Легче почку продать: реакция соцсетей на дорогущие AR-очки от Apple

Apple пообещали, что эти очки заменят кинотеатры, игровые приставки, смартфоны, планшеты и вообще всё неживое. В шлеме можно будет делать вообще всё, что хотите. Компьютером на голове можно управлять с помощью глаз и головы. В Vison Pro установлены microLED-дисплеи, картинка будет "кристально чистой" в разрешении от 4К и выше. Вместо входа по отпечатку пальца - вход по сетчатке глаза.