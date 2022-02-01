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Похоронное бюро оскандалилось рекламой 18+

Похоронное бюро оскандалилось рекламой 18+ (3 фото)

Автор:
01 февраля 2022 16:32
Сообщество : RealFishki
Метки: видео   девушки   комментарии   реклама   смерть   соцсети   тикток   фото   
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Пользователи интернета были возмущены рекламным роликом, где полуголые модели позировали рядом с похоронными атрибутами.
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Сотрудники столичного агентства ритуальных услуг активно развивают свой тикток-аккаунт, где рассказывают об особенностях своей работы и шутят на похоронную тематику.
Один из роликов, который был опубликован в январе, многих зрителей возмутил. Девушки модельной внешности, наряженные в откровенные наряды, позировали возле гробов.
Многие зрители посчитали, что полуобнаженные девушки в рекламе ритуальной службы - это, во-первых насмешка над горем тех, кто потеряв близких, обращается к похоронным бюро, а во-вторых, что в в такой рекламе продажа женского тела крайне неуместна.

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Метки: видео   девушки   комментарии   реклама   смерть   соцсети   тикток   фото   
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11  комментариев
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942
Кактус 45 минут назад
Тут прямо пора вводить статью "оскорбление чувств утративших".
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2k
Игорь 20 минут назад
скажите, а уже весь интернет взорван?
Странно, я пользователь интернета и я не возмущён... что со мной не так?
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4k
ayekaramba Полчаса назад
А где тут 18+?
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813
Chaim Kushnir 41 минуту назад
если вы похоронили 9 родственников через наше агентство, то 10-го мы похороним бесплатно!
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6k
Pravednik84 43 минуты назад
"...в такой рекламе продажа женского тела крайне неуместна"
Взвесьте и заверните мне пожалуйста 2 уместных женских тела стандартных по часу, и одно афротело на 2 часа (нельзя быть занудой и расистом))))
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345
Youtube's Best Channel 44 минуты назад
Любовь до гроба.
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4
Varelik 47 минут назад
Есть ещё люди смотрящие телевизор, да ещё и рекламу, ещё и конспектируют.
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