Подводный лифт с окнами, в которых ничего не видно – зато показывают кино

Это сооружение издалека напоминает то ли беседку, то ли колокольчик, то ли растущий из воды гриб. На самом деле перед вами — первый в мире подводный лифт — фактически со всеми удобствами.
Установлен этот подводный лифт — Tauchergondel — на острове Узедом, в курортном городке Цинновиц на побережье Балтийского моря в Германии. Заработал он в 2006 году.
Позже три похожих «лифта» появились еще в трёх районах Германии — в Зеллине, Грёмице и Цингсте. Разработал этот лифт местный инженер и архитектор Андреас Вульф.
Сооружение представляет собой водонепроницаемую 45-тонную кабину, закрепленную на металлическом столбе, длина которого — 10 метров. Кабина, приводимая в действие двумя электрическими двигателями, плавно скользит вниз и вверх, уходя под воду на глубину примерно 4 метра.
За доступ свежего воздуха в салон отвечает система вентиляции, за безопасность — аварийные механизмы, которые могут при необходимости за несколько секунд вернуть «лифт» из-под воды.
А при сильных волнах аттракцион вообще закрыт для посетителей в целях безопасности. Так что если собираться на этот аттракцион, то стоит обратить внимание на прогноз погоды.
Внутри «колокольчика» установлены сидения, количество которых рассчитано на 24 человека. «На борту» лифта можно купить сувениры и напитки. Есть здесь и 3D-кинотеатр.
Во время погружения-экскурсии, которая длится примерно 40 минут, гостям показывают фильмы, которые рассказывают как о тропических морях, так и о биологии собственно Балтийского моря — ведь именно в это море погружается лифт.
Тут, конечно, напрашивается вопрос — зачем же нырять в воды Балтики, чтобы под водой смотреть о ней же кино, если подводный мир — вот он, за окнами кабины?
Всё дело в видимости: в Балтийском море много планктона и водорослей, из-за чего вода бывает довольно мутной. Кроме того, глубина здесь относительно небольшая — рыбы и прочие морские обитатели, на которых хотелось бы полюбоваться, могут сюда просто не приплыть.
Такой вот, с одной стороны, сомнительный интерактив — но, с другой стороны, подводный лифт пользуется популярностью.
Источник:
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