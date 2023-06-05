Девушка без рук вдохновляет миллионы людей своей историей

За свои 30 лет она успела стать талантливой художницей, чемпионкой мира по паратэквондо, тренером по фитнесу и мамой. Это ещё раз доказывает, что нет ничего невозможного, если этого захотеть всей душой. По рассказам Деяны, она всегда интересовалась искусством, поэтому несколько лет назад присоединилась к местному клубу художников, которые рисуют только ногами или держа кисточку во рту. Она сделала большие успехи в рисовании.