9 известных умерших актеров, которых оживили в кино

Когда актеры умирают, мы понимаем, что больше никогда не увидим их в кино. Или всё-таки увидим? В век инновационных технологий никого не удивишь спецэффектами в кино. Компьютерная графика сейчас вышла на новый уровень, позволяя даже оживлять умерших людей.

Владимир Высоцкий в фильме "Высокий. Спасибо, что живой"

Работа по созданию маски реально существующего когда-то человека заняла полгода. Была сделана точная копия лица актера по архивным фотографиям. И когда скульптура была готова, то создатели устраивали кастинг, чтобы посмотреть, кто сможет полностью воссоздать известного певца, умершего много лет назад.