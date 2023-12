Интересные факты о фильме "Бешеные псы"

9. Забавно, но тот самый склад, который в конце фильма был набит трупами главных героев, раньше был моргом.

10. На саундтрек к фильму была выделена определенная часть бюджета, и в итоге все эти деньги ушли всего на одну песню - "Stuck in the Middle with You". Да-да, эта та самая песня, под которую танцует мистер Блондин, а затем лишает полицейского уха. И теперь, когда мы слышим эту песню, то мы невольно вспоминаем именно эту сцену.