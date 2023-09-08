Испанец умоляет власти посадить его в тюрьму

Маркес уже сидел в тюрьме: он отбывал срок в пару лет за хранение наркотиков, но утверждает, что к наркотикам не прикасался уже 30 лет. Его также несколько раз направляли в психиатрические службы, но они ничем не помогли - поэтому сейчас он решил пойти на отчаянные меры. Мужчина продолжает протестовать, надеясь, что ситуация как-нибудь разрешится.

"Они должны найти решение. Они не могут просто так оставить меня здесь в таком состоянии," - заявил Маркес.