FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12440 постов • 1279 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
С какими проблемами столкнулась съемочная группа во время съемок фильмов "Брат" и "Брат 2"

С какими проблемами столкнулась съемочная группа во время съемок фильмов "Брат" и "Брат 2"

Автор:
12 января 2024 07:25
Сообщество : Кино
Метки: брат   брат 2   кино   съемки   факты   фильм   
1426
7

Что пошло не по плану во время съемок фильмов "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова.

Порой, во время съемок фильмов что-то идет совсем не по плану. И речь идет вовсе не о запоротых дублях, а о каких-то весьма неприятных ситуациях.

×
×

Павел Евграфович

Ближе к концу первой части фильма "Брат" Данила приходит домой к Свете, чтобы забрать ее. Он видит, как в этот момент ее избивает муж Павел Евграфович. Заметив конкурента, муж произносит фразу: "Ну что, брат. Как бабу делить будем?". На это Данила отвечает "Не брат ты мне" и выстреливает в Павла из обреза, после чего тот падает, корчась от боли.

Мало кто знает, но во время съемок этой сцены произошла очень неприятная ситуация. Из-за ошибки пиротехника выстрел оказался более чем натуральным. После выстрела Владимир Ермилов (актер, сыгравший мужа) получил самое настоящее ранение в ногу.

Съемочная группа была ошарашена, когда увидела корчившегося от боли актера, истекающего кровью. Благо, что все закончилось удачно. А ведь съемки в фильме "Брат" могли бы стать для него последними.

Драка с сутенером Черным Джеком

А вот во время съемок второй части фильма "Брат" пострадал сам Данила. Наверняка вы помните момент, когда Данила, придя за Мэрилин, вступил в схватку с сутенером Черным Джеком и его подручными.


Для того чтобы сцена получилась как можно более натуральной, режиссер Алексей Балабанов попросил чернокожих американских актеров не играть, а накинуться на Данилу по-настоящему. В итоге актеры очень сильно вжились в роль, и во время драки сломали Сергею Бодрову младшему два ребра. Зато как все натурально получилось.

Сцена с дальнобойщиком

Одной из важных сцен является сюжетная линия Данилы и дальнобойщика Бена Джонсона. Дело в том, что когда речь пошла об аренде грузовика, то арендаторы заломили такую гигантскую цену, что она просто не вписывалась в бюджет фильма.

Балабанов уже даже и не знал, что ему делать. Но тут как, словно по волшебству, появился грузовик Тодда Джонсона, который перевозил кукурузу в Детроит. Водитель грузовика вошел в положение киношников и любезно согласился предоставить свое транспортное средство для съемок на несколько часов.

Так как времени было немного, персонажу Бену даже не стали придумывать фамилию, а просто взяли фамилию реального водителя грузовика.

Кстати, актер Рэй Толер, сыгравший Бена, вел автомобиль сам. Разве что настоящий водитель Тодд Джонсон сидел сзади и контролировал процесс.

Дарью Юргенс чуть не побили представительницы древнейшей профессии

Одну из основных ролей в фильме сыграла актриса Дарья Лесникова (ныне Дарья Юргенс). Балабанов любил достоверность, поэтому все сцены в основном снимались в реальных локациях. Вот и сцена знакомства Данилы с Мэрилин снималась именно в том месте, где "работали" настоящие проститутки.

Увидев Дарью, жрицы любви подумали, что это их залетная конкурентка, которая отбивает у них клиентов. И естественно, им это дико не понравились, из-за чего они набросились на Дарью с воплями и криками. Благо, девушек удалось оттащить от актрисы, объяснив им, что это всего лишь съемка фильма.

Проблема с одеждой

Ну и конечно же одной из основной проблем был бюджет. Из-за скромного бюджета экономить приходилось практически на всём. Пленку Kodak, на которую снимали фильм "Брат" предоставил лично оператор из своих запасов, квартиры, в которых проходили съемки, принадлежали членам съемочной группы, в том числе и самому Алексею Балабанову, ну что касается гардероба, то актеры в основном снимались либо в своей одежде, либо их одевали в одежду, купленную в сэконд-хэнде.

Даже тот самый уже культовый свитер Данилы Багрова был приобретен костюмером (женой Алексея Балабанова) на барахолке всего за 35 рублей. И это при курсе в районе 6000 рублей за доллар.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: брат   брат 2   кино   съемки   факты   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Walther 11 минут назад
Где-то я на этой неделе уже все это видел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

621686



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешно, немножко страшно, но очень увлекательно… (пост не для всех – в основном кому за…)
Смешно, немножко страшно, но очень увлекательно… (пост не для всех – в основном кому за…)
"Диаспора порешала?": суд освободил из-под стражи блогера-таджика, оскорблявшего русских девушек
"Диаспора порешала?": суд освободил из-под стражи блогера-таджика, оскорблявшего...
Набирающие популярность в сообществах
Что за странные часы в сериале «Бандитский Петербург»? Все просто!
Что за странные часы в сериале «Бандитский Петербург»? Все просто!
До чего дошел искусственный интеллект
До чего дошел искусственный интеллект
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Покушения не ёлку не прошли бесследно

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#Прикол#ДТП#факты#Автовсячина#забавно#Разное#улыбнуло
#животные#машина#Юмор#интересное#авто аварии#фильм#подборка#США#уголовное дело#Ynews
#автомобили#в мире#люди#аварии#кино#позитив#кот#Еда#шоу бизнес#познавательно
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Судья Дредд" Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Судья Дредд" Кортни Лав должна была сыграть в «Бойцовском клубе», но была уволена за оскорбление Брэда Питта Кортни Лав должна была сыграть в «Бойцовском клубе», но была уволена за оскорбление Брэда Питта 10 закулисных фактов о фильмах, рассказывающих о путешествиях во времени 10 закулисных фактов о фильмах, рассказывающих о путешествиях во времени Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Бэтмен", о которых многие не знают Кадры со съемок и интересные факты о фильме "Бэтмен", о которых многие не знают 9 интересных фактов о фильме "Майор Пейн", о которых многие не знают 9 интересных фактов о фильме "Майор Пейн", о которых многие не знают

На что жалуетесь?

Вернуться