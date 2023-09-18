"Транс-возраст": 39-летний японец настаивает на том, что ему 28

По рассказам парня, идея "сменить возраст" пришла к нему после разговора с начальником на работе. При обсуждении одной темы руководитель спросил его: "Как ты можешь не знать этого в твоём-то возрасте?", после чего парень расстроился и впал в думы. Он решил, что не чувствует себя на 39 и предпочитает возраст, в котором ему комфортнее. История Джеки вызвала споры в японских соцсетях: кто-то отрицал и высмеивал идею "транс-возраста", а другие поддерживали. Некоторые считают, что такая концепция может сделать жизнь проще.