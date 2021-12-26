Где находится настоящий Татуин и что там осталось от "Звёздных войн"

Правда, говорят, непосредственно в городе съёмок не проводилось, а облик Татуина "снят" с пары других городов в Тунисе и нескольких отдельных локаций.

Но само название планеты автор "Звёздных войн" Джордж Лукас придумал уже во время работы над фильмом и, разумеется, после знакомства с Тунисом, когда снимались первые серии саги. Кстати, в изначальном варианте сценария родная планета Скайуокера называлась Утапау (Utapau) – это название позже будет использовано в другой серии Star Wars.

Часто пишут, что Татуин – это немного видоизменённое название города, но ситуация, судя по всему, несколько иная. Да, в английском языке эти названия пишутся по-разному – как Tatooine (планета) и Tataouine (город).