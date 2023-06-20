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Парень бросил работу и дом, и отправился в путешествие со своей кошкой

Парень бросил работу и дом, и отправился в путешествие со своей кошкой

Автор:
20 июня 2023 22:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Австралия   Добрые дела   Жизнь   животные   интересное   истории   история   кошка   люди   путешествия   
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8 лет назад парень по имени Рич оставил свою прежнюю жизнь, и отправился путешествовать по Австралии со своей кошкой Уиллоу. Эти двое колесили по стране на фургоне, и с тех пор посетили каждый штат и преодолели бесчисленное количество километров на пути к приключениям. Взглянем на их путешествия!

"В 2015 году я бросил карьеру в ИТ, продал свой дом и все вещи, и отправился в путешествие всей жизни. Тогда я был в депрессии и понимал, что моё психическое здоровье ухудшается - поэтому решил, что пора что-то изменить," - пишет Рич.


Тогда он покинул родной штат Тасманию, подготовил фургон, взял свою кошку Уиллоу и отправился в путешествие по всей Австралии. Они посетили все австралийские штаты, передвигаясь на фургоне-кемперване. Сначала Рич волновался о том, как будет вести себя его питомица в путешествиях, но Уиллоу стала его верным компаньоном.

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В 2016 году, пока они с кошкой путешествовали, Рич встретил свою любовь - девушку по имени Стеф. Она приехала из Великобритании, и у неё была рабочая виза. Тогда парень предложил ей попутешествовать с ними пару месяцев, и девушка согласилась. Ещё через три года Рич сделал ей предложение. Когда они вернулись в Хобарт, родной город парня, многие ожидали, что они "остепенятся" - но у ребят были более глобальные планы.

"Вернувшись, я нашёл работу в местном приюте для кошек, где я когда-то взял Уиллоу. Я помогал им с маркетингом и сборами средств, и решил, что здесь пригодятся мои навыки в ИТ. Тогда я понял, что карьера не обязательно должна быть такой, какой я её себе представлял. Понял, что мог бы использовать эти навыки, чтобы помочь организациям по защите животных по всей стране," - пишет парень.

С тех пор Рич помогает приютам по всей Австралии как ИТ-специалист. Из Хобарта троица отправилась в новое приключение по Австралии в доме на колёсах. По словам Рича, за неделю они проезжают не больше 350 км: они предпочитают не торопиться, а наслаждаться каждым мгновением поездки. Как говорит парень, отчасти "жить в моменте" его научила Уиллоу. В каждой поездке она рядом, остаётся самым верным другом и компаньоном своих хозяев.

"Для меня Уиллоу - уникальная кошка. Она была со мной на каждом шагу - со времён депрессии до новой жизни в дороге, момента, когда я нашёл свою любовь, и начал глобально помогать другим животным. Я очень благодарен ей за всё, что она мне даёт. Прямо сейчас мы втроём находимся на пути в Эксмут, в западной Австралии. Не знаем, что ждет нас в будущем - но я знаю точно, что мы всегда будем вместе," - говорит Рич.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Добрые дела   Жизнь   животные   интересное   истории   история   кошка   люди   путешествия   
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15k
a_komolow Полчаса назад
Хорошо им
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Дмитрий 10 минут назад
Пост о кошке, которой повезло стать путешественником.
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