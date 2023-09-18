"Транс-возраст": 39-летний японец настаивает на том, что ему 28

В нашем странном мире, где одни тренды молниеносно сменяют другие, появился новый способ самоидентификации. Японец, которому 39 лет от роду, заявляет, что ему 28 — потому что внутренне он чувствует себя именно на этот возраст. Паренёк уже побывал на японских ТВ-шоу и облетел заголовки.
Японцу по имени Джеки - 39 лет, но по его словам, он не чувствует себя на этот возраст, поэтому он решил, что ему будет 28. Парень публично попросил идентифицировать себя как 28-летнего, так как "этот возраст больше всего подходит для его незрелой личности". Сначала житель Киото появился на местном телевидении, а затем его история облетела СМИ.
По рассказам парня, идея "сменить возраст" пришла к нему после разговора с начальником на работе. При обсуждении одной темы руководитель спросил его: "Как ты можешь не знать этого в твоём-то возрасте?", после чего парень расстроился и впал в думы. Он решил, что не чувствует себя на 39 и предпочитает возраст, в котором ему комфортнее. История Джеки вызвала споры в японских соцсетях: кто-то отрицал и высмеивал идею "транс-возраста", а другие поддерживали. Некоторые считают, что такая концепция может сделать жизнь проще.
В любом случае, в этой концепции Джеки не первый. Уже встречались истории, когда "транс-возрастные" люди добавляли к своему биологическому возрасту некоторое количество лет, либо полностью отказывались от подсчёта лет, или использовали различные уравнения для указания своего возраста.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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