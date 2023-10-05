10 драгоценных вещиц, которые были похищены бессовестными воришками с отличным вкусом

История знает немало случаев, когда люди решались выкрасть очень и очень дорогостоящие вещи прямо из-под носа блюстителей закона. Одни были в скором времени пойманы и посажены в тюрьму, другие же бесследно скрылись со своими сокровищами.



Сегодня предлагаем вспомнить некоторые наиболее громкие дела, связанные с кражей ценностей, стоящих безумных денег.

«Рубиновые» башмачки главной героини фильма «Волшебник стразы ОЗ»