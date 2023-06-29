Индиец 2 года бесплатно жил в роскошном отеле — и не платил

Житель Индии по имени Анкуш Датта недавно провернул знатную аферу. Мужчина провёл 603 ночи в 5-звездочном отеле Нью-Дели, несмотря на то, что заплатил только за одну ночь. В настоящее время он находится под следствием.
30 мая 2019 года индиец по имени Анкуш Датта забронировал номер в известном пятизвёздочном отеле Roseate House в Дели. Он должен был выселиться на следующий день - но оказалось, что мужчина непрерывно проживал в отеле до 22 января 2021 года, не заплатив ни копейки за пребывание, питание и другие услуги. Информация об этом "вскрылась" недавно. Отель уже подал жалобу на одного из своих сотрудников - Према Пракаша, которого подозревают в сговоре с постояльцем. Как полагает руководство, ему могли заплатить за то, чтобы он скрывал информацию о тайном госте.
Как выяснило руководство отеля, Анкуш Датта прибегал к различным уловкам, чтобы продлить своё пребывание: например, оплатил три чека в разное время, а потом все они были аннулированы. Кроме того, его бронирование редактировалось, и за него якобы платил кто-то другой - но это оказалось ложью. Но в любом случае, ничего этого он не мог бы сделать без помощи персонала отеля.
По правилам отеля, если за гостем более 72 часов числится задолженность, об этом необходимо сообщить генеральному директору и финансовому контролеру. Прем Пракаш никому не сообщил о неоплаченных счетах Датты. Кроме того, с 30 мая 2019 года по 25 октября 2019 года он не предоставлял отчетов о непогашенных платежах, и даже пытался скрыть задолженности гостя. В общей сложности Датта провёл в отеле 603 ночи. За это время, как сообщает руководство, отель понёс убытки в 70 000 долларов (6,1 млн рублей). Сейчас персонал отеля активно работает с адвокатами, и рассматривает это дело, чтобы виновные понесли ответственность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я думал будет что-то интересное, но оказалось как всегда какое-то говно.