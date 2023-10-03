Блогерша заказала торт на день рождения, и сильно разочаровалась

Австралийская блогерша Элли Викере заказала на день рождения у одного из разрекламированных местных кондитеров. Она заплатила за торт 230 австралийских долларов (15 тысяч рублей), но это совсем того не стоило. Девушка сняла видео, где показала, что торт был в ужасном виде — на нём были следы от пальцев и ногтей, прилипшие к глазури волосы, и вообще он выглядел так, как будто его "слепил из пластилина 5-летний ребёнок", как выразилась Элли.