я решил рассказать вам несколько интересных фактов о данной картине, а также показать некоторые архивные фотографии со съемок.

1. Фильм "Судья Дредд" был основан на одноименных комиксах, но в первоисточнике Дредд практически никогда не снимал свой шлем. А вот что касается фильма, то лично Сталлоне настоял на том, чтобы его герой большую часть фильма ходил без шлема.