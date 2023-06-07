Легче почку продать: реакция соцсетей на дорогущие AR-очки от Apple

На днях Apple продемонстрировали миру AR-гарнитуру за $3499 (почти 300 тысяч рублей). Пользователи сети со всего мира по-разному встретили эту новинку, но почти все точно уверены - цена просто космическая!
Apple пообещали, что эти очки заменят кинотеатры, игровые приставки, смартфоны, планшеты и вообще всё неживое. В шлеме можно будет делать вообще всё, что хотите. Компьютером на голове можно управлять с помощью глаз и головы. В Vison Pro установлены microLED-дисплеи, картинка будет "кристально чистой" в разрешении от 4К и выше. Вместо входа по отпечатку пальца - вход по сетчатке глаза.
Vision Pro будет стоить $3499 (почти 300 тысяч рублей). В продажу он поступит в 2024 году. Ближе к этому времени в магазинах Apple можно будет потестить новинку. Пользователей сети очень поразила цена девайса и они принялись соревноваться в остроумии.
3. Всё так и будет. Если люди брали кредиты на айфоны, то тут придётся продавать машину...
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