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20 волнующих женщин вопросов, которые они решились задать мужчинам

20 волнующих женщин вопросов, которые они решились задать мужчинам (21 фото)

Автор:
30 марта 2022 17:59
Сообщество : Юмор
Метки: вопрос   девушки   женщины   мужчины   опрос   ответ   отношения   парни   соцсети   
1845
21
Перед вами подборка вопросов, которые реально очень беспокоят женщин. Все это время они молчали, но сегодня спросили в лоб. Что-то подсказывает, что сами мужчины не смогут ответить на большинство из них.
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Источник:

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Метки: вопрос   девушки   женщины   мужчины   опрос   ответ   отношения   парни   соцсети   
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20  комментариев
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чахлик невмерущий Час назад
Девушки! Объясните мне что за херню я сейчас прочитал!?
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4k
Alex75r 16 минут назад
1 Женщине надо нарядиться, накраситься, подложить где надо и утянуть где не надо, а мужик он изначально красивый. Так зачем мучатся с пусть и адаптированной, но всё равно не удобной версией средневекового камзола.
2 Мужчина охотник. Его зрение узконаправленное на поиск скрывающейся вдали добычи. Женщина хранитель очага. Жертва. Она одним взглядом охватывает ближайшие окрестности в поисках опасности.
Женщина видит всё содержимое шкафа, мужчина последовательно осматривает все полки в поисках носков.
3 Живот мешает.
4 Как тебя хотеть, если ты занята? Возможно если ты будешь вести себя как мужик, станешь своим парнем, тогда для нормальной дружбы без уступок, хотеть будет необязательно.
5 Возможно парень молод. Он понял что надо написать первым, а вот что делать если ему ответили пока не знает. Ну возможно пишет всем подряд, а продолжает переписку лишь с теми кто подходит под требуемые параметры.
6 Я из того самого большинства
7

8 Надёжность. Безотказность.
9 Как говорят знающие люди, на вкус и цвет все фломастеры разные.
10 Не все те девушки, что красивее серых мышек, остаются таковыми после удаления лакокрасочного покрытия. А оно обычно гарантируется только в демоверсии. Ну и кроме, на лицо ужасные и добрые внутри, есть их антиподы.
11 Спросите у своих, задавших 4-й вопрос.
12 Лично, я считаю, что наоборот.
13 Закон Мерфи. Одна ухватила какого попало принца на не понять каком коне, а другая так долго выбирала того самого, что будет вынуждена выбирать из коней.
14 Он мог бы написать что у тебя красивое туловище, но постарался подобрать комплимент по изящнее. Как смог.
15 Я так полагаю речь идёт об ответе на ваши сиськи/жопы? Его жопа вас больше устроит? Подскажите ему. Мы не понимаем намёков.
16 Давай не будем об этом. Итак, на душе тошно.
17 Не знаю. У меня на большом пальце. Что нибудь подковырнуть или винт какой открутить.
18 Обзор рынка предложений
19 Называя девушек по имени, можно перепутать. А вы такое очень не любите. Ну а как звать всех девушек, каждый выбирает сам.
20 Это только в сильные морозы. Обычно не звучит.
Ну а серьёзно, есть такие что удаляют, но по мне так с ними как то интереснее. Да и не мешают особо. Разве что танцевать. Ну так я и не любитель.
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20k
KOSTELLO 16 минут назад
Ну, вот эту х@рню я тоже не понимаю

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5k
rutt Полчаса назад
А я всё гадаю, чего это они задумчивые такие., а тут вон какие мыслительные процессы происходят.
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20k
Егор 44 минуты назад
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4k
B@r@bux 45 минут назад
Потому-что те кто нам нравятся уже не обращают на нас внимание, а те кто обращает внимание ещё не нравится.

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18k
homerchik Час назад
Комментарий к фото
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10k
Мистер Фикс Час назад
У классных парней девушка серая мышь... а может это ты тупой пустоцвет на один раз?
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23k
Ego sum qui sum Час назад
каждая пуп земли и знает как надо
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44k
dima423 Час назад
Ну ппц)) на половину вроде ответил... пусть читают))
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44k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
потому что 20 летние девки считают нас стариками)))
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122
MPEG-8 Час назад
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44k
dima423 Час назад
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затем же зачем и вы) есть бл*дуны среди мужиков так же как и бл*ди среди баб)
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44k
dima423 Час назад
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ой не пи*дите... это вам беременным селедку с бананами подавай, и соленые огурцы с клубникой))
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44k
dima423 Час назад
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ну элементарно же... то что в этот двор можно зайти))
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dima423 Час назад
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зачем отвечать на ответ... "огонь" это уже реакция или ответ на что то)) ...ну можно ответить "спасибо", если на вопрос как тебе мое новое платье, мужик написал "огонь"))
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dima423 Час назад
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вопрос девочки 7 лет по умственному развитию))
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44k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
блин да потому что это тупо неудобно)) ...че бабы не носят шпильки всегда это же 100% к сексуальности?))
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