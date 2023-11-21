9 известных умерших актеров, которых оживили в кино

В кинематографе было несколько случаев, когда актер уходил из жизни еще до завершения съемок или же знаменитость решали воскресить для появления его персонажа в продолжении какого-то фильма. Перед вами небольшая подборка умерших актёров, которых "оживили" в фильмах с помощью технологий.
Когда актеры умирают, мы понимаем, что больше никогда не увидим их в кино. Или всё-таки увидим? В век инновационных технологий никого не удивишь спецэффектами в кино. Компьютерная графика сейчас вышла на новый уровень, позволяя даже оживлять умерших людей.
Владимир Высоцкий в фильме "Высокий. Спасибо, что живой"
Работа по созданию маски реально существующего когда-то человека заняла полгода. Была сделана точная копия лица актера по архивным фотографиям. И когда скульптура была готова, то создатели устраивали кастинг, чтобы посмотреть, кто сможет полностью воссоздать известного певца, умершего много лет назад.
Долгое время от зрителей скрывали, кто же играет известно поэта, музыканта и актера. И лишь потом стало известно, что роль Владимира Высоцкого сыграл Сергей Безруков.
Владислав Галкин в фильме "Диверсант: Идеальный штурм".
Владислав Галкин сыграл главную роль в двух частях фильма "Диверсант", а именно роль офицера Григория Калтыгина. К сожалению, в 2010 году актера не стало, поэтому и Калтыгина мы уже не должны были увидеть на экране.
Но когда речь зашла о продолжении, Владислава Галкина "оживили" с помощью компьютерной графики, причем не просто ради одного эпизода. Велась непрерывная работа длиной в 4 месяца ради полноценной роли в фильме на 8 минут. Так зрители смогли вновь увидеть актера уже после его смерти.
Брендон Ли в фильме "Ворон"
Самая неожиданная смерть, произошедшая на съемочной площадке. Во время работы над картиной "Ворон", снятой по мотивам комикса, в актера отскочила заглушка от реквизитного пистолета. С разрешения семьи актера фильм был доработан с помощью компьютерных технологий и каскадера, отдаленно напоминающего Брендона.
Вообще, странная ситуация, ведь отец Брендона - Брюс Ли также умер во время съемок фильма.
Кэрри Фишер в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Зрителям Кэрри Фишер запомнилась по роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", которая берет свое начало аж с 1977 года. Кэрри Фишер вернулась к своей роли и в новой трилогии 2015 года. Но, к сожалению, она не дожила до конца съемок последней части.
Режиссером было принято решение взять отрывки из предыдущих картин, которые не вошли в фильм, с участием Фишер. Благодаря 3D визуализации удалось лаконично вписать старые кадры в новый фильм, не искажая эмоции актрисы.
Пол Уокер в фильме "Форсаж 7"
Трагическая судьба ждала Пола Уокера, хотя он бы с нами не согласился. Во многих интервью звезда гоночной саги говорил, что для него смерть на гоночной трассе лучший из исходов. Практически так оно и случилось. Актёр погиб в автокатастрофе еще до завершения съемочного процесса.
И чтобы не убирать главного героя из фильма, создатели приняли решение "оживить" Пола Уокера с помощью его братьев и компьютерных технологий.
Гарольд Рамис в фильме "Охотники за привидениями: Наследники".
Фильм "Охотники за привидениями" вышел в далеком 1984 году. Авторами ленты были Гарольд Рамис и Дэн Эйкройд, которые исполнили роли Игона и Рэя.
Но, к сожалению, Гарольд Рамис не дожил до наших дней, поэтому мы даже не смогли увидеть его в посредственном женском ремейке 2016 года.
А несколько лет назад вышел мягкий перезапуск франшизы, где приняли участие и актеры из старого состава охотников. Создатели хотели видеть весь состав в сборе ради фан-сервиса. Тогда было решено вернуть актера к жизни в нескольких сценах с помощью компьютерной графики и архивных кадров.
Марлон Брандо в фильме "Возвращение Супермена"
Игра актера в одной из частей саги произвела большое впечатление на зрителей, и создатели посчитали удачным решением вернуть его в сиквел к картине о Супермене. Это фееричное возвращение в кино произошло через 2 года, после смерти актера.
Оливер Рид в фильме "Гладиатор"
Актер Оливер Рид трагически скончался из-за чрезмерного употребления алкоголя, когда работа над картиной была в самом разгаре. И так как фильм "Гладиатор" снимали по порядку, то не все сцены с Ридом были отсняты.
От идеи заменить актера или убрать его из фильма, как-нибудь объяснив его отсутствие, режиссер отказался. Поэтому было решено наложить лицо актера с помощью 3D графики на лицо дублера. Выглядело это удивительно реалистично, учитывая, что в 2000 году компьютерная графика еще только развивалась. Ну а в итоге фильм был посвящен памяти актера.
Питер Кушинг в фильме "Звездные войны: изгой 1"
Питер Кушинг появился в самом первом фильме саги "Звездные войны" в роли генерала-губернатора Таркина, и многие фанаты были уверены, что это появление было первым и последним.
Но вот спустя 20 лет после смерти актера, он вновь появляется в новом фильме. Это стало возможно благодаря CGI технологии и дублера. Вопрос лишь в том, как это выглядит с этической точки зрения. Но разрешение на использование образа Кушинга было получено от наследников актера.
Очень много споров возникает на тему воссоздания в кинокартинах людей, которых давно нет в живых. А как вы относитесь к тому, что умершие актеры вновь появляются в кино?
Источник:
- 13 подростковых блокбастеров, которые провалились
- 14 картин, нарисованных известными людьми
- 11 хороших малобюджетных фильмов
- Непростой путь Энтони Хопкинса
- Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Судья Дредд"
Уже на следующий день после смерти великого актера и режиссера Бондарчук дал задание искать актера, который был бы максимально похож на него внешне. По всем параметрам требованиям максимально соответствовал Юрий Соловьев.
Чтобы у зрителей не возникало сомнений, что перед ними находится именно Шукшин, пришлось прибегнуть к некоторым ухищрениям. Крупным планом Соловьева практически не снимали, а если это делалось, то в полумраке, правильно выставив свет.
Диалоги старались снять в ракурсе, где герой Шукшина ведет разговор с собеседником, стоя к зрителю спиной.
Проблему с голосом тоже решили – озвучкой занялся Игорь Ефимов, заслуженный профессионал в этом деле. Ему удалось воспроизвести не только тембр голоса великого артиста, но и его интонации.
Когда фильм вышел на экраны, в титрах был указан только Шукшин, а о Соловьеве предпочли умолчать. Несмотря на это, артист очень гордился проделанной работой.
Валентин Гафт. Из интервью