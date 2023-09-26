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Пошло или красиво? Пользователи соцсетей разделились на два лагеря

Пошло или красиво? Пользователи соцсетей разделились на два лагеря

Автор:
26 сентября 2023 13:55
Метки: Аксессуар   Реакция   девушки   соцсети   украшение   чокер   
1310
17

Этот пост посвящен чокерам - украшению, которое плотно прилегает к шее. Отношение в нему в обществе разное. А что думаете вы? Нравится или нет?

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Метки: Аксессуар   Реакция   девушки   соцсети   украшение   чокер   
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14  комментариев
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12k
Владимир 47 минут назад
Почему на 2? Есть ещё один лагерь, " Похер" !
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35k
АнтонПолднев 36 секунд назад
А мне в детском садике говорили, что от сладкого жопа слипнется. С тех пор я сожрал столько сладкого, что хватило бы слипнуть насмерть население районного города

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2k
SoulSeeker 2 минуты назад
Ну а что, штука хорошая, позволяет любой женщине вполне прилично написать на себе "я шлёндра", а если что вдруг пойдет не так всегда заявить что её "не так поняли", "она не такая" и вообще это не про любовь к БДСМ и оральному сексу, а бархатка, а все кто считают иначе - необразованные неучи и мужланы. А вот если всё пойдет так...Но это другая история и не будем в неё углубляться. В общем, отличный аксессуар, в наше время мало вещей которыми можно подать столь явные сигналы окружающим посредством внешнего вида - на цвет волос всем давно по барабану, хоть синим покрась, хоть зеленым.
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17k
Shtoppi 5 минут назад
все эти темы, вышли из бдсм контркультуры
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834
Илья 5 минут назад
Черный пояс по оральному [мат]
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869k
А.Берестенко 21 минуту назад
Во!

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1k
Мария Коненкова Полчаса назад
Чокер - это же не только бдсм-ошейник с шипами и пряжками. Почему у многих только с ними ассоциации? Чокеры бывают разные. В старые времена барышни их носили, назывались бархатками. И не укорачивают они шеи (если она сама по себе не заплыла жиром), а наоборот, подчёркивают изящество. Мне нравятся.
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6k
fin4all Полчаса назад
Да даже на приведённых фотографиях совершенно разные вещи показаны! Одно дело ленточка или цепочка с кулончиком, и совсем другое ошейник или иная кожаная атрибутика садо-мазо.
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27k
AzuveR 41 минуту назад
Ошейник есть,поводок есть. Намордник где ?
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32k
Ego sum qui sum 45 минут назад
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2k
Vergüenza Ajena 46 минут назад
А поводок в комплекте?
Или нужно отдельно покупать?
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11k
Б.Касторский 47 минут назад
Если хочется, то почему нет? А те кому не нравится, так их вроде никто не заставляет носить. А то столько экспертов по моде стало! При том стоит этим же долб-м сказать, что шорты на мужчине после 14 лет не допустимы, если дело не на пляже или в бассейне происходит, то тут начинается визг. А уж про лосины на жирных бабах и вовсе молчу! Просто у некоторых узкое мышление в рамках своих представлениях о норме и морали. Хотя вроде их мнения и не спрашивали, удивительно.
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94
ruslan d 50 минут назад
На ком как
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