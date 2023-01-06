Остановите это: 20 раз, когда с фото-редакторами явно перестарались

Фильтры и редакторы фото - беда нашего времени. Иногда любители поредактировать фото заходят слишком далеко - и совсем не приукрашивают свою внешность, а скорее наоборот. Они ещё и несут в массы комплексы и проблемы с самооценкой, навешивая другим ложные представления о красоте. К счастью, в сети даже появляются группы, которые высмеивают подобное. Взглянем на те случаи, когда с фото-редакторами явно перестарались.

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Кто-то ещё использует эти старинные фильтры 0 Источник:

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Стандартная история: в соцсетях и в жизни 0 Источник:

Красавчики 0 Источник:

Фото из роддома 0 Источник:

Найди 10 отличий 0 Источник:

Необъятный зад - какой-то новый тренд у молодёжи 0 Источник:

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И это считается красивым? 0 Источник:

Предательское отражение всё выдаёт 0 Источник:

"Эта блоггерша постоянно говорит, что не использует фильтры для фото" 0 Источник:

Фото в соцсетях и в жизни 0 Источник:

И такое бывает 0 Источник:

Обработанное фото и реальное фото 0 Источник:

До и после 0 Источник:

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Реальность и фильтр 0 Источник:

Фото в профиле и кадр с видео-интервью 0 Источник:

Когда уже эти фильтры уйдут в небытие? 0 Источник:

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