Пошло или красиво? Пользователи соцсетей разделились на два лагеря

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Этот пост посвящен чокерам - украшению, которое плотно прилегает к шее. Отношение в нему в обществе разное. А что думаете вы? Нравится или нет?
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