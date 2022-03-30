20 волнующих женщин вопросов, которые они решились задать мужчинам

1845
21
Перед вами подборка вопросов, которые реально очень беспокоят женщин. Все это время они молчали, но сегодня спросили в лоб. Что-то подсказывает, что сами мужчины не смогут ответить на большинство из них.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Очень неожиданные истории и вопросы, которые женщины оставляют в интернете
- Провалы мужчин на первых свиданиях, печальный опыт которых стоит взять на заметку
- Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг
- 15 весомых причин бросить свою девушку уже в этот понедельник
- Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез
26
Понравилось26
Новости партнёров
2 Мужчина охотник. Его зрение узконаправленное на поиск скрывающейся вдали добычи. Женщина хранитель очага. Жертва. Она одним взглядом охватывает ближайшие окрестности в поисках опасности.
Женщина видит всё содержимое шкафа, мужчина последовательно осматривает все полки в поисках носков.
3 Живот мешает.
4 Как тебя хотеть, если ты занята? Возможно если ты будешь вести себя как мужик, станешь своим парнем, тогда для нормальной дружбы без уступок, хотеть будет необязательно.
5 Возможно парень молод. Он понял что надо написать первым, а вот что делать если ему ответили пока не знает. Ну возможно пишет всем подряд, а продолжает переписку лишь с теми кто подходит под требуемые параметры.
6 Я из того самого большинства
7
8 Надёжность. Безотказность.
9 Как говорят знающие люди, на вкус и цвет все фломастеры разные.
10 Не все те девушки, что красивее серых мышек, остаются таковыми после удаления лакокрасочного покрытия. А оно обычно гарантируется только в демоверсии. Ну и кроме, на лицо ужасные и добрые внутри, есть их антиподы.
11 Спросите у своих, задавших 4-й вопрос.
12 Лично, я считаю, что наоборот.
13 Закон Мерфи. Одна ухватила какого попало принца на не понять каком коне, а другая так долго выбирала того самого, что будет вынуждена выбирать из коней.
14 Он мог бы написать что у тебя красивое туловище, но постарался подобрать комплимент по изящнее. Как смог.
15 Я так полагаю речь идёт об ответе на ваши сиськи/жопы? Его жопа вас больше устроит? Подскажите ему. Мы не понимаем намёков.
16 Давай не будем об этом. Итак, на душе тошно.
17 Не знаю. У меня на большом пальце. Что нибудь подковырнуть или винт какой открутить.
18 Обзор рынка предложений
19 Называя девушек по имени, можно перепутать. А вы такое очень не любите. Ну а как звать всех девушек, каждый выбирает сам.
20 Это только в сильные морозы. Обычно не звучит.
Ну а серьёзно, есть такие что удаляют, но по мне так с ними как то интереснее. Да и не мешают особо. Разве что танцевать. Ну так я и не любитель.