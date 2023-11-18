15 знаменитых сооружений, на строительство которых потребовалось внушительное количество времени

Иногда архитекторам и строителям приходилось тратить сотни лет, чтобы довести задуманный проект до идеала, где каждая мелочь и каждая деталь играют огромное значение. Благодаря им сегодня мы имеем возможность наслаждаться видами пирамид, величественных соборов и удивительных скульптур. Давайте узнаем, сколько же времени им понадобилось для создания столь величественных и вдохновляющих сооружений.