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Девушка без рук вдохновляет миллионы людей своей историей

Девушка без рук вдохновляет миллионы людей своей историей

Автор:
05 июня 2023 21:20
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   Жизнь   вдохновение   дефекты развития   жизненные истории   истории   история   люди   фото   
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У всех людей есть удивительная способность — достигать желаемого, если мы действительно захотим, невзирая на разные обстоятельства. Жительница Сербии по имени Деяна Бэкко — живое тому подтверждение. У девушки редкий врожденный дефект, синдром фокамелии, из-за которого у неё нет рук. Деяне всего 30 лет, но за это время она многого добилась, несмотря ни на что.

30-летняя сербка Деяна Бэкко вдохновляет миллионы людей по всему миру. У Деяны с рождения обнаружили синдром фокамелии - редкое генетическое заболевание, которое проявляется в отсутствие верхних конечностей или их отделов. Но даже отсутствие рук не мешает девушке жить полной, насыщенной жизнью.

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За свои 30 лет она успела стать талантливой художницей, чемпионкой мира по паратэквондо, тренером по фитнесу и мамой. Это ещё раз доказывает, что нет ничего невозможного, если этого захотеть всей душой. По рассказам Деяны, она всегда интересовалась искусством, поэтому несколько лет назад присоединилась к местному клубу художников, которые рисуют только ногами или держа кисточку во рту. Она сделала большие успехи в рисовании.

Ещё одно хобби девушки - спорт. Она занималась пара-тхэквондо и пара-стрельбой из лука. В 2019 году Деяна стала чемпионкой мира по пара-тхэквондо на соревнованиях в Турции. В Сербии она известна как "девушка с крыльями". Недавно у них с супругом, Марко, родилась маленькая дочка.

После рождения дочери Деяна приостановила свою спортивную карьеру, но ведёт активную деятельность в соцсетях, где вдохновляет своим примером миллионы людей по всему миру. Взгляните на кадры из жизни девушки:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Девушка   Жизнь   вдохновение   дефекты развития   жизненные истории   истории   история   люди   фото   
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4  комментария
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12k
GROMOZEKA 38 минут назад
Тот случай, когда человек без рук делает больше чем пять человек с руками
Молодец девочка!
Успехов ей
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1k
Николай 5 минут назад
Блин... ввиду моих увлечений периодически бывал во всяких гипсах...
Если левая рука поломалась то еще нормально, если правая, то вообще не супер.
Элементарные дела делаются вместо 30 секунд - 5 минут например.
В общем, впечатляют меня такие люди.
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10k
Бритва 16 минут назад
Про Сербию, похоже, совсем скоро постов будет много.
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25k
Сибиряк 44 минуты назад
Молодец! Человек с большой буквы. А то у нас большинство полноценных баб только ныть могут.
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