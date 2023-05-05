Девушка написала первая: как мужчины на самом деле относятся к инициативным барышням

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Помните шутку про то, что девушка написала первая парню и умерла? Так вот в Твиттере пользователи решили выяснить, как на самом деле мужчины относятся к барышням, которые проявляют инициативу.
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А как вы относитесь к инициативе со стороны женщин?
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1. Верность. Под верностью женщины понимают отсутствие секса на стороне. Но на деле верность - это не предавать близких. Хранить их секреты, вместе идти "на дело", чем бы оно ни было. От ремонта в квартире до обороны дома. А секс на стороне в таком ключе - это сущая мелочь, ей богу.
2. Честность. Считается, что честная девушка не даст на первом свидании. А я считаю, что наоборот. Если честная девушка почувствовала искру как и вы и нет обстоятельств против (месячные, абсолютно нерасполагающая обстановка и тд), то секс вполне себе должен случиться. Иначе какой смысл во втором свидании? Стерпится-слюбится? Так это присказка для терпил, а не личностей.
3. Инициатива. Девушка должна не бояться проявлять инициативу. Нравится ей парень - скажи напряму. Ну или через подружек/друзей передай. Намекни. Не понял намека? Скорее всего, понял, просто нет обратной реакции, а парень вежливый. Бывает. Не беда. Уже в отношениях тоже прояви инициативу. Хочешь, чтоб тебя связали и выпороли? Скажи. Хочешь пригласить девушку третьей? Скажи. И так далее. Почему то про материальные блага девушки не стесняются говорить. А про интимные вещи - воды в рот набрали.
Если я один выбираю, и начинаю тащить отношения - то я выбираю и в какую они сторону будут развиваться, и когда закончатся, логично же ? Вот лежит картошка в магазине - я выбрал, мне и решать- в суп её или пожарить. Не нравится чувствовать себя картошкой -проявляйте хоть какую-то активность. Сделал мужик первый шаг - так подбодри, если тебе это интересно
Что с их коронной фразой тогда будет?