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Легче почку продать: реакция соцсетей на дорогущие AR-очки от Apple

Легче почку продать: реакция соцсетей на дорогущие AR-очки от Apple

Автор:
07 июня 2023 15:53
Сообщество : Юмор
Метки: AR-очки   Apple   Vision Pro   Реакция   интересное   очки   приколюмор   соцсети   фото   
1184
16

На днях Apple продемонстрировали миру AR-гарнитуру за $3499 (почти 300 тысяч рублей). Пользователи сети со всего мира по-разному встретили эту новинку, но почти все точно уверены - цена просто космическая!

Apple пообещали, что эти очки заменят кинотеатры, игровые приставки, смартфоны, планшеты и вообще всё неживое. В шлеме можно будет делать вообще всё, что хотите. Компьютером на голове можно управлять с помощью глаз и головы. В Vison Pro установлены microLED-дисплеи, картинка будет "кристально чистой" в разрешении от 4К и выше. Вместо входа по отпечатку пальца - вход по сетчатке глаза.

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Vision Pro будет стоить $3499 (почти 300 тысяч рублей). В продажу он поступит в 2024 году. Ближе к этому времени в магазинах Apple можно будет потестить новинку. Пользователей сети очень поразила цена девайса и они принялись соревноваться в остроумии.

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Метки: AR-очки   Apple   Vision Pro   Реакция   интересное   очки   приколюмор   соцсети   фото   
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13  комментариев
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1k
ruslan d 56 минут назад
Для кого-то 300 К это месячная ЗП , так что почему бы и нет ?
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1k
Вадим Курбатов 5 минут назад
Ждём "убийц" из Китая и Кореи)
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6k
qap 17 минут назад
Ну если приблуда заменит смарт, ноут, комп и зомбоящик, при этом качество изображения будет больше 4к, да еще и в 3D. Не будет плавить мозги и сажать зрение, то вполне себе подъемный ценник.
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994
liveevil 24 минуты назад
Если этот шлем не подключается ни к ПК, ни к Маку [что ооооочень вероятно], то на*рен он вообще нужен?!Смотреть Youtube на 100 дюймовом экране, фоточки, панорамки, почту?
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2k
taxcop Полчаса назад
А что почка так подешевела? 10 тысяч долларов США вроде стоила
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29k
Aqueronte Полчаса назад
А никто не думал пойти подучиться и зарабатывать больше, чтоб эта сумма не была такой огромной? Я знаю кучу людей, зарабатывающих эту и большую сумму в месяц. Другой вопрос, нужна ли им эта приблуда. Но позволить купить ее и не ныть они могут.
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2k
Alex 43 минуты назад
Ну и херня...
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33k
АнтонПолднев Час назад
И ведь обязательно найдутся весельчаки...
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PokemonKa
Pika-Pika?
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