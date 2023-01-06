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Остановите это: 20 раз, когда с фото-редакторами явно перестарались

Остановите это: 20 раз, когда с фото-редакторами явно перестарались

Автор:
06 января 2023 20:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   боги фотошопа   девушки   люди   обработка фото   соцсети   фильтры   фото   фотографии   фотошоп   
8009
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Фильтры и редакторы фото - беда нашего времени. Иногда любители поредактировать фото заходят слишком далеко - и совсем не приукрашивают свою внешность, а скорее наоборот. Они ещё и несут в массы комплексы и проблемы с самооценкой, навешивая другим ложные представления о красоте. К счастью, в сети даже появляются группы, которые высмеивают подобное. Взглянем на те случаи, когда с фото-редакторами явно перестарались.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   боги фотошопа   девушки   люди   обработка фото   соцсети   фильтры   фото   фотографии   фотошоп   
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28  комментариев
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12k
Alex Djeff 9 часов назад
Оригинал выглядит как-то так...
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13k
Алексей 19 минут назад
Как страшно жить)))))
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50k
Александр 3 часа назад
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726
333 4 часа назад
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4k
Вениамин 5 часов назад
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341
Дементий Мурзич 5 часов назад
кто все эти крысы?
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10k
Просто Царь 7 часов назад
Мой дед меня всегда учил, что жену надо выбирать только в бане.
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355
Тамара Витальевна 8 часов назад
да ладно вам. дайте девкам помечтать...
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4k
MartiniBianco 8 часов назад
Ребята, хочу узнать ваше мнение. Зачесанные наверх брови, как на последнем фото - это зашквар или нет? (Моё женское мнение - блевотнее таких бровей только "заполненные" носогубки, когда девушка улыбается, а возле носа складок нет. Но вдруг мужчинам нравится, я хз.)
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17k
Dr.CrAzY 8 часов назад
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87k
Taras Kozalupko 9 часов назад
Слева 31 декабря, справа 9 января

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5k
Компьютер DELL монитором 9 часов назад
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5k
Очень Злой 9 часов назад
Плять я 15лет в инете,и не знал что так можно,какой же я лузер,сколь бы телок я покрыл,я неудачник!...плак плак хнык хнык...
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10k
kaboza 10 часов назад
отдохни мои глаза
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346
Alex 10 часов назад
Лицом прекрасным станет ж...а благодаря искусству фотошопа!
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13k
Мистер Фикс 10 часов назад
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112
twincam 10 часов назад
что у желтой с ногой, на предпоследнем фото? ))
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3k
Leonid 10 часов назад
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5k
sedoisever 10 часов назад
Вот сбацал ты пост про фоторедактор. Время потратил. Неужели не нашёл пары секунд забить это слово и узнать, как оно пишется?
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4k
Suvar_ 11 часов назад
эвоно как её распiдарасило
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246
Victor 11 часов назад
когда человеку совсем нечего делать, то он открывает фотошоп
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