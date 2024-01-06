Интересные факты о фильме "Тюряга"

7. В 1989 году вышло два фильма с Сильвестром Сталлоне в главной роли, а именно "Тюряга" и "Танго и Кэш". Но самое интересное, что в обоих этих фильмах его герой оказался в тюрьме.

В следующий раз Сталонне сыграет заключенного уже в 2013 году в фильме "План побега", где его партнером станет бывший конкурент, а ныне друг Арнольд Шварценеггер.

8. Композитором фильма стал Билл Конти, который писал музыку для многих фильмов из серии "Рокки".

9. Второстепенным антагонистом фильма "Тюряга" стал некий Чинк Вебер в исполнении Сони Лэндэма, известного по роли Билли в фильме "Хищник".

На самом деле это имя было взять не с потолка. Вернемся в 70-е годы, когда Сталлоне снимался в своем первом успешном фильме "Рокки", к которому он сам и написал сценарий. Частично биография Рокки основана на биографии известного боксера Чака Уэпнэра. Сталлоне даже хотел включить персонажа с похожим именем в фильм "Рокки 2", но в итоге от этой идеи отказались.

Тем не менее, Сталлоне не забыл про Уэпнера, поэтому в фильме "Тюряга" появился персонаж Чинк Вебер, имя которого является видоизмененным именем Чака Уэпнера.