15 знаменитых сооружений, на строительство которых потребовалось внушительное количество времени

Великие достопримечательности, построенные не так давно или, напротив, многие-многие годы назад, потрясают воображение. Глядя на них, понимаешь, что для их возведения были затрачены огромные усилия и ресурсы, главный из которых — время.
Иногда архитекторам и строителям приходилось тратить сотни лет, чтобы довести задуманный проект до идеала, где каждая мелочь и каждая деталь играют огромное значение. Благодаря им сегодня мы имеем возможность наслаждаться видами пирамид, величественных соборов и удивительных скульптур. Давайте узнаем, сколько же времени им понадобилось для создания столь величественных и вдохновляющих сооружений.
Страна: Италия
Такое внушительное сооружение как Колизей было построено в удивительно короткие сроки. Но, возможно, нам не стоит удивляться, поскольку древние римляне являлись строителями мирового уровня.
Страна: Индия
Чтобы построить гигантское мраморное здание, потребовалось около 20 тысяч рабочих и 1000 слонов.
Страна: Греция
Прямоугольное здание шириной 31 метр и высотой 70 метров возводилось из белого мрамора. Внутри него была установлена большая статуя богини, сделанная из золота и слоновой кости.
Страна: Египет
Согласно теории учёных, в строительстве принимало участие более 100 тысяч человек.
Страна: Франция
Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года в Париже, которая проводилась в честь празднования столетия Французской революции.
Страна: Китай
Страна: США
Страна: Китай
Первая стройка стены заняла 10 лет. Однако в последующие столетия сооружение претерпевало постоянные ремонты, разрушения и расширения.
Страна: Греция
На строительство гигантской статуи ушло всего 12 лет, но просуществовала она недолго, всего чуть более полувека. Была разрушена землетрясениями. Сегодня место, где некогда стояла скульптура, выглядит довольно обычно. Однако его всё равно посещает множество туристов со всей планеты.
Страна: Франция
Страна: Италия
Строительство башни велось в два этапа и продолжалось столь длительное время из-за больших перерывов между работой. А знаменитый наклон башни возник из-за недоработки проекта, связанной с недостаточной глубиной фундамента.
Страна: Ватикан
Страна: Россия
Страна: Италия
В строительстве собора принимали участие более 180 именитых архитекторов, скульпторов и художников. К созданию сооружения также приложили руку Леонардо да Винчи и даже Наполеон Бонапарт.
Страна: Ватикан
Снаружи Сикстинская капелла не отличается красотой. Такой дизайн не случаен. В те времена была высока угроза вторжения со стороны Флоренции, в связи с чем здание было принято укрепить и сделать оборонительные конструкции.
Источник:
- Дома из мусора в Нигерии: как правительство африканской страны решает экологический и жилищный вопросы
- Знаменитая недвижимость Сиднея: почему вокруг дома Заммитов не строят другие здания
- 14 фото самых знаковых достопримечательностей во время строительства
- 18 величественных построек в стиле советского брутализма, которые поражают смелостью
- Уникальный оазис в пустыне: Саудовская Аравия строит крупнейший в мире сад