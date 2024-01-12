С какими проблемами столкнулась съемочная группа во время съемок фильмов "Брат" и "Брат 2"

Что пошло не по плану во время съемок фильмов "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова.
Порой, во время съемок фильмов что-то идет совсем не по плану. И речь идет вовсе не о запоротых дублях, а о каких-то весьма неприятных ситуациях.
Павел Евграфович
Ближе к концу первой части фильма "Брат" Данила приходит домой к Свете, чтобы забрать ее. Он видит, как в этот момент ее избивает муж Павел Евграфович. Заметив конкурента, муж произносит фразу: "Ну что, брат. Как бабу делить будем?". На это Данила отвечает "Не брат ты мне" и выстреливает в Павла из обреза, после чего тот падает, корчась от боли.
Мало кто знает, но во время съемок этой сцены произошла очень неприятная ситуация. Из-за ошибки пиротехника выстрел оказался более чем натуральным. После выстрела Владимир Ермилов (актер, сыгравший мужа) получил самое настоящее ранение в ногу.
Съемочная группа была ошарашена, когда увидела корчившегося от боли актера, истекающего кровью. Благо, что все закончилось удачно. А ведь съемки в фильме "Брат" могли бы стать для него последними.
Драка с сутенером Черным Джеком
А вот во время съемок второй части фильма "Брат" пострадал сам Данила. Наверняка вы помните момент, когда Данила, придя за Мэрилин, вступил в схватку с сутенером Черным Джеком и его подручными.
Для того чтобы сцена получилась как можно более натуральной, режиссер Алексей Балабанов попросил чернокожих американских актеров не играть, а накинуться на Данилу по-настоящему. В итоге актеры очень сильно вжились в роль, и во время драки сломали Сергею Бодрову младшему два ребра. Зато как все натурально получилось.
Сцена с дальнобойщиком
Одной из важных сцен является сюжетная линия Данилы и дальнобойщика Бена Джонсона. Дело в том, что когда речь пошла об аренде грузовика, то арендаторы заломили такую гигантскую цену, что она просто не вписывалась в бюджет фильма.
Балабанов уже даже и не знал, что ему делать. Но тут как, словно по волшебству, появился грузовик Тодда Джонсона, который перевозил кукурузу в Детроит. Водитель грузовика вошел в положение киношников и любезно согласился предоставить свое транспортное средство для съемок на несколько часов.
Так как времени было немного, персонажу Бену даже не стали придумывать фамилию, а просто взяли фамилию реального водителя грузовика.
Кстати, актер Рэй Толер, сыгравший Бена, вел автомобиль сам. Разве что настоящий водитель Тодд Джонсон сидел сзади и контролировал процесс.
Дарью Юргенс чуть не побили представительницы древнейшей профессии
Одну из основных ролей в фильме сыграла актриса Дарья Лесникова (ныне Дарья Юргенс). Балабанов любил достоверность, поэтому все сцены в основном снимались в реальных локациях. Вот и сцена знакомства Данилы с Мэрилин снималась именно в том месте, где "работали" настоящие проститутки.
Увидев Дарью, жрицы любви подумали, что это их залетная конкурентка, которая отбивает у них клиентов. И естественно, им это дико не понравились, из-за чего они набросились на Дарью с воплями и криками. Благо, девушек удалось оттащить от актрисы, объяснив им, что это всего лишь съемка фильма.
Проблема с одеждой
Ну и конечно же одной из основной проблем был бюджет. Из-за скромного бюджета экономить приходилось практически на всём. Пленку Kodak, на которую снимали фильм "Брат" предоставил лично оператор из своих запасов, квартиры, в которых проходили съемки, принадлежали членам съемочной группы, в том числе и самому Алексею Балабанову, ну что касается гардероба, то актеры в основном снимались либо в своей одежде, либо их одевали в одежду, купленную в сэконд-хэнде.
Даже тот самый уже культовый свитер Данилы Багрова был приобретен костюмером (женой Алексея Балабанова) на барахолке всего за 35 рублей. И это при курсе в районе 6000 рублей за доллар.
Источник:
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