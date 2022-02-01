Похоронное бюро оскандалилось рекламой 18+

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Пользователи интернета были возмущены рекламным роликом, где полуголые модели позировали рядом с похоронными атрибутами.
Некоторые критики посчитали кадры с откровенно одетыми девушками, лежащими в гробах, кощунственными. А части комментаторов не понравилась очередная объективизация женского тела.
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Сотрудники столичного агентства ритуальных услуг активно развивают свой тикток-аккаунт, где рассказывают об особенностях своей работы и шутят на похоронную тематику.
Один из роликов, который был опубликован в январе, многих зрителей возмутил. Девушки модельной внешности, наряженные в откровенные наряды, позировали возле гробов.
Один из роликов, который был опубликован в январе, многих зрителей возмутил. Девушки модельной внешности, наряженные в откровенные наряды, позировали возле гробов.
Некоторые даже лежали в гробах в соблазнительных позах, а одна из моделей использовала похоронный атрибут в качестве скамеечки для ног. Съемка сопровождалась светом красного и желтого цветов и на нее не пожалели генераторов дыма.
Многие зрители посчитали, что полуобнаженные девушки в рекламе ритуальной службы - это, во-первых насмешка над горем тех, кто потеряв близких, обращается к похоронным бюро, а во-вторых, что в в такой рекламе продажа женского тела крайне неуместна.
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Странно, я пользователь интернета и я не возмущён... что со мной не так?
Взвесьте и заверните мне пожалуйста 2 уместных женских тела стандартных по часу, и одно афротело на 2 часа (нельзя быть занудой и расистом))))