Блогерша заказала торт на день рождения, и сильно разочаровалась

Бывают в жизни разочарования. Блогерша Элли Викере из Австралии раскритиковала торт, который заказала на день рождения у одного из "топовых" кондитеров. На рубли он стоил аж 15 тысяч. Однако, пришло не совсем то, что девушка ожидала. Её отзыв собрал миллионы просмотров. В общем, выбирайте кондитеров тщательнее.
Австралийская блогерша Элли Викере заказала на день рождения у одного из разрекламированных местных кондитеров. Она заплатила за торт 230 австралийских долларов (15 тысяч рублей), но это совсем того не стоило. Девушка сняла видео, где показала, что торт был в ужасном виде — на нём были следы от пальцев и ногтей, прилипшие к глазури волосы, и вообще он выглядел так, как будто его "слепил из пластилина 5-летний ребёнок", как выразилась Элли.
Изначально торт должны были сделать в виде банки с протеином, но что-то пошло не так. В итоге блогерша опубликовала видео, где яро раскритиковала горе-кондитера и её работу. По её словам, она нашла этого кондитера по рекомендациям в сети. Ролик собрал много просмотров, и подписчики поддержали девушку.
"Это должен был быть реалистичный красивый торт, но получился какой-то ужас. Это отвратительно. Торт негигиеничный, грязный, на нём волосы. Я в бешенстве," - написала Элли.
Блогерша не получила какое-то возмещение, но как известно, горе-кондитера заблокировали в одном из сообществ в соцсетях. Вывод один — выбирать кондитеров тщательнее, и не вестись на красивые отзывы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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