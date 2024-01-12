С какими проблемами столкнулась съемочная группа во время съемок фильмов "Брат" и "Брат 2"

Мало кто знает, но во время съемок этой сцены произошла очень неприятная ситуация. Из-за ошибки пиротехника выстрел оказался более чем натуральным. После выстрела Владимир Ермилов (актер, сыгравший мужа) получил самое настоящее ранение в ногу.

Съемочная группа была ошарашена, когда увидела корчившегося от боли актера, истекающего кровью. Благо, что все закончилось удачно. А ведь съемки в фильме "Брат" могли бы стать для него последними.

Драка с сутенером Черным Джеком

А вот во время съемок второй части фильма "Брат" пострадал сам Данила. Наверняка вы помните момент, когда Данила, придя за Мэрилин, вступил в схватку с сутенером Черным Джеком и его подручными.