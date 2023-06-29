Индиец 2 года бесплатно жил в роскошном отеле — и не платил

30 мая 2019 года индиец по имени Анкуш Датта забронировал номер в известном пятизвёздочном отеле Roseate House в Дели. Он должен был выселиться на следующий день - но оказалось, что мужчина непрерывно проживал в отеле до 22 января 2021 года, не заплатив ни копейки за пребывание, питание и другие услуги. Информация об этом "вскрылась" недавно. Отель уже подал жалобу на одного из своих сотрудников - Према Пракаша, которого подозревают в сговоре с постояльцем. Как полагает руководство, ему могли заплатить за то, чтобы он скрывал информацию о тайном госте.