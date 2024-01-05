Несколько интересных фактов о фильме "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"

Но когда сценарий показали Микки Рурку, то ему он не понравился. Но все же он согласился сняться в этом фильме, так как очень нужны были деньги. А 2750000 долларов на дороге не валяются.

3. Съемки были трудными, так как актеры Дон Джонсон и Микки Рурк очень сильно конфликтовали друг с другом. Дошло даже до взаимной ненависти.