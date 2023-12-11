Интересные факты о фильме "Бешеные псы"

"Бешеные псы" - культовый фильм, снятый режиссером Квентином Тарантино, который впервые увидел свет в 1992 году. Предлагаю вам увидеть кадры со съемок фильма и узнать несколько интересных фактов о нём.
1. Изначально, фильм "Бешеные псы" не предполагался как какой-то большой полнометражный проект. Тарантино хотел снять короткометражку любительского уровня с бюджетом в 30000 долларов, а к съемкам привлечь своих друзей. Да и по сути это должен был быть всего лишь черно-белый фильм про ограбление в одной декорации.
Но друг Тарантино Лоуренс Бендер, ставший продюсером ленты, решил показать сценарий своему учителю актерского мастерства Питеру Флуру. Тому настолько зашел написанный Тарантино сценарий, что он спросил у Лоуренса, кого бы тот хотел видеть в главной роли. Лоуренс Бендер ответил, что в главной роли он видит именно Харви Кейтеля.
И так уж удачно сложилось, что жена Флура знала Харви Кейтеля. Поэтому он поручил ей отнести сценарий актеру. Прочитав сценарий, Харви Кейтель был просто в восторге, поэтому он не только согласился сыграть в главной роли, но и помочь с решением многих вопросов, в том числе и подбором актеров. Таким образом Харви Кейтель стал еще и продюсером.
2. Помимо этого Лоуренс Бендер показал сценарий режиссеру Монте Хэллману, которому также настолько сильно понравился сценарий, что он обещал достать денег на съемки полноценного полнометражного фильма, а также стать режиссером ленты. К слову, благодаря ему бюджет картины был увеличен с 30 тысяч до пары миллионов долларов. Точная сумма неизвестна, так как везде пишут, что бюджет картины составил 1,2-3 миллиона долларов.
Тарантино поблагодарил Хэллмана за деньги, но отказал ему в режиссерском кресле. Тарантино сказал ему, что он был бы рад видеть Хэллмана в режиссерском кресле на съемках любого своего фильма, но только не этого, так как "Бешеных псов" Тарантино хотел снять лично.
Монте Хэллман не сильно расстроился и согласился на пост исполнительного продюсера фильма.
3. Роль самого пожилого члена банды (мистера Синего) исполнил не профессиональный актер, а сценарист и писатель Эдвард Банкер с уголовным прошлым.
4. Порядок съемки сцен зависел от локаций. В первую неделю снимали сцены в офисных помещениях. Вторая неделя была посвящена динамичным уличным сценам (погоня, перестрелка и т.д.), далее шли съемки сцена на складе (в пакгаузе), а затем сцена, посвященная мистеру Рыжему (Оранжевому).
5. Из-за ограниченного бюджета не удалось перекрыть полностью уличное движение ради съемок. Поэтому, Стив Бушеми угонял от полицейских обязательно на зеленый свет светофора.
6. Харви Кейтель был единственным актером, который был сразу утвержден на роль без проб. Об этом, собственно, я рассказал ранее. Ему оставалось лишь выбрать, кого сыграть - мистера Белого или мистера Оранжевого. Ну и конечно же ни для кого не будет секретом, что он выбрал роль мистера Белого.
Также, Тарантино хотел видеть в роли одного из основных участников актера Джеймса Вудса. Квентин несколько раз связывался с его агентом, постоянно увеличивая гонорар, но агент всякий раз отказывал.
В итоге, спустя некоторое время, Тарантино все же встретился с Вудсом и рассказал ему об этой истории. Как выяснилось, Джеймс Вудс не знал об этом предложении и агент ему ничего не передавал. Вудс, узнав об этом, настолько сильно разозлился на своего агента, что даже уволил его. Хотя, может это всего лишь байка.
7. Роль мистера Блондина, которого зовут Вик Вега, сыграл актер Майкл Мэдсен. Он также же должен был сыграть Вика Вегу в фильме "Криминальное чтиво". Но из-за занятости в другом проекте Майкл Мэдсен отказался от съемок в "Криминальном чтиве", поэтому Тарантино взял на эту роль Джона Траволту, сменив персонажу имя с Вика на Винсента, а также немного поменяв его сюжет. Более того, он сделал Винсента Вегу родным братом Вика.
У Тарантино даже была мысль снять отдельный фильм про братьев Вега, но в итоге работа над сценарием закончилась едва успев начаться. В итоге проект так и не был воплощен в жизнь.
Оба персонажа были убиты в разных фильмах Квентина Тарантино, но зато актеры Майкл Мэдсен и Джон Траволта живы. Вы посмотрите как мило они стоят в обнимочку.
8. Чтобы уложиться в бюджет, многим актерам пришлось носить свою собственную одежду, не считая костюмов с галстуками. Также, в фильме мы видим настоящий Кадиллак Майкла Мэдсена, сыгравшего мистера Блондина.
9. Забавно, но тот самый склад, который в конце фильма был набит трупами главных героев, раньше был моргом.
10. На саундтрек к фильму была выделена определенная часть бюджета, и в итоге все эти деньги ушли всего на одну песню - "Stuck in the Middle with You". Да-да, эта та самая песня, под которую танцует мистер Блондин, а затем лишает полицейского уха. И теперь, когда мы слышим эту песню, то мы невольно вспоминаем именно эту сцену.
11. В самом начале фильма герои обсуждают песню Мадонны "Like a virgin". Герой Квентина Тарантино (Мистер Коричневый) говорит, что данная песня о девушке, которая только и думает что о мужских половых органах в большом количестве.
Когда Мадонна увидела этот фильм, он ей понравился. Тем не менее позже она подарила Квентину Тарантину свой диск с альбомом "Erotika" (на котором есть эта песня), на котором ее рукой было написано "Квентину Тарантино. Песня не про ***. Она о любви. Мадонна".
12. Искусственная кровь, которой облили Тима Рота (мистер Оранжевый), чтобы показать его обильное кровотечение, безумно быстро высыхала, поэтому после каждой сцены его приходилось буквально отдирать с того места. Ну а затем ему снова в очередной раз нужно было туда ложиться и обновлять кровь, чтобы после съемки снова отдирать. В общем, сказать, что Тим Рот испытывал дискомфорт во время съемок, это ничего не сказать.
13. При бюджете в 1,2-3 миллиона долларов, фильм собрал в прокате 2,8 миллиона долларов. Но все же не будем забывать, что в то время доход получался не только от показов в кинотеатров, но и за счет продаж видеоносителей.
14. В некоторых сценах, где снимался сам Квентин, он как бы незаметно поднимал руку. На самом деле это его режиссерский жест, означающий, что сцена снята.
15. В одном из интервью Стив Бушеми признавался, что ему было стыдно за мистера Розу, что тот никогда не оставляет деньги официантам на чай, так как самому актеру жалко официантов. Он понимает, что при их низкой зарплате чаевые составляют почти 50% дохода.
16. Актер, сыгравший полицейского, попросил Майкла Мэдсена действительно прокатить его в багажнике своего кадиллака, чтобы тот смог больше прочувствовать своего героя. Майкл Мэдсен согласился, и даже поиздевался над коллегой, намеренно наезжая на кочки.
17. Когда полицейский умолял Блондина не убивать его, он выкрикнул, что у него родился маленький ребенок. После этой фразы Мэдсен застопорился, так как он буквально прочувствовал это на себе, ведь он сам только недавно стал отцом.
18. Комната мистера Оранжевого буквально забита оранжевыми вещами. Тут вам и Существо из "Фантастической четверки", и фигурка Железного Человека (красный и желтый цвета при смешивании дают оранжевый), и надпись на журнале оранжевого цвета, да еще и стоит стакан с апельсиновым соком (Orange juice).
19. Сцена, в которой мистер Оранжевый рассказывает свою легенды бандитам, снималась в гей-клубе. По словам Тарантино, это единственное ночное заведение, которое согласилось сдать свое помещение под съемки по самой выгодной цене.
Источник:
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