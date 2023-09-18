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"Транс-возраст": 39-летний японец настаивает на том, что ему 28

"Транс-возраст": 39-летний японец настаивает на том, что ему 28

Автор:
18 сентября 2023 20:08
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Разное   возраст   истории   история   люди   странное   странные люди   фото   японцы   
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В нашем странном мире, где одни тренды молниеносно сменяют другие, появился новый способ самоидентификации. Японец, которому 39 лет от роду, заявляет, что ему 28 — потому что внутренне он чувствует себя именно на этот возраст. Паренёк уже побывал на японских ТВ-шоу и облетел заголовки.

Японцу по имени Джеки - 39 лет, но по его словам, он не чувствует себя на этот возраст, поэтому он решил, что ему будет 28. Парень публично попросил идентифицировать себя как 28-летнего, так как "этот возраст больше всего подходит для его незрелой личности". Сначала житель Киото появился на местном телевидении, а затем его история облетела СМИ.

По рассказам парня, идея "сменить возраст" пришла к нему после разговора с начальником на работе. При обсуждении одной темы руководитель спросил его: "Как ты можешь не знать этого в твоём-то возрасте?", после чего парень расстроился и впал в думы. Он решил, что не чувствует себя на 39 и предпочитает возраст, в котором ему комфортнее. История Джеки вызвала споры в японских соцсетях: кто-то отрицал и высмеивал идею "транс-возраста", а другие поддерживали. Некоторые считают, что такая концепция может сделать жизнь проще.

В любом случае, в этой концепции Джеки не первый. Уже встречались истории, когда "транс-возрастные" люди добавляли к своему биологическому возрасту некоторое количество лет, либо полностью отказывались от подсчёта лет, или использовали различные уравнения для указания своего возраста.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   возраст   истории   история   люди   странное   странные люди   фото   японцы   
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19  комментариев
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62k
doker Час назад
Идиот. Он же на пенсию никогда не выйдет.
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55k
zloykoyot 9 минут назад
То есть любой некомпетентный в своей сфере японский долбойоп теперь может отмазаться тем, что он просто ощущает себя безграмотным малолеткой? Но наверняка зарплату хочет как 50-летний директор завода. Поздравляю страну восходящего солнца, Фукусима не самая ваша большая проблема.
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5k
Трям 14 минут назад
Небось нажрался рыбы фукусимской...
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1k
Миша 16 минут назад
Тенденция правильная. Я давно уже себя чувствую пенсионером - именно на этот возраст. Оформляйте мне пенсию немедленно!
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4k
Lexx Полчаса назад
По внешности не понятно, а по уму четыре.
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24k
SolomonA Полчаса назад
А с пенсионным фондом такое прокатит?
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1k
Сергей Полчаса назад
видно же по лицу, что ему 45 ))
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142
Александра С Сергей 12 минут назад
Ему 16. И много месяцев.
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1k
Rom 41 минуту назад
Збс вот это новая фишка, все идиоты могут начинать!
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74
Ксения Лукашенкова-Денисова 41 минуту назад
Незрелый или малообразованный? Нееее. Транс-возраст
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13k
кира 59 минут назад
Ха, удивил... У нас всем женщинам страны всегда 18... с хвостиком. Но ведь хвостик не считается...
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142
Александра С кира 11 минут назад
У него тот хвост в вазелине.
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209
Алексей Давыдов Час назад
мне вот в конце рабочей неделе явно 65 лет! куда бежать подтверждать?())))
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5k
BenderRodriguez Час назад
С такой причёской там интеллект 5-летки
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74
Ксения Лукашенкова-Денисова BenderRodriguez 39 минут назад
У меня такая во 2 классе была:-D
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247
iskra Час назад
Интересно, что он в 64 года скажет? Это когда в Японии пенсию по возрасту дают..
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247
iskra Rom Полчаса назад
Такое в СССР было,и без всяких кружевных трусов. Горные народы свидетельств о рождении не имели,и паспорта им выдавали со слов.А десяток-другой годков прибавить, что бы быстрее пенсию получать сообразили многие. От этого на Кавказе так много "долгожителей" было,пока не наладили систему ЗАГСов.
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82k
Доктор Джонс Час назад
Инфантил...
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