Девушка без рук вдохновляет миллионы людей своей историей

У всех людей есть удивительная способность — достигать желаемого, если мы действительно захотим, невзирая на разные обстоятельства. Жительница Сербии по имени Деяна Бэкко — живое тому подтверждение. У девушки редкий врожденный дефект, синдром фокамелии, из-за которого у неё нет рук. Деяне всего 30 лет, но за это время она многого добилась, несмотря ни на что.
30-летняя сербка Деяна Бэкко вдохновляет миллионы людей по всему миру. У Деяны с рождения обнаружили синдром фокамелии - редкое генетическое заболевание, которое проявляется в отсутствие верхних конечностей или их отделов. Но даже отсутствие рук не мешает девушке жить полной, насыщенной жизнью.
За свои 30 лет она успела стать талантливой художницей, чемпионкой мира по паратэквондо, тренером по фитнесу и мамой. Это ещё раз доказывает, что нет ничего невозможного, если этого захотеть всей душой. По рассказам Деяны, она всегда интересовалась искусством, поэтому несколько лет назад присоединилась к местному клубу художников, которые рисуют только ногами или держа кисточку во рту. Она сделала большие успехи в рисовании.
Ещё одно хобби девушки - спорт. Она занималась пара-тхэквондо и пара-стрельбой из лука. В 2019 году Деяна стала чемпионкой мира по пара-тхэквондо на соревнованиях в Турции. В Сербии она известна как "девушка с крыльями". Недавно у них с супругом, Марко, родилась маленькая дочка.
После рождения дочери Деяна приостановила свою спортивную карьеру, но ведёт активную деятельность в соцсетях, где вдохновляет своим примером миллионы людей по всему миру. Взгляните на кадры из жизни девушки:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Молодец девочка!
Успехов ей
Если левая рука поломалась то еще нормально, если правая, то вообще не супер.
Элементарные дела делаются вместо 30 секунд - 5 минут например.
В общем, впечатляют меня такие люди.