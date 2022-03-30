20 волнующих женщин вопросов, которые они решились задать мужчинам

Перед вами подборка вопросов, которые реально очень беспокоят женщин. Все это время они молчали, но сегодня спросили в лоб. Что-то подсказывает, что сами мужчины не смогут ответить на большинство из них.

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1. Мужчины, вам на заметку! 0 Источник:

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2. Что-то подсказывает, что перед нами риторический вопрос 0 Источник:

3. Кто-то вообще видел мужские брюки с высокой посадкой? 0 Источник:

4. Есть ли дружба между мужчинами и женщинами? 0 Источник:

5. Тот случай, когда охота завершилась 0 Источник:

6. К данному вопросу могут присоединиться и большинство мужчин 0 Источник:

7. Парни, какой ответ вы ждете? 0 Источник:

8. У кого-то созрел ответ? 0 Источник:

9. Во-первых, это вкусно 0 Источник:

10. Вопрос от одиноких красивых девушек 0 Источник:

11. Здесь нужно объяснять и объяснять 0 Источник:

12. На что они намекают... 0 Источник:

13. Что-то нездоровый разговор про геев начался... 0 Источник:

14. Девушки, опыт! 0 Источник:

15. К теме знакомств в интернете 0 Источник:

16. Мужики после 35, что случилось? 0 Источник:

17. Обладатели, поделитесь тайной 0 Источник:

18. У кого сколько? 0 Источник:

19. ? 0 Источник: