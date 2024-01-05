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Несколько интересных фактов о фильме "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"

Несколько интересных фактов о фильме "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"

Автор:
05 января 2024 09:33
Сообщество : Кино
Метки: в мире   дон джонсон   кино   микки рурк   факты   фильм   
1541
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Фильм "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо" вышел в далеком 1991 году. Он не имел особого коммерческого успеха, однако до сих остается популярным, во многом благодаря дуэту актеров — Микки Рурка и Дона Джонсона.

1. Идея этого фильма родилась в голове сценариста Дона Майкла Пола практически случайно. Одним прекрасным вечером он отправился в бар, чтобы промочить горло. В этот самый момент он наблюдал сцену, как из бара выносят разнообразное оборудование за долги перед банком.

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Многие постоянные клиенты возмущались такому беспределу, так как этот бар был для них по-настоящему родным. Кто-то даже выкрикнул, что неплохо было бы ограбить банк, чтобы рассчитаться с долгами. Благо, грабить банк никто не стал. Зато у Дона Майкла Пола появилась идея написать сценарий к фильму, который будет строиться примерно на том же самом. Только на сей раз герои всё же будут участвовать в ограблении.

2. Изначально, на роль Харли планировалось взять Брюса Уиллиса, который, кстати, очень хорошо дружил с Доном Джонсоном, исполнившим роль Мальборо. Но так как у Брюса уже был подписан контракт аж на три фильма, то пришлось искать другого актера на эту роль.

Но когда сценарий показали Микки Рурку, то ему он не понравился. Но все же он согласился сняться в этом фильме, так как очень нужны были деньги. А 2750000 долларов на дороге не валяются.

3. Съемки были трудными, так как актеры Дон Джонсон и Микки Рурк очень сильно конфликтовали друг с другом. Дошло даже до взаимной ненависти.

4. Сценарист специально придумал главным героям в честь известных брендов. Помимо этого, и другие персонажи получили свои имена в честь известных брендов:

  • Джек Дэниелс - Виски;
  • Вирджиния Слим - сигареты;
  • Олд Грэндэд - виски.

5. Микки Рурк в отличие от других актеров сам исполнял все трюки во время съемок, из-за чего получил немало травм. После съемок фильма ему пришлось проходить длительное лечение.

6. Несмотря на то, что у нас фильм считается хитом, в свое время он с треском провалился в прокате, собрав всего 7 миллионов долларов при бюджете в 23 миллиона. А критики разгромили ленту буквально в пух и прах.

7. Отряд киллеров, которые гонялись за главными героями, в начале было предложено сыграть всем четверым братьям Болдуинам (Алек, Уильям, Дэниел и Стивен). Но в итоге на эту роль согласился лишь Дэниел Болдуин, который сыграл Сашу.

8. Финальная сцена битвы с боевиками во главе с Сашей снималась на военно-воздушной базе США (штат Аризона). Здесь хранятся "замороженные" боевые самолеты.

9. Мики Рурк считает, что именно этот фильм стал началом падения его карьеры. Более того, именно после этого фильма Рурк занялся профессиональным боксом, из-за чего он стал некрасивым и неоднократно пытался "чинить" свое лицо с помощью пластических операций. Правда, стало только еще хуже.

Правда, несмотря на то, что Микки Рурк считал фильм ужасным и не любил Дона Джонсона, он все равно считал, что Дон Джонсон - это профессиональный актер и самое светлое пятно в этом фильме.

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Метки: в мире   дон джонсон   кино   микки рурк   факты   фильм   
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388
zu4ara 48 минут назад
- Спусковой крючок, Харли, это не член! Его не надо дёргать, его не надо гладить, его не надо дрочить. Его надо просто нажимать.
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3k
Semёn 12 минут назад
Как по мне это лучшая роль Микки Рурка, да и он сам это не раз про это говорил.)))
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7k
Marlboro Полчаса назад
Один из моих любимых фильмов. Смотрел его до дыр начиная с 1995 и мечтал быть похожим на Харлей. Нашел где-то куртку (по ощущениям полиэтиленовую) очень отдаленно похожую на куртку ХД (наверное только цветом - присутствовал красный и черный) и катался на велике, воображая себя Харлеем Дэвидсоном :) смешно было, но зато есть что вспомнить. Прошло около 30 лет, у меня есть уже и права категории А. Но куртки и харлея нет до сих пор :) но фильм смотрится все равно так же как и 30 лет назад.
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