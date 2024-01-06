Интересные факты о фильме "Тюряга"

Как снимали фильм "Тюряга"("Взаперти") с Сильвестром Сталлоне, вышедший в 1989 году. Кадры со съемок и несколько фактов о фильме.
1. Сильвестр Сталлоне согласился сыграть в фильме "Тюряга" лишь по тому, что у него было небольшой перерыв между съемками. Более того, на тот момент никакого сценария и в помине не было. Была лишь идея снять фильм про тюрьму.
Из-за плотного графика времени на написание сценария толком не было, поэтому сценарий писался прямо во время съемок. Иногда съемочной группе даже приходилось ждать, пока очередной лист сценария будет готов, чтобы приступить к съемкам. В этот момент Сталлоне просто душевно общался с заключенными.
2. Чтобы всё выглядело в кадре максимально реалистично, создатели решили снимать фильм в реальной действующей тюрьме. Но естественно их выбор пал на тюрьму "Рауэй" (нынче она называется "East Jersey State Prison"), которая считалась максимально безопасной.
Более того, в съемках фильма принимали участие настоящие заключенные и охранники в качестве статистов. Многие из них хотели попасть на съемки, так как помимо уникального опыта каждый заключенный, участвующий в съемках, получал кофе и пончики. Всего же в съемках участвовало примерно 200 статистов, которых отбирали ежедневно из почти 2000 заключенных. Естественно, для безопасности реальных актеров была выделена дополнительная охрана на случай форс-мажора.
Причем, охранники, снявшиеся в фильме, еще и получали дополнительные 93 доллара за каждый съемочный день, тогда как заключенные зарабатывали по 26 долларов ежедневно.
3. По словам режиссера фильма Джона Флинна, когда он подписывал контракт, он вообще не был в курсе, о чем именно будет фильм, так как сценария он и в глаза не видел. Для подписания контракта ему вполне было достаточно того, что фильм будет про тюрьму, а главную роль в нем сыграет Сильвестр Сталлоне.
4. Во время одного из съемочных дней, когда заключенных (статистов) нужно было пересчитать и отвести в их камеры, охранники не досчитались пары заключенных. Из-за этого все двери были заблокированы, а съемочная группа и актеры были вынуждены остаться в стенах тюрьмы до тех пор, пока ситуация не разрешится. Благо, пропавшие заключенные были обнаружены и во время пересчета всё сошлось.
5. Сталлоне буквально горел желанием выполнять все трюки в фильме сам, поэтому он отказался от услуг дублера практически во всех сценах. В итоге во время съемок сцены футбольного матча он сильно повредил ногу и даже чуть не сломал ее. Но благо, все обошлось.
6. Актриса Дарлен Флюгелл стала единственной женщиной, сыгравшей в данной картине. Даже в фильме "Побег из Шоушенка", который тоже про тюрьму, засветились две женщины.
7. В 1989 году вышло два фильма с Сильвестром Сталлоне в главной роли, а именно "Тюряга" и "Танго и Кэш". Но самое интересное, что в обоих этих фильмах его герой оказался в тюрьме.
В следующий раз Сталонне сыграет заключенного уже в 2013 году в фильме "План побега", где его партнером станет бывший конкурент, а ныне друг Арнольд Шварценеггер.
8. Композитором фильма стал Билл Конти, который писал музыку для многих фильмов из серии "Рокки".
9. Второстепенным антагонистом фильма "Тюряга" стал некий Чинк Вебер в исполнении Сони Лэндэма, известного по роли Билли в фильме "Хищник".
На самом деле это имя было взять не с потолка. Вернемся в 70-е годы, когда Сталлоне снимался в своем первом успешном фильме "Рокки", к которому он сам и написал сценарий. Частично биография Рокки основана на биографии известного боксера Чака Уэпнэра. Сталлоне даже хотел включить персонажа с похожим именем в фильм "Рокки 2", но в итоге от этой идеи отказались.
Тем не менее, Сталлоне не забыл про Уэпнера, поэтому в фильме "Тюряга" появился персонаж Чинк Вебер, имя которого является видоизмененным именем Чака Уэпнера.
10. При бюджете в 24 миллиона долларов фильм "Тюряга" собрал в мировом прокате всего 22,1 миллиона долларов, что конечно же являлось провалом. Но это без учета продаж VHS, которые также шли в зачет.
Вот только критики сочли фильм довольно плохим. Более того, за этот фильм Сталлоне получил номинацию на антипремию "Золотая малина" как худший актер. А в 1990 году Сталлоне и вовсе взял "Золотую малину" как худший актер десятилетия.
Но несмотря на то, что на Родине В США фильм был воспринят довольно прохладно, в странах СНГ неизбалованные зрители буквально восхищались этой картиной.
11. В Турции фильм был выпущен под названием "Свободная кровь". Так турецкие прокатчики хотели привлечь зрителей, которые полагали, что идут на очередную часть фильма "Рэмбо: Первая кровь".
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