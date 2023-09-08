Испанец умоляет власти посадить его в тюрьму

60-летний испанец Хусто Маркес одинок и страдает от нескольких недугов. Мужчина активно просит – даже умоляет, – власти страны посадить его в тюрьму. Ради этого он уже несколько дней стоит возле тюрьмы в Малаге, дал интервью местным СМИ и записал видео.
60-летний житель испанского города Гранада, Хусто Маркес, уже несколько дней стоит у тюрьмы Альхаурин-де-ла-Торре в Малаге с плакатом "Я хочу в тюрьму". Мужчина активно призывает власти своей страны посадить его в тюрьму. Местные СМИ уже сфотографировали его с плакатом и взяли у него интервью. Как мужчина рассказал журналистам, он даже встречался с начальником тюрьмы, который отказал ему, когда тот выразил добровольное желание туда отправиться.
Как оказалось, мужчина страдает от рака, депрессии, тревоги и проблем с сердцем. Он отец пятерых детей, но уже несколько месяцев никого из них не видел и ни с кем не общался. По его словам, тюрьма - лучший выход для избавления от его "круглосуточного одиночества".
"Мне нигде не помогают, и тюрьма - лучший вариант для меня. Но я не хочу совершать никаких преступлений, чтобы туда попасть," - сказал мужчина в интервью телеканалу.
Маркес уже сидел в тюрьме: он отбывал срок в пару лет за хранение наркотиков, но утверждает, что к наркотикам не прикасался уже 30 лет. Его также несколько раз направляли в психиатрические службы, но они ничем не помогли - поэтому сейчас он решил пойти на отчаянные меры. Мужчина продолжает протестовать, надеясь, что ситуация как-нибудь разрешится.
"Они должны найти решение. Они не могут просто так оставить меня здесь в таком состоянии," - заявил Маркес.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что стоит оскорбить королеву?
Красивая, да... Но если в тюрьму охота?