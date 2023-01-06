Остановите это: 20 раз, когда с фото-редакторами явно перестарались

8009
21
Фильтры и редакторы фото - беда нашего времени. Иногда любители поредактировать фото заходят слишком далеко - и совсем не приукрашивают свою внешность, а скорее наоборот. Они ещё и несут в массы комплексы и проблемы с самооценкой, навешивая другим ложные представления о красоте. К счастью, в сети даже появляются группы, которые высмеивают подобное. Взглянем на те случаи, когда с фото-редакторами явно перестарались.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 22 человека, которые вывели лень на новый уровень
- Парень фотошопит себя с семейкой Кардашьян забавы ради
- Тот неловкий момент, когда чуть-чуть переборщил с фотошопом
- 25 жизненных ситуаций, которые откровенно бесят
- Коты везде: девушка создаёт забавные фотожабы с котами
Новости партнёров