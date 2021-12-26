Где находится настоящий Татуин и что там осталось от "Звёздных войн"

Название Татуин знакомо всем, кто смотрел знаменитый кинохит "Звёздные войны" – так там называлась родная планета Эникена Скайуокера, будущего Дарта Вейдера. Но не все знают, что Татуин есть и на Земле, и это простой город на юге Туниса.
Правда, говорят, непосредственно в городе съёмок не проводилось, а облик Татуина "снят" с пары других городов в Тунисе и нескольких отдельных локаций.
Но само название планеты автор "Звёздных войн" Джордж Лукас придумал уже во время работы над фильмом и, разумеется, после знакомства с Тунисом, когда снимались первые серии саги. Кстати, в изначальном варианте сценария родная планета Скайуокера называлась Утапау (Utapau) – это название позже будет использовано в другой серии Star Wars.
Часто пишут, что Татуин – это немного видоизменённое название города, но ситуация, судя по всему, несколько иная. Да, в английском языке эти названия пишутся по-разному – как Tatooine (планета) и Tataouine (город).
Но звучат слова при этом совершенно одинаково, собственно, как название города в оригинале, на берберском языке. В разное время и название самого города на английском языке писали по-разному, пока не устоялась последняя версия транслитерации. В оригинале же, если использовать берберский латинский алфавит, название этого города пишется как Tiṭṭawin. Что одновременно означает "глаза" и "источники воды".
Название надо воспринимать, видимо, по второму значению слова, поскольку ранее город назывался Фум Татауин, что переводится "устье источников" – можно предположить, что когда-то этих источников тут было много.
Интересно при этом, что сам город основали не местные жители, а французы – Татуин появился в 1892-м году, а до 1951-го года здесь находилась французская военная часть.
Уже к началу 20-го века в городе появилась мечеть, типичные берберские постройки и пр. Собственно и сейчас главной достопримечательностью города являются так называемые ксары – зернохранилища-крепости. Впрочем, если открыть карту, то можно увидеть, что эти ксары находятся не только в городах, но и вдоль дорог, и их достаточно много. При этом внешне они достаточно однообразны – глинобитные дома, выполненные по единой технологии, можно сказать, типовые постройки.
Они строились для хранения зерна и другого рода запасов, и одновременно как крепости, чтобы защитить запасы от набегов местных кочевых племён. Высота такой крепости порой достигает 15 метров.
Архитектура ксаров очень интересная – они состоят обычно из нескольких десятков одинаковых комнат, которые строятся друг над другом в несколько этажей (комнаты эти называют горф). К части "дверей" строились лестницы, а комнаты соединялись между собой особой системой проходов. Иногда комнаты использовались в том числе для жилья.
За этими вот "крепостными стенами" находился внутренний двор, который становился местом общения и торговли, при этом часто украшалось оливковыми деревьями, специальными уличными декоративными чашами и т.п. Люди в таких дворах были одновременно защищены от угроз и от солнца, имея возможность спрятаться в тени стен.
Известные по съёмкам Star Wars ксары – это Ксар-Улед-Султан, который считается практически окраиной города Татуин, также много времени в кадре заняли сцены, снятые в деревнях Шенини и Дуирет (отмечены на карте выше). В настоящее время они все заброшены, но, конечно, остаются доступными для туристов.
Пожалуй, одним из самых узнаваемых является Ксар-Хадада – это место съёмок сцены, где джедай Квай-Гон Джинн знакомится с Эникеном, то есть квартал города Мос-Эспа, в котором жил юный Скайуокер (то есть речь о съёмках 1999-го года). Конечно, там было затем много чего подрисовано (как и во многих других сценах), но основные планы вполне узнаваемы. Там же до сих пор находится и дом, где жили Эни с матерью – это типичный ксар.
Остались "следы" и от работы над самыми первыми фильмами звёздной саги, где рассказывается история Люка Скайуокера.
Скажем, место, где жил Люк со своим дядей Оуэном Ларсов – огромная яма, на дне которой находятся двери – это до сих пор действующий отель в городе Матмата, одна из самых популярных местных достопримечательностей, связанных со "Звёздными войнами".
Сам отель открылся в 1969-м году (за 7 лет до съёмок). Он является типичным жилищем троглодитов, то есть это пещерный дом, верней дома – отель объединяет несколько старых жилищ такого рода. Внешне же это яма в земле с лестницей вниз, двери в стенах ямы, аутентичные мебель и разного рода утварь. Но те, кто там останавливался, уверяют, что надо быть большим фанатом "Звёздных войн", чтоб заставить себя прожить тут больше одной ночи.
Что интересно, съёмочная группа вернулась сюда и в 2002-м году, когда снималась "Атака клонов". Как известно, новые серии рассказывали предысторию событий, о которых идёт речь в первых фильмах. Согласно сюжету, повзрослевший Эникен ищет свою мать и попадает именно в дом, где в будущем будет жить его сын, Люк Скайуокер. Джордж Лукас не стал мудрить и через 20 с лишним лет снял то же самое место из фильма ровно в том же самом реальном месте в Тунисе.
Конечно, есть в Тунисе и ещё ряд локаций, имеющих отношение к самим фильмам Star Wars и к их съёмкам.
Скажем, существует место, где съёмочной командой было выстроено множество декораций – теперь оно называется Decor Star Wars Tunisie, а находится недалеко от высохшего солёного озера Шотт-эль-Джерид.
Здесь снималось множество сцен, действие которых происходит в Мос-Эспа – то есть строилось это ещё в 1976-м году. Говорят, что постройки хорошо сохранились благодаря сухому климату, но известно также, что местные жители стараются держать это место в порядке – думается, не из любви к "Звёздным войнам", а скорей как место, которое активно привлекает туристов и позволяет зарабатывать.
Хотя сейчас туристический поток и уменьшился, но там всё ещё можно найти тех же торговцев сувенирами и сопутствующими товарами. Добраться сюда – тоже отдельная задача, если речь идёт об аренде автомобиля, скажем – а значит и ещё один способ заработать на туристах.
Кстати, самой труднодоступной достопримечательностью можно считать маленький дом, который является "наземным" входом в жилище Люка и его дяди с тётей. В фильме он показан стоящим рядом с той самой "ямой", которая на самом деле является отелем – но в реальности находится несколько дальше от построенных декораций, на территории того самого высохшего озера Шотт-эль-Джерид, в безлюдном месте. Что и во время съёмок, видимо, обеспечило совершенно пустынный фон.
Правда, сейчас там стоит точная копия того строения, что возводилось для съёмок в 1976-м году. "Ремейк" здания построен на старом фундаменте в 2012 году группой энтузиастов.
Это тоже интересная история – проект восстановления придумали ребята, которые возили туристов по местам съёмок, и очень удивлялись тому, что Lars Homestead (там обычно называют это место, "ферма Ларсона") находится в разрушенном состоянии. Почти полученное от властей Туниса разрешение на работы по восстановлению "обломилось" из-за революции, которая произошла в Тунисе в конце 2010-го года. Приступить к задуманному получилось только в мае 2012-го года.
Lars Homestead: сверху - в фильме "Звёздные войны: Атака клонов" и после постройки в 2001-м году, сверху - в 2010-м году и в 2012-м году после восстановления энтузиастами.
Позже Татуин ещё не раз попадал в новости в контексте не "Звёздных войн", а вполне земных военных действий. Но пока все тунисские достопримечательности, связанные с вселенной Star Wars, вроде бы целы.
Источник:
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