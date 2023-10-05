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10 драгоценных вещиц, которые были похищены бессовестными воришками с отличным вкусом

10 драгоценных вещиц, которые были похищены бессовестными воришками с отличным вкусом

Автор:
05 октября 2023 10:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   воры   драноценные вещи   интересно   кража   фото   
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Аппетиты у воров бывают разные. Кто-то довольствуется малым в виде карманных краж и несущественных безделушек, а кто решается на опасную авантюру ради того, чтобы сорвать завидный куш.

История знает немало случаев, когда люди решались выкрасть очень и очень дорогостоящие вещи прямо из-под носа блюстителей закона. Одни были в скором времени пойманы и посажены в тюрьму, другие же бесследно скрылись со своими сокровищами.


Сегодня предлагаем вспомнить некоторые наиболее громкие дела, связанные с кражей ценностей, стоящих безумных денег.


«Рубиновые» башмачки главной героини фильма «Волшебник стразы ОЗ»

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«Рубиновые» башмаки пропали в 2005 году. Их выкрали прямо из музея в Миннесоте. Грабитель банально разбил окно в витрине и выкрал экспонат. В 2018 году легендарная пара обуви была найдена. Однако правоохранительные органы на сегодняшний день не поделились ни с кем результатами и подробностями расследования.

Стоимость легендарного реквизита оценивается в 1 миллион долларов. Однако многие эксперты предполагают, что сегодня волшебные башмачки стоят в несколько раз дороже.


Яйца Фаберже

Серия драгоценных яиц Карла Фаберже включала 52 изделия. После революции большая часть императорских сокровищ попала в частные коллекции и музеи. Считается, что восемь изделий были украдены.

Не так давно одно из таких яиц было обнаружено у торговца металлоломом (фото слева). Найденную драгоценность оценили в 33 миллиона долларов.


Скрипка Страдивари

Антонио Страдивари прославился изготовлением уникальных и очень качественных музыкальных инструментов. Одна из его скрипок была похищена у известной скрипачки Эрики Морини. Воры вломились в её квартиру и отобрали легендарную ценность. Инструмент, к сожалению, так и не нашли. Сегодня стоимость скрипки оценивается в 3,5 миллиона долларов.


Солонка «Сальера»

Удивительная золотая статуэтка 1543 года была создана известным ювелиром Бенвенуто Челлини специально для короля Франциска I. Она долгое время хранилась в музее истории и искусств, который находится в Австрии. Во время ремонта здания «Сальеру» похитили. Три года спустя полиция обнаружила реликвию закопанной в лесу. Сотрудники правоохранительных органов уверены, что у злоумышленников попросту не получилось продать статуэтку из-за её известности.

Стоимость «Сальеры» оценивается в 50 миллионов долларов.


Картина «Мона Лиза»

Невероятный случай произошел более 100 лет назад. Всемирно известное произведение искусства украл итальянец по имени Винченцо Перуджей. На момент кражи он работал в Лувре мастером. Портрет нашёлся спустя два года в Италии. Оказывается, вор не только удивительным образом вынес картину из музея, но и смог перевезти её через охраняемую границу. Злоумышленник попытался продать «Мону Лизу» директору галереи во Флоренции. Однако тот связался с полицией и дал наводку на Винченцо.


Картина «Крик» и другие работы художника

Воры питают к картинам Эдварда Мунка какую-то особую страсть. Сначала в 1994 году они похитили картину «Крик», которая оценивается в сто миллионов долларов (вариацию 1910 года). В 2004 позарились на его «Мадонну». В 2005 выкрали две литографии и одну акварель. А в 2018 году и вовсе обнаружилась пропажа целых шести работ мастера. К счастью, большая часть из них благополучно вернулась на свои места.


Кости динозавра

В 1945 году в Монголии были обнаружены останки редкого двуногого хищника — тарбозавра. Американец по имени Эрик Прокопи выкрал экспонат и попытался его продать во время аукциона в Нью-Йорке, который проходил ещё в 2012 году. Торги прошли успешно. Воришка сумел выручить за динозавра больше миллиона долларов. Однако вскоре о его проделках узнали власти. Эрику пришлось вернуть динозавра в Монголию и понести заслуженное наказание.


Золотые погребальные короны, принадлежавшие королю Карлу IX и его жене королеве Кристине

В Швеции украли две королевские короны XVII века. Воры просто разбили стекло витрины, забрали драгоценности и уплыли на своей лодке. Злоумышленников вскоре задержали. Однако на сегодняшний день вернуть драгоценности на их законное место так и не получилось.


Гигантская монета канадского королевского двора

Гигантская золотая монета с изображением королевы стоимостью 4 миллиона долларов была украдена из музея в Германии. Воров и драгоценность, к сожалению, не нашли.


Ракетный двигатель

Двигатель Saturn RL-10 украли из одного из самых охраняемых мест на планете — склада НАСА. Злоумышленники не просто незаметно транспортировали запчасть, но и умудрились разместить её на торговой площадке в интернете. Воришки запросили за неё 200 тысяч долларов. Конечно, НАСА вскоре конфисковали свой двигатель.

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Метки: в мире   воры   драноценные вещи   интересно   кража   фото   
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2  комментария
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Познавательно. Но за "воришек" в названии минус без вариантов.
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7k
Станислав Час назад
Бум бейби
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