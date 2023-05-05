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Девушка написала первая: как мужчины на самом деле относятся к инициативным барышням

Девушка написала первая: как мужчины на самом деле относятся к инициативным барышням

Автор:
05 мая 2023 08:09
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: девушка написала первая   девушки   инициатива   интересно   мужчины спорят   обсуждение   соцсети   
3700
15

Помните шутку про то, что девушка написала первая парню и умерла? Так вот в Твиттере пользователи решили выяснить, как на самом деле мужчины относятся к барышням, которые проявляют инициативу.

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А как вы относитесь к инициативе со стороны женщин?

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Метки: девушка написала первая   девушки   инициатива   интересно   мужчины спорят   обсуждение   соцсети   
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8  комментариев
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9k
Copycat Час назад
Я считаю в этом плане М и Ж равны, чего комедию ломать, кому надо тот первый и написал, скучно мне хочется поговорить, я пишу первый, соскучилась она - пусть тоже проявит инициативу напишет\позвонит, ничего зазорного в этом нет, сейчас 2023й год и только человек застрявший в прошлом веке может обвинить женщину котоаря идет на контакт первой в каком то не правильном поведении
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7k
Maximvs 8 минут назад
Я не знаю, кто вбил девчонкам кашу в голову (возможно, мамы, папы и бабушки). Но сбиты прицелы наглухо.
1. Верность. Под верностью женщины понимают отсутствие секса на стороне. Но на деле верность - это не предавать близких. Хранить их секреты, вместе идти "на дело", чем бы оно ни было. От ремонта в квартире до обороны дома. А секс на стороне в таком ключе - это сущая мелочь, ей богу.
2. Честность. Считается, что честная девушка не даст на первом свидании. А я считаю, что наоборот. Если честная девушка почувствовала искру как и вы и нет обстоятельств против (месячные, абсолютно нерасполагающая обстановка и тд), то секс вполне себе должен случиться. Иначе какой смысл во втором свидании? Стерпится-слюбится? Так это присказка для терпил, а не личностей.
3. Инициатива. Девушка должна не бояться проявлять инициативу. Нравится ей парень - скажи напряму. Ну или через подружек/друзей передай. Намекни. Не понял намека? Скорее всего, понял, просто нет обратной реакции, а парень вежливый. Бывает. Не беда. Уже в отношениях тоже прояви инициативу. Хочешь, чтоб тебя связали и выпороли? Скажи. Хочешь пригласить девушку третьей? Скажи. И так далее. Почему то про материальные блага девушки не стесняются говорить. А про интимные вещи - воды в рот набрали.
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87
Alexander 11 минут назад
Самое интересное что Решительные обычные а иногда и страшненькие девушки забирают себе мужиков красавцев. А девченки фигуристые красотки которые все из себя недотроги обычно или одни или потом встречают с горцами и азиатами. Никто не говорит что красотки должны быть легкодоступными они должны намекать мужику если он им симпатичен что им он хоть както интересен. Молодые девушки обычно стеснител ные. поцеловаться в щечку не не. А девушки ближе к 30 уже более активные и при взаимной симпатии уже и приглашают на кофе домой.
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26k
Matrosskin 12 минут назад
" Ну и сиди как дура без подарка " (с) старый анекдот
Если я один выбираю, и начинаю тащить отношения - то я выбираю и в какую они сторону будут развиваться, и когда закончатся, логично же ? Вот лежит картошка в магазине - я выбрал, мне и решать- в суп её или пожарить. Не нравится чувствовать себя картошкой -проявляйте хоть какую-то активность. Сделал мужик первый шаг - так подбодри, если тебе это интересно
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1k
Dimon 39 минут назад
Есть поговорка: "Было бы желание! " А кто там первый или второй уже не так важно. Принято конечно считать, что парень сам должен проявить первым инициативу, но не обязательно. Другое дело, что с этими ненормальными феминистками и идиотским законами "о взаимном согласии" на "цивилизованном " Западе скоро одни педики и лесбиянки останутся. Как показывает идиотизм последних лет, даже спустя 20-30 лет можно кого угодно обвинить в чем угодно, особенно если ты богат и успешен!
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1k
Nico 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Хаим Каценеленбоген 49 минут назад
Если женщине что-то действительно нужно, то она возьмёт это сама. К сожалению, в свои лучшие годы женщины обычно не в курсе, что так можно и нужно. Некоторые потом кусают локти всю жизнь.
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64k
doker Час назад
Не будут женщины писать первыми.

Что с их коронной фразой тогда будет?

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