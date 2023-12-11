Интересные факты о фильме "Бешеные псы"

И так уж удачно сложилось, что жена Флура знала Харви Кейтеля. Поэтому он поручил ей отнести сценарий актеру. Прочитав сценарий, Харви Кейтель был просто в восторге, поэтому он не только согласился сыграть в главной роли, но и помочь с решением многих вопросов, в том числе и подбором актеров. Таким образом Харви Кейтель стал еще и продюсером.

2. Помимо этого Лоуренс Бендер показал сценарий режиссеру Монте Хэллману, которому также настолько сильно понравился сценарий, что он обещал достать денег на съемки полноценного полнометражного фильма, а также стать режиссером ленты. К слову, благодаря ему бюджет картины был увеличен с 30 тысяч до пары миллионов долларов. Точная сумма неизвестна, так как везде пишут, что бюджет картины составил 1,2-3 миллиона долларов.