Парень бросил работу и дом, и отправился в путешествие со своей кошкой

"Для меня Уиллоу - уникальная кошка. Она была со мной на каждом шагу - со времён депрессии до новой жизни в дороге, момента, когда я нашёл свою любовь, и начал глобально помогать другим животным. Я очень благодарен ей за всё, что она мне даёт. Прямо сейчас мы втроём находимся на пути в Эксмут, в западной Австралии. Не знаем, что ждет нас в будущем - но я знаю точно, что мы всегда будем вместе," - говорит Рич.