Подводный лифт с окнами, в которых ничего не видно – зато показывают кино

Установлен этот подводный лифт — Tauchergondel — на острове Узедом, в курортном городке Цинновиц на побережье Балтийского моря в Германии. Заработал он в 2006 году.

Позже три похожих «лифта» появились еще в трёх районах Германии — в Зеллине, Грёмице и Цингсте. Разработал этот лифт местный инженер и архитектор Андреас Вульф.