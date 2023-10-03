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Блогерша заказала торт на день рождения, и сильно разочаровалась

Блогерша заказала торт на день рождения, и сильно разочаровалась

Автор:
03 октября 2023 21:52
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Торт на заказ   блогеры   истории   история   люди   неудача   неудачи   ожидание и реальность   торт   
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Бывают в жизни разочарования. Блогерша Элли Викере из Австралии раскритиковала торт, который заказала на день рождения у одного из "топовых" кондитеров. На рубли он стоил аж 15 тысяч. Однако, пришло не совсем то, что девушка ожидала. Её отзыв собрал миллионы просмотров. В общем, выбирайте кондитеров тщательнее.

Австралийская блогерша Элли Викере заказала на день рождения у одного из разрекламированных местных кондитеров. Она заплатила за торт 230 австралийских долларов (15 тысяч рублей), но это совсем того не стоило. Девушка сняла видео, где показала, что торт был в ужасном виде — на нём были следы от пальцев и ногтей, прилипшие к глазури волосы, и вообще он выглядел так, как будто его "слепил из пластилина 5-летний ребёнок", как выразилась Элли.

Изначально торт должны были сделать в виде банки с протеином, но что-то пошло не так. В итоге блогерша опубликовала видео, где яро раскритиковала горе-кондитера и её работу. По её словам, она нашла этого кондитера по рекомендациям в сети. Ролик собрал много просмотров, и подписчики поддержали девушку.


"Это должен был быть реалистичный красивый торт, но получился какой-то ужас. Это отвратительно. Торт негигиеничный, грязный, на нём волосы. Я в бешенстве," - написала Элли.

Блогерша не получила какое-то возмещение, но как известно, горе-кондитера заблокировали в одном из сообществ в соцсетях. Вывод один — выбирать кондитеров тщательнее, и не вестись на красивые отзывы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Торт на заказ   блогеры   истории   история   люди   неудача   неудачи   ожидание и реальность   торт   
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17  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
хрень какая-то . задолбали эти блохеры вечно недовольные.
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3k
Мочи свиней! Полчаса назад
Бочка силиконовая, услада для лузеров и дрочеров.
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126
Kol40in Мочи свиней! 4 минуты назад
получаешь плюс за аватарку
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9k
Привыкли руки к топорам. 39 минут назад
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1k
grigorenko vladislav Час назад
А чего она хотела? Как сама всем говно впаривать в своих блогах - так всё нормально, а как ей - так сразу возмущаться?
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732
Алексей Час назад
Вполне достойный торт своего заказчика, такой же унылый, бесформеный и без макияжа ни о чём. ИМХО кондитер знатный троль.
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1k
Rom 2 часа назад
Рот ей какой то ребенок из пластилина слепил, дуре. А Винни Пух опилки в табакерку насыпал.
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11k
kaboza 2 часа назад
Видос на три части, 1-я штукатурка для выхода на Ленинградку, 2-я кривляка перед фарами, 3-я на что заработала..
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1k
Gadova 2 часа назад
Да, она сама такой же продукт, как и её "неторт"
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Мастичные торты давно уже не в моде...
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Якубеня хотя бы никому претензий не предъявляла за сосиску.
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88
Анатолий 2 часа назад
?????
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